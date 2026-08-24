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Come acquistare i biglietti per Lens-Lorient: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Lens affronta il Lorient in Ligue 1. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Lens affronta il Lorient sabato 5 settembre 2026 allo Stade Bollaert-Delelis di Lens.

Entrambe le squadre arrivano a questa sfida di inizio stagione con l'obiettivo di consolidare la propria posizione nella parte alta della metà classifica, con il Lens attualmente 7° e il Lorient 9°. Nel loro più recente incontro di campionato, nel marzo 2026, il Lorient ha ottenuto una vittoria casalinga per 2-1 contro il Lens, anche se il Lens aveva precedentemente vinto 3-0 nell'ultimo confronto allo Stade Bollaert-Delelis.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarti i biglietti di Lens-Lorient, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Lens-Lorient di Ligue 1?

Lens-Lorient si gioca allo Stade Bollaert-Delelis di Lens.

crest
Ligue 1 - Game Week 3
Stade Bollaert-Delelis

Come acquistare i biglietti di Lens-Lorient di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 RC Lens-FC Lorient allo Stade Bollaert-Delelis il 5 settembre 2026, segui queste opzioni:

  • Sito ufficiale: acquista i posti primari al prezzo nominale direttamente tramite il portale biglietteria dell'RC Lens.
  • Rivendita ufficiale: acquista biglietti secondari peer-to-peer verificati direttamente sulla piattaforma di rivendita dell'RC Lens se la disponibilità primaria va esaurita.
  • Punti vendita ufficiali: accedi alle quote di distribuzione generale tramite partner francesi autorizzati per la biglietteria come Ticket master France e France Billet.
  • Marketplace secondari: assicurati rivendite da tifoso a tifoso tramite piattaforme di biglietteria di terze parti come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Lens-Lorient di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per Lens-Lorient allo Stade Bollaert-Delelis il 5 settembre 2026 sono suddivisi come segue:

  • Biglietti ufficiali primari: i biglietti standard per il giorno della partita direttamente dal club vanno da 15 £ a 60 £ (18 € a 70 €), a seconda del settore e della categoria del posto.
  • Rivendita ufficiale dei biglietti: i posti peer-to-peer verificati sull'ufficiale generalmente partono da circa 25 £ a 55 £ (30 € a 65 €) al prezzo nominale.
  • Rivenditori ufficiali: i venditori francesi autorizzati di biglietti solitamente mettono in vendita posti a partire da 20 £ a 65 £ (25 € a 75 €).
  • Marketplace secondari: confronta le opzioni dei biglietti su piattaforme secondarie come StubHub, che attualmente propone biglietti entry-level a partire da 42 £ a 55 £ (55 $ USD a 72 $ USD / 50 € a 65 €).

Lens-Lorient di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Lens-Lorient: forma

Il Lens arriva al debutto in Ligue 1 con un bilancio di due vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite, con un risultato registrato come pareggio nei dati. L'uscita più recente è stata la vittoria per 1-0 contro il Paris Saint-Germain nel Trophée des Champions il 16 agosto, un risultato che lo ha confermato detentore della Supercoppa. Ha anche battuto il Villarreal 3-1 e il Crystal Palace 3-0 nel pre-campionato, anche se le sconfitte contro il Sunderland (0-2) e il Famalicão hanno interrotto quella serie.

Il Lorient arriva con tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite. La sua gara più recente si è conclusa con una sconfitta per 4-1 contro l'Elversberg il 15 agosto. Prima di questo passo falso, aveva mostrato intenzioni offensive con una vittoria per 5-1 contro l'UNFP FC e successi consecutivi contro Guingamp e Nantes, anche se nel calendario del pre-campionato figurava anche una sconfitta per 2-1 contro l'Angers.

RCL

RCL - Forma

VIL
V3-1
SUN
S0-2
PSG
V1-0
AJA
V5-2
STR
S2-1
Gol segnato (subito)
10/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
FCL

FCL - Forma

UNF
V5-1
SCO
S2-1
ELV
S4-1
NCE
D0-0
TRO
S1-2
Gol segnato (subito)
8/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Lens-Lorient: precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre si è giocato in Ligue 1 il 14 marzo 2026, quando il Lorient ha battuto il Lens 2-1 in casa. Prima di allora, il Lens aveva vinto 3-0 quando le due squadre si erano affrontate al Bollaert-Delelis nel novembre 2025. Nelle ultime cinque partite di Ligue 1 tra i due club, il Lens ha il bilancio complessivo migliore, con tre vittorie contro una del Lorient e una gara terminata in parità.

Testa a testa

LensPareggioLorient
3
1
1
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
2
Lens badge
Lens
RCL
1
FIN
Ligue 1
Lens badge
Lens
RCL
3
Lorient badge
Lorient
FCL
0
FIN
Ligue 1
Lens badge
Lens
RCL
2
Lorient badge
Lorient
FCL
0
FIN
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
0
Lens badge
Lens
RCL
0
FIN
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Lens badge
Lens
RCL
3
FIN
9Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Lens-Lorient: classifica

Nella classifica di Ligue 1, il Lens è attualmente al settimo posto mentre il Lorient è nono.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
D
V
V
V
2
LioneLioneOL
5320102+811
V
D
V
D
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
D
V
V
D
4
LilleLilleLIL
531184+410
S
V
V
D
V
5
RennesRennesREN
531189-110
S
V
V
V
D
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
S
D
D
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
D
S
V
S
8
StrasburgoStrasburgoSTR
5212101007
S
D
V
V
S
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
D
D
S
D
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
S
S
S
11
BrestBrestB29
512278-15
S
S
V
D
D
12
LorientLorientFCL
512256-15
S
D
V
S
D
13
TolosaTolosaTFC
512279-25
V
D
S
D
S
14
NizzaNizzaNCE
512236-35
V
S
D
S
D
15
LensLensRCL
51139904
S
D
S
S
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
S
S
S
V
D
17
MarsigliaMarsigliaOM
510478-13
S
S
S
S
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
S
D
S
D
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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