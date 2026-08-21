Come acquistare i biglietti per Leeds United-Newcastle United: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

Quando Leeds United e Newcastle United si sono affrontati l’ultima volta in campionato al St James' Park, a gennaio, i tifosi hanno assistito a un thriller da 7 gol. Riusciranno a regalare un’altra classica quando si ritroveranno di nuovo di fronte, questa volta a Elland Road, lunedì 14 settembre? Potresti assistere all’azione sotto i riflettori prenotando i biglietti oggi stesso.
Nonostante sia passato in vantaggio in ben tre occasioni durante quello storico incrocio di gennaio, grazie ai gol di Brenden Aaronson (doppietta) e Dominic Calvert-Lewin, il Leeds si è mangiato le mani dopo che il Newcastle ha segnato due volte nel recupero, conquistando tutti e 3 i punti.
Il Leeds di Daniel Farke ha iniziato bene questa stagione, ottenendo vittorie importanti in Premier League e in Carabao Cup. Ora cercherà di mantenere lo slancio e sa quanto saranno importanti i successi casalinghi nel corso della stagione.
Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere per assicurarti i biglietti di Leeds United-Newcastle United, compreso dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca la partita di Premier League tra Leeds United e Newcastle United?
Leeds United-Newcastle United si gioca a Elland Road (Leeds) lunedì 14 settembre, con calcio d’inizio previsto alle 21:00 BST.
Come acquistare i biglietti per Leeds United-Newcastle United di Premier League
Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.
A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:
- Titolari di abbonamento stagionale e debentures: I titolari di abbonamento stagionale già esistenti mantengono il proprio posto oppure rimettono a disposizione del club le partite a cui non assisteranno.
- Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali a sorteggio per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.
- Cambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.
- Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico generale non membro sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.
Se stai cercando biglietti last minute, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.
Quanto costano i biglietti di Premier League per Leeds United-Newcastle United?
Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:
- Fasce per età e agevolazioni: La maggior parte dei club offre prezzi suddivisi tra categorie Adulto, Junior (di norma Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se percentuali di sconto e fasce d’età differiscono da squadra a squadra.
- Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Gli incroci di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
- Posizione del posto: I posti centrali lungo la linea laterale e quelli del livello inferiore hanno prezzi premium, mentre i posti dell’anello superiore dietro le porte offrono opzioni più economiche.
- Necessaria l’iscrizione ufficiale: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore abbia un’Official Club Membership attiva e a pagamento per accedere ai sorteggi o ai cambi rivendita.
Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti
La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno anche per il 2027/28.
Sebbene i biglietti del settore ospiti abbiano un tetto di 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate ai tifosi ospiti sono estremamente limitate e vengono in genere vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento stagionale di fascia più alta con il massimo dei loyalty points: non arrivano praticamente mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.
Forma
Precedenti recenti
Testa a testa
Notizie sulle squadre e rose
Formazioni Leeds United - Newcastle United
Formazione titolare
Panchina
Allenatore
- D. Farke
- M. Jaissle
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|5
|5
|0
|0
|13
|5
|+8
|15
V
V
V
V
V
|2
|5
|4
|0
|1
|8
|4
|+4
|12
S
V
V
V
V
|3
|5
|3
|1
|1
|16
|5
|+11
|10
V
V
D
S
V
|4
|5
|2
|3
|0
|10
|4
|+6
|9
V
D
D
D
V
|5
|5
|2
|3
|0
|7
|3
|+4
|9
D
V
D
D
V
|6
|5
|2
|3
|0
|7
|4
|+3
|9
V
D
V
D
D
|7
|5
|2
|3
|0
|6
|3
|+3
|9
V
D
D
D
V
|8
|5
|2
|2
|1
|6
|4
|+2
|8
S
D
D
V
V
|9
|5
|2
|2
|1
|9
|9
|0
|8
V
S
D
V
D
|10
|5
|2
|1
|2
|10
|12
|-2
|7
S
D
S
V
V
|11
|5
|2
|0
|3
|7
|11
|-4
|6
S
V
S
S
V
|12
|5
|1
|2
|2
|8
|8
|0
|5
D
S
D
V
S
|13
|5
|1
|2
|2
|4
|5
|-1
|5
S
V
D
D
S
|14
|5
|1
|1
|3
|6
|10
|-4
|4
S
S
D
V
S
|15
|5
|1
|1
|3
|6
|11
|-5
|4
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S
V
S
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|16
|5
|1
|1
|3
|4
|9
|-5
|4
V
S
D
S
S
|17
|5
|0
|3
|2
|6
|8
|-2
|3
S
D
D
D
S
|18
|5
|1
|0
|4
|1
|10
|-9
|3
V
S
S
S
S
|19
|5
|0
|2
|3
|5
|8
|-3
|2
D
D
S
S
S
|20
|5
|0
|2
|3
|2
|8
|-6
|2
S
D
D
S
S