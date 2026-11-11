Il Lens ospita il Le Havre sabato 5 dicembre 2026 allo Stade Bollaert-Delelis di Lens.

Nell'ultimo incontro di campionato, disputato il 30 gennaio 2026, il RC Lens ha conquistato una vittoria di misura per 1-0 allo Stade Bollaert-Delelis. Nei precedenti tra le due squadre figurano anche partite ricche di gol, in particolare il 4-3 ottenuto dal Le Havre nello stesso stadio nel marzo 2025.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c'è da sapere per acquistare i biglietti di Lens-Le Havre, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Lens-Le Havre di Ligue 1?

Lens-Le Havre si gioca sabato 5 dicembre 2026 allo Stade Bollaert-Delelis di Lens.

Ligue 1 - Game Week 13 5 dic 2026 - 14:45 Stade Bollaert-Delelis

Come acquistare i biglietti per Lens-Le Havre di Ligue 1?

Ecco le opzioni e le modalità disponibili per acquistare i biglietti della partita di Ligue 1 tra Lens e Le Havre:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Acquista direttamente sul portale ufficiale di biglietteria del RC Lens per le partite casalinghe allo Stade Bollaert-Delelis.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Lens-Le Havre di Ligue 1?

Ecco i prezzi indicativi dei biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra Lens e Le Havre:

1. Canali ufficiali del club

Tribuna nord (tifo organizzato e cori): da 30 € a 55 €

da 30 € a 55 € Tribuna sud (famiglie e vista dall'alto): da 40 € a 70 €

da 40 € a 70 € Tribuna est (aziende e ristorazione): da 90 € a 180 €

da 90 € a 180 € Tribuna ovest (settori VIP ed executive): da 150 € a 250 €

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali acquistabili direttamente dal club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti standard e nei settori superiori: Prezzi a partire da circa 47 € a 75 €

Prezzi a partire da circa 47 € a 75 € Categoria 2 / posti centrali: Da 78 € a 120 €

Da 78 € a 120 € Categoria 1 / posti premium con buona visuale rivenduti: Da 130 € in su

Lens-Le Havre di Ligue 1: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Lens e Le Havre

Il Lens ha ottenuto due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell'ultima gara ha perso 1-0 in casa contro il Lille in Ligue 1; nello stesso periodo ha subito anche una sconfitta per 3-0 contro il Club Brugge in Champions League. Sul fronte positivo, le vittorie contro il Paris FC (2-1) e il Troyes (3-1 in trasferta) hanno dato un po' di sollievo. Il Lens ha segnato otto gol e ne ha subiti sei in queste cinque partite.

Il Le Havre ha vinto una partita e ne ha perse quattro nelle ultime cinque gare ufficiali. Il risultato più recente è una sconfitta per 1-5 contro il Paris Saint-Germain in Ligue 1; nello stesso periodo ha perso in campionato anche 4-3 contro il Marsiglia e 1-3 contro l'Auxerre. L'unico risultato positivo è stata una vittoria per 6-1 in amichevole contro il Boulogne. Il Le Havre ha subito 11 gol nelle quattro sconfitte di campionato di questo periodo.

Lens-Le Havre: I precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club si è disputato in Ligue 1 il 30 gennaio 2026, quando il Lens ha vinto 1-0 allo Stade Bollaert-Delelis. Il bilancio degli ultimi cinque confronti diretti è equilibrato: due vittorie per il Lens, due per il Le Havre e un pareggio. L'ultimo incontro al Bollaert si è concluso con una vittoria per 3-4 del Le Havre nel marzo 2025, mentre il Lens ha vinto 2-1 nella sfida disputata a Le Havre nell'agosto 2025.