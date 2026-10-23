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Come acquistare i biglietti per Lens-Como: prezzi per la Champions League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Champions League

Il Lens affronta il Como in Champions League. Ecco come assicurarti i biglietti

La prossima sfida sarà il primo confronto ufficiale tra i due club nelle competizioni UEFA.

Il Como arriva in un buon momento, segnato dalla netta vittoria per 4-1 contro il RB Lipsia in Champions League e da solide prestazioni in Serie A.

Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Lens-Como, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Lens-Como di Champions League?

Lens-Como si gioca allo Stade Bollaert-Delelis di Lens mercoledì 4 novembre 2026.

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Champions League - Game Week 4
Stade Bollaert-Delelis

Come acquistare i biglietti per Lens-Como di Champions League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Champions League tra RC Lens e Como 1907 allo Stade Bollaert-Delelis, hai a disposizione alcune opzioni principali:

  • Biglietteria ufficiale del club: Puoi consultare il sito ufficiale del RC Lens per verificare la disponibilità dei biglietti destinati ai tifosi di casa, le vendite riservate ai soci e l'apertura della vendita al pubblico.
  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come Ticombo.

Quanto costano i biglietti per Lens-Como di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Champions League tra RC Lens e Como 1907 variano a seconda che vengano acquistati tramite i canali ufficiali del club o sulle piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali del club

  • Ingresso generale / settori standard: I biglietti ufficiali per la singola partita partono generalmente da circa 40,00 € per i settori base.
  • Tribuna nord (Kop / tifosi più assidui): I prezzi standard vanno da 30,00 € a 55,00 €.
  • Tribuna sud (famiglie e visuale rialzata): I prezzi ufficiali vanno da 40,00 € a 70,00 €.
  • Tribuna est (posti aziendali): I pacchetti ufficiali del club vanno da 90,00 € a 180,00 €.
  • Tribuna ovest (VIP e palchi executive): I biglietti ufficiali premium e VIP vanno da 150,00 € a 250,00 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita del club, le piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Rivendita nei settori dietro le porte / anello superiore: I biglietti più economici partono in genere da circa 100,00 € a 115,00 €.
  • Categoria 2 / settori generali di rivendita: I posti standard nei settori generali costano indicativamente da 120,00 € a 150,00 €.
  • Categoria 1 / rivendita nei settori laterali: I posti con vista privilegiata lungo la linea laterale costano generalmente tra 175,00 € e 260,00 €.
  • Pacchetti VIP e premium in rivendita: I posti nei settori centrali più richiesti e i pacchetti hospitality possono arrivare a 300,00 €-450,00 € e oltre, a seconda della disponibilità.

Lens-Como di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Lens e Como

Il Lens ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell'ultima gara ha perso 2-1 contro il Monaco in Ligue 1: sono ora tre le sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato positivo di questo periodo resta la vittoria per 3-2 sullo Slavia Praga in Champions League; il Lens ha anche pareggiato 2-2 con il Le Mans. In queste cinque partite ha segnato sette goal e ne ha subiti sette.

Il Como ha ottenuto tre vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite, con un ulteriore risultato presente nei dati. Il risultato più significativo è stato il successo per 4-1 sul RB Lipsia in Champions League; in Serie A ha battuto anche il Napoli per 2-1 e il Genoa per 4-1. Nell'ultima gara ha perso 2-0 contro il Frosinone in Serie A. In queste cinque partite il Como ha segnato 12 goal e ne ha subiti sei.

RCL

RCL - Forma

ASM
S2-1
OL
V2-1
SCP
S0-2
TRO
V1-3
CLB
S3-0
Gol segnato (subito)
6/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
COM

COM - Forma

FRC
S2-0
ROM
D0-0
FEY
S3-2
FIO
V1-3
MUN
V4-1
Gol segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Lens-Como: i precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Lens e Como. Questa partita sarà il primo confronto tra i due club a questo livello.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
321072+57
D
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
8
BarcellonaBarcellonaBAR
3201116+56
S
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
S
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
14
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
3120105+55
D
D
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
S
D
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
D
V
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
S
V
D
18
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
S
V
S
20
InterInterINT
310256-13
V
S
S
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
S
S
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
S
S
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
S
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
S
V
S
27
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
S
V
S
29
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
29
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
35
LilleLilleLIL
3003410-60
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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