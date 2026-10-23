La prossima sfida sarà il primo confronto ufficiale tra i due club nelle competizioni UEFA.
Il Como arriva in un buon momento, segnato dalla netta vittoria per 4-1 contro il RB Lipsia in Champions League e da solide prestazioni in Serie A.
Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Lens-Como, da dove trovarli a quanto costano.
Quando si gioca Lens-Como di Champions League?
Lens-Como si gioca allo Stade Bollaert-Delelis di Lens mercoledì 4 novembre 2026.
Come acquistare i biglietti per Lens-Como di Champions League?
Per acquistare i biglietti della prossima partita di Champions League tra RC Lens e Como 1907 allo Stade Bollaert-Delelis, hai a disposizione alcune opzioni principali:
- Biglietteria ufficiale del club: Puoi consultare il sito ufficiale del RC Lens per verificare la disponibilità dei biglietti destinati ai tifosi di casa, le vendite riservate ai soci e l'apertura della vendita al pubblico.
- Piattaforme di rivendita: Se i biglietti ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come Ticombo.
Quanto costano i biglietti per Lens-Como di Champions League?
I prezzi dei biglietti per la partita di Champions League tra RC Lens e Como 1907 variano a seconda che vengano acquistati tramite i canali ufficiali del club o sulle piattaforme di rivendita:
1. Canali ufficiali del club
- Ingresso generale / settori standard: I biglietti ufficiali per la singola partita partono generalmente da circa 40,00 € per i settori base.
- Tribuna nord (Kop / tifosi più assidui): I prezzi standard vanno da 30,00 € a 55,00 €.
- Tribuna sud (famiglie e visuale rialzata): I prezzi ufficiali vanno da 40,00 € a 70,00 €.
- Tribuna est (posti aziendali): I pacchetti ufficiali del club vanno da 90,00 € a 180,00 €.
- Tribuna ovest (VIP e palchi executive): I biglietti ufficiali premium e VIP vanno da 150,00 € a 250,00 €.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita del club, le piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:
- Rivendita nei settori dietro le porte / anello superiore: I biglietti più economici partono in genere da circa 100,00 € a 115,00 €.
- Categoria 2 / settori generali di rivendita: I posti standard nei settori generali costano indicativamente da 120,00 € a 150,00 €.
- Categoria 1 / rivendita nei settori laterali: I posti con vista privilegiata lungo la linea laterale costano generalmente tra 175,00 € e 260,00 €.
- Pacchetti VIP e premium in rivendita: I posti nei settori centrali più richiesti e i pacchetti hospitality possono arrivare a 300,00 €-450,00 € e oltre, a seconda della disponibilità.
Lens-Como di Champions League: tutto quello che c'è da sapere
Lo stato di forma di Lens e Como
Il Lens ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell'ultima gara ha perso 2-1 contro il Monaco in Ligue 1: sono ora tre le sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato positivo di questo periodo resta la vittoria per 3-2 sullo Slavia Praga in Champions League; il Lens ha anche pareggiato 2-2 con il Le Mans. In queste cinque partite ha segnato sette goal e ne ha subiti sette.
Il Como ha ottenuto tre vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite, con un ulteriore risultato presente nei dati. Il risultato più significativo è stato il successo per 4-1 sul RB Lipsia in Champions League; in Serie A ha battuto anche il Napoli per 2-1 e il Genoa per 4-1. Nell'ultima gara ha perso 2-0 contro il Frosinone in Serie A. In queste cinque partite il Como ha segnato 12 goal e ne ha subiti sei.
Lens-Como: i precedenti recenti
Non sono disponibili dati sui precedenti tra Lens e Como. Questa partita sarà il primo confronto tra i due club a questo livello.
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