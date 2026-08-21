Come acquistare i biglietti per Leeds United-Newcastle United: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

Quando Leeds United e Newcastle United si sono affrontati l’ultima volta in campionato al St James' Park, a gennaio, i tifosi hanno assistito a un thriller da 7 gol. Riusciranno a regalare un’altra classica quando si ritroveranno di nuovo di fronte, questa volta a Elland Road, lunedì 14 settembre? Potresti assistere all’azione sotto i riflettori prenotando i biglietti oggi stesso.

Nonostante sia passato in vantaggio in ben tre occasioni durante quello storico incrocio di gennaio, grazie ai gol di Brenden Aaronson (doppietta) e Dominic Calvert-Lewin, il Leeds si è mangiato le mani dopo che il Newcastle ha segnato due volte nel recupero, conquistando tutti e 3 i punti.

Il Leeds di Daniel Farke ha iniziato bene questa stagione, ottenendo vittorie importanti in Premier League e in Carabao Cup. Ora cercherà di mantenere lo slancio e sa quanto saranno importanti i successi casalinghi nel corso della stagione.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere per assicurarti i biglietti di Leeds United-Newcastle United, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Leeds United e Newcastle United?

Leeds United-Newcastle United si gioca a Elland Road (Leeds) lunedì 14 settembre, con calcio d’inizio previsto alle 21:00 BST.

Premier League - Game Week 4 14 set 2026 - 15:00 Elland Road

Come acquistare i biglietti per Leeds United-Newcastle United di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debentures: I titolari di abbonamento stagionale già esistenti mantengono il proprio posto oppure rimettono a disposizione del club le partite a cui non assisteranno.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali a sorteggio per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.

Cambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico generale non membro sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se stai cercando biglietti last minute, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Leeds United-Newcastle United?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

Fasce per età e agevolazioni: La maggior parte dei club offre prezzi suddivisi tra categorie Adulto, Junior (di norma Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se percentuali di sconto e fasce d’età differiscono da squadra a squadra.

Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Gli incroci di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo la linea laterale e quelli del livello inferiore hanno prezzi premium, mentre i posti dell’anello superiore dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Necessaria l’iscrizione ufficiale: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore abbia un’Official Club Membership attiva e a pagamento per accedere ai sorteggi o ai cambi rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno anche per il 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti abbiano un tetto di 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate ai tifosi ospiti sono estremamente limitate e vengono in genere vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento stagionale di fascia più alta con il massimo dei loyalty points: non arrivano praticamente mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

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