Il Leeds United ospita il Tottenham Hotspur sabato 7 novembre 2026 a Elland Road, a Leeds.

Il loro confronto più recente in Premier League risale a maggio 2026 e si è concluso con un combattuto pareggio per 1-1 al Tottenham Hotspur Stadium. Prima di quel pareggio, nell’ottobre 2025, il Tottenham aveva ottenuto una vittoria esterna per 2-1 a Elland Road.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Leeds United-Tottenham Hotspur, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Leeds United-Tottenham Hotspur di Premier League?

Leeds United-Tottenham Hotspur si gioca sabato 7 novembre 2026 a Elland Road, a Leeds.

Premier League - Game Week 10 7 nov 2026 - 07:30 Elland Road

Come acquistare i biglietti per Leeds United-Tottenham Hotspur di Premier League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima sfida di Premier League tra Leeds United e Tottenham Hotspur:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Il canale principale è il portale ufficiale del Leeds United per i tifosi di casa oppure quello del Tottenham Hotspur per i tifosi ospiti che ne hanno diritto. In genere, per accedere alle finestre di vendita prioritaria è necessario possedere una delle tipologie di abbonamento al club.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Leeds United-Tottenham Hotspur di Premier League?

Ecco i prezzi dei biglietti per Leeds United-Tottenham Hotspur di Premier League a Elland Road, suddivisi tra canali ufficiali dei club e mercato della rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard: I biglietti standard per adulti costano generalmente da circa 37,50 £ a 62,50 £ , con variazioni significative in base alla tribuna e al settore specifico, per esempio tra i settori inferiori e superiori dei lati lunghi o corti del campo.

I biglietti standard per adulti costano generalmente da circa , con variazioni significative in base alla tribuna e al settore specifico, per esempio tra i settori inferiori e superiori dei lati lunghi o corti del campo. Pacchetti hospitality ufficiali: Le opzioni di posti premium acquistabili direttamente tramite il club, che includono l’accesso alle lounge e la ristorazione prima della partita, partono da prezzi base più elevati per le sfide di cartello.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Biglietti standard in rivendita: Per questa partita, i posti standard partono attualmente da circa 125 £ , con prezzi medi intorno a 469 £ a seconda della domanda e della posizione esatta del posto.

Per questa partita, i posti standard partono attualmente da circa , con prezzi medi intorno a a seconda della domanda e della posizione esatta del posto. Pacchetti premium e VIP in rivendita: I posti hospitality VIP, i pacchetti per i settori superiori dei lati lunghi e le offerte combinate vanno da 325 £ a oltre 600 £ a biglietto.

Leeds United-Tottenham Hotspur di Premier League: Tutto quello che c’è da sapere

Leeds United-Tottenham Hotspur: Lo stato di forma

Il Leeds ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L’impegno più recente si è chiuso con un pareggio senza reti contro il Crystal Palace in Premier League, dopo la convincente vittoria per 4-1 sul Newcastle United. La pesante sconfitta per 6-3 contro il Chelsea in Carabao Cup è il punto più basso di questa serie di risultati, anche se i pareggi consecutivi in campionato contro Brighton e Brentford, uno prima e uno dopo l’eliminazione dalla coppa, mostrano una squadra difficile da battere in Premier League.

I risultati recenti del Tottenham sono poco incoraggianti. La squadra di De Zerbi ha perso tre partite, ne ha pareggiata una e ne ha vinta una delle ultime cinque, con l’unico successo arrivato contro il Liverpool in Carabao Cup. In Premier League non ha vinto nessuna delle ultime quattro partite: ha pareggiato 0-0 sia con l’Everton sia con il Nottingham Forest, prima di perdere 2-3 contro l’Aston Villa. Ha segnato appena un goal nelle ultime quattro gare di campionato.

Leeds United-Tottenham Hotspur: I precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre, disputato sul campo del Tottenham nel maggio 2026, si è concluso sull’1-1. Prima di allora, il Leeds aveva ottenuto una vittoria per 2-1 a Elland Road nell’ottobre 2025, il suo successo casalingo più recente in questa sfida. Negli ultimi cinque precedenti di Premier League registrati, il Tottenham ha il bilancio complessivo migliore con tre vittorie, contro una del Leeds e un pareggio.