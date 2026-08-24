Come acquistare i biglietti per Lens-Lorient: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Lens affronta il Lorient sabato 5 settembre 2026 allo Stade Bollaert-Delelis di Lens.

Entrambe le squadre arrivano a questa sfida di inizio stagione con l'obiettivo di consolidare la propria posizione nella parte alta della metà classifica, con il Lens attualmente 7° e il Lorient 9°. Nel loro più recente incontro di campionato, nel marzo 2026, il Lorient ha ottenuto una vittoria casalinga per 2-1 contro il Lens, anche se il Lens aveva precedentemente vinto 3-0 nell'ultimo confronto allo Stade Bollaert-Delelis.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarti i biglietti di Lens-Lorient, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Lens-Lorient di Ligue 1?

Lens-Lorient si gioca allo Stade Bollaert-Delelis di Lens.

Ligue 1 - Game Week 3 5 set 2026 - 11:15 Stade Bollaert-Delelis

Come acquistare i biglietti di Lens-Lorient di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 RC Lens-FC Lorient allo Stade Bollaert-Delelis il 5 settembre 2026, segui queste opzioni:

Sito ufficiale: acquista i posti primari al prezzo nominale direttamente tramite il portale biglietteria dell'RC Lens.

Rivendita ufficiale: acquista biglietti secondari peer-to-peer verificati direttamente sulla piattaforma di rivendita dell'RC Lens se la disponibilità primaria va esaurita.

Punti vendita ufficiali: accedi alle quote di distribuzione generale tramite partner francesi autorizzati per la biglietteria come Ticket master France e France Billet.

Marketplace secondari: assicurati rivendite da tifoso a tifoso tramite piattaforme di biglietteria di terze parti come StubHub .

Quanto costano i biglietti di Lens-Lorient di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per Lens-Lorient allo Stade Bollaert-Delelis il 5 settembre 2026 sono suddivisi come segue:

Biglietti ufficiali primari: i biglietti standard per il giorno della partita direttamente dal club vanno da 15 £ a 60 £ (18 € a 70 €), a seconda del settore e della categoria del posto.

Rivendita ufficiale dei biglietti: i posti peer-to-peer verificati sull'ufficiale generalmente partono da circa 25 £ a 55 £ (30 € a 65 €) al prezzo nominale.

Rivenditori ufficiali: i venditori francesi autorizzati di biglietti solitamente mettono in vendita posti a partire da 20 £ a 65 £ (25 € a 75 €).

Marketplace secondari: confronta le opzioni dei biglietti su piattaforme secondarie come StubHub , che attualmente propone biglietti entry-level a partire da 42 £ a 55 £ (55 $ USD a 72 $ USD / 50 € a 65 €).

Lens-Lorient di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Lens-Lorient: forma

Il Lens arriva al debutto in Ligue 1 con un bilancio di due vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite, con un risultato registrato come pareggio nei dati. L'uscita più recente è stata la vittoria per 1-0 contro il Paris Saint-Germain nel Trophée des Champions il 16 agosto, un risultato che lo ha confermato detentore della Supercoppa. Ha anche battuto il Villarreal 3-1 e il Crystal Palace 3-0 nel pre-campionato, anche se le sconfitte contro il Sunderland (0-2) e il Famalicão hanno interrotto quella serie.

Il Lorient arriva con tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite. La sua gara più recente si è conclusa con una sconfitta per 4-1 contro l'Elversberg il 15 agosto. Prima di questo passo falso, aveva mostrato intenzioni offensive con una vittoria per 5-1 contro l'UNFP FC e successi consecutivi contro Guingamp e Nantes, anche se nel calendario del pre-campionato figurava anche una sconfitta per 2-1 contro l'Angers.

Lens-Lorient: precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre si è giocato in Ligue 1 il 14 marzo 2026, quando il Lorient ha battuto il Lens 2-1 in casa. Prima di allora, il Lens aveva vinto 3-0 quando le due squadre si erano affrontate al Bollaert-Delelis nel novembre 2025. Nelle ultime cinque partite di Ligue 1 tra i due club, il Lens ha il bilancio complessivo migliore, con tre vittorie contro una del Lorient e una gara terminata in parità.

Lens-Lorient: classifica

Nella classifica di Ligue 1, il Lens è attualmente al settimo posto mentre il Lorient è nono.