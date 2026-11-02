Il Leeds United ospita il Tottenham Hotspur sabato 7 novembre 2026 a Elland Road, a Leeds.

Il loro incontro più recente in Premier League si è disputato nel maggio 2026 e si è concluso con un combattuto 1-1 al Tottenham Hotspur Stadium. Prima di quel pareggio, il Tottenham aveva ottenuto una vittoria per 2-1 in trasferta a Elland Road nell'ottobre 2025.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti per Leeds United-Tottenham Hotspur, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Leeds United-Tottenham Hotspur di Premier League?

Leeds United-Tottenham Hotspur si gioca a Elland Road, a Leeds, sabato 7 novembre 2026.

Premier League - Game Week 10 7 nov 2026 - 07:30 Elland Road

Come acquistare i biglietti per Leeds United-Tottenham Hotspur di Premier League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Leeds United e Tottenham Hotspur:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Il canale principale è il portale ufficiale di biglietteria del Leeds United per i tifosi di casa, oppure quello del Tottenham Hotspur per i tifosi ospiti aventi diritto. Di norma, per accedere alle finestre di vendita prioritarie è necessario possedere una tessera del club della categoria richiesta.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita, come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Leeds United-Tottenham Hotspur di Premier League?

Ecco i prezzi dei biglietti per Leeds United-Tottenham Hotspur di Premier League a Elland Road, suddivisi tra canali ufficiali dei club e piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard: I biglietti standard per adulti costano generalmente da circa 37,50 a 62,50 sterline , con forti variazioni a seconda della tribuna e dell'anello, per esempio tra i settori inferiori e superiori dei lati lunghi o corti.

I biglietti standard per adulti costano generalmente da circa , con forti variazioni a seconda della tribuna e dell'anello, per esempio tra i settori inferiori e superiori dei lati lunghi o corti. Pacchetti hospitality ufficiali: Le opzioni premium offerte direttamente dal club, che includono l'accesso alle lounge e la ristorazione prima della partita, partono da prezzi base più elevati per gli incontri di richiamo.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Biglietti standard rivenduti: Per questa partita, i posti standard partono attualmente da circa 125 sterline , con prezzi medi intorno alle 469 sterline a seconda della domanda e dell'esatta posizione del posto.

Per questa partita, i posti standard partono attualmente da circa , con prezzi medi intorno alle a seconda della domanda e dell'esatta posizione del posto. Pacchetti premium e VIP rivenduti: I posti VIP con servizi hospitality, i pacchetti per l'anello superiore dei lati lunghi e le offerte combinate partono da 325 sterline e superano le 600 sterline a biglietto.

Leeds United-Tottenham Hotspur di Premier League: Tutto quello che c'è da sapere

La forma di Leeds United e Tottenham Hotspur

Nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, il Leeds ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. Nell'ultima gara ha pareggiato senza reti con il Crystal Palace in Premier League, dopo la netta vittoria per 4-1 sul Newcastle United. La pesante sconfitta per 6-3 contro il Chelsea in Carabao Cup è stata il punto più basso di questa serie di risultati, anche se i due pareggi consecutivi in campionato contro Brighton e Brentford, prima e dopo l'eliminazione dalla coppa, mostrano una squadra difficile da battere in Premier League.

I risultati recenti del Tottenham sono poco incoraggianti. La squadra di De Zerbi ha perso tre delle ultime cinque partite, ne ha pareggiata una e ne ha vinta una, ottenendo l'unico successo in Carabao Cup contro il Liverpool. In Premier League non ha vinto nessuna delle ultime quattro gare: ha pareggiato 0-0 sia con l'Everton sia con il Nottingham Forest, prima di perdere 3-2 contro l'Aston Villa. Nelle ultime quattro partite di campionato ha segnato appena un goal.

Leeds United-Tottenham Hotspur: I precedenti recenti

L'incontro più recente tra le due squadre si è concluso 1-1, con il Tottenham che ha ospitato il Leeds nel proprio stadio nel maggio 2026. Prima di allora, il Leeds aveva vinto 2-1 a Elland Road nell'ottobre 2025, ottenendo quella che resta la sua vittoria casalinga più recente in questa sfida. Negli ultimi cinque precedenti di Premier League registrati, il Tottenham ha il bilancio complessivo migliore: tre vittorie contro una del Leeds e un pareggio.