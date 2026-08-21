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Come acquistare i biglietti per Leeds United-Newcastle United: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Newcastle United

Come acquistare i biglietti per la partita di Premier League tra Leeds United e Newcastle United, incluse le informazioni sulla gara

Quando Leeds United e Newcastle United si sono affrontati l’ultima volta in campionato al St James' Park, a gennaio, i tifosi hanno assistito a un thriller da 7 gol. Riusciranno a regalare un’altra classica quando si ritroveranno di nuovo di fronte, questa volta a Elland Road, lunedì 14 settembre? Potresti assistere all’azione sotto i riflettori prenotando i biglietti oggi stesso.

Nonostante sia passato in vantaggio in ben tre occasioni durante quello storico incrocio di gennaio, grazie ai gol di Brenden Aaronson (doppietta) e Dominic Calvert-Lewin, il Leeds si è mangiato le mani dopo che il Newcastle ha segnato due volte nel recupero, conquistando tutti e 3 i punti.

Il Leeds di Daniel Farke ha iniziato bene questa stagione, ottenendo vittorie importanti in Premier League e in Carabao Cup. Ora cercherà di mantenere lo slancio e sa quanto saranno importanti i successi casalinghi nel corso della stagione.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere per assicurarti i biglietti di Leeds United-Newcastle United, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Leeds United e Newcastle United?

Leeds United-Newcastle United si gioca a Elland Road (Leeds) lunedì 14 settembre, con calcio d’inizio previsto alle 21:00 BST.

crest
Premier League - Game Week 4
Elland Road

Come acquistare i biglietti per Leeds United-Newcastle United di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debentures: I titolari di abbonamento stagionale già esistenti mantengono il proprio posto oppure rimettono a disposizione del club le partite a cui non assisteranno.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali a sorteggio per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.
  • Cambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico generale non membro sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se stai cercando biglietti last minute, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Leeds United-Newcastle United?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce per età e agevolazioni: La maggior parte dei club offre prezzi suddivisi tra categorie Adulto, Junior (di norma Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se percentuali di sconto e fasce d’età differiscono da squadra a squadra.
  • Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Gli incroci di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo la linea laterale e quelli del livello inferiore hanno prezzi premium, mentre i posti dell’anello superiore dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Necessaria l’iscrizione ufficiale: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore abbia un’Official Club Membership attiva e a pagamento per accedere ai sorteggi o ai cambi rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno anche per il 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti abbiano un tetto di 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate ai tifosi ospiti sono estremamente limitate e vengono in genere vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento stagionale di fascia più alta con il massimo dei loyalty points: non arrivano praticamente mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Forma

LEE

LEE - Forma

NFO
V0-1
NFO
V0-2
BRE
D1-1
BHA
D1-1
CHE
S6-3
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
NEW

NEW - Forma

LIV
D2-2
WBA
V3-2
TOT
V0-2
BOU
D2-2
MIL
V0-1
Gol segnato (subito)
10/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Precedenti recenti

Testa a testa

Leeds UnitedPareggioNewcastle United
0
3
2
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
4
Leeds United badge
Leeds United
LEE
3
FIN
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
0
FIN
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
FIN
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
0
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
FIN
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
FIN
5Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni Leeds United - Newcastle United

3-5-2
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Formazione
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
4-2-3-1
J. TraffordJ. TraffordT. MuharemovicT. MuharemovicJ. JustinJ. JustinN. ElvediN. ElvediA. StachA. StachJ. BogleJ. BogleG. GudmundssonG. GudmundssonE. AmpaduE. AmpaduA. TanakaA. TanakaD. Calvert-LewinD. Calvert-LewinN. OkaforN. OkaforL. HornicekL. HornicekA. DedicA. DedicL. HallL. HallS. BotmanS. BotmanM. ThiawM. ThiawL. MileyL. MileyM. Fernandez-PardoM. Fernandez-PardoN. GonzalezN. GonzalezH. BarnesH. BarnesJ. MurphyJ. MurphyY. WissaY. Wissa
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
3-5-2
Leeds United

Formazione titolare

Newcastle United

Panchina

Allenatore

  • D. Farke
  • M. Jaissle
Leeds United

Infortuni e squalifiche

Newcastle United

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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