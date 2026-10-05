Come acquistare i biglietti per Leeds United-Manchester United: prezzi della Premier League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Leeds United affronta il Manchester United domenica 18 ottobre 2026 a Elland Road, a Leeds.

Nei 113 precedenti ufficiali complessivi, il Manchester United gode di un vantaggio storico con 50 vittorie totali, contro le 26 del Leeds e 37 pareggi. Nel loro più recente confronto ufficiale in Premier League, il Leeds United ha ottenuto una memorabile vittoria per 2-1 in trasferta a Old Trafford nell'aprile 2026.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere su come assicurarti i biglietti per Leeds United-Manchester United, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Leeds United-Manchester United di Premier League?

Leeds United-Manchester United si gioca a Elland Road, a Leeds, domenica 18 ottobre 2026.

Premier League - Game Week 7 18 ott 2026 - 09:00 Elland Road

Come acquistare i biglietti per Leeds United-Manchester United di Premier League?

Per acquistare i biglietti per una partita di Premier League ad alta richiesta come Leeds United-Manchester United, segui questi canali e passaggi ufficiali:

Biglietteria ufficiale del club

Ottieni una membership ufficiale del club Tifosi di casa: I biglietti per le partite casalinghe vengono venduti esclusivamente tramite il portale ufficiale di biglietteria del club ospitante, ad esempio Leeds United Official Ticketing per le partite a Elland Road o Manchester United Ticketing per quelle a Old Trafford. Per fare domanda devi avere una membership ufficiale attiva del rispettivo club.

Tifosi ospiti: I biglietti del settore ospiti vengono assegnati rigorosamente dal club in trasferta ai propri abbonati e ai membri con un alto numero di punti fedeltà/priorità. Fai richiesta tramite ballot dei biglietti e finestre di priorità A causa della domanda estremamente elevata per questo derby, i biglietti standard vengono raramente messi in vendita libera.

Di solito i membri devono partecipare a un ballot ufficiale per la partita oppure acquistare durante le finestre dedicate di ballot/priorità annunciate sul sito del club ospitante. Controlla il Ticket Exchange ufficiale Se perdi la vendita iniziale o il ballot, controlla la piattaforma ufficiale Ticket Exchange del club ospitante più vicino al giorno della partita. Gli abbonati che non possono essere presenti rimettono in vendita legalmente i propri posti al prezzo nominale per altri membri ufficiali.

Hospitality e pacchetti viaggio autorizzati

Se non sei un membro ufficiale o hai perso il ballot, il modo legale più affidabile per assicurarti un biglietto è acquistare un pacchetto ufficiale Matchday Hospitality:

Hospitality ufficiale: Disponibile direttamente tramite il sito del club ospitante. Include posti premium insieme a ristorazione, accesso alle lounge o vantaggi pre-partita.

Piattaforme secondarie di biglietteria

Piattaforme secondarie di ticketing come StubHub spesso hanno posti messi in vendita da rivenditori se i biglietti ufficiali vanno esauriti, anche se i prezzi possono differire dal valore nominale.

Quanto costano i biglietti per Leeds United-Manchester United di Premier League?

I prezzi dei biglietti per Leeds United-Manchester United variano in modo significativo a seconda che si acquistino biglietti a prezzo nominale tramite i canali ufficiali del club oppure biglietti sul mercato secondario/di rivendita.

Prezzi ufficiali del club (valore nominale)

Se acquistati direttamente tramite ballot ufficiali del club, membership o il ticket exchange ufficiale, i prezzi standard dei biglietti per una giornata di Premier League generalmente rientrano nelle seguenti fasce:

Biglietti adulti: da £30 a £60, a seconda della categoria e del settore a Elland Road o Old Trafford.

Ridotti e junior: da £15 a £35.

Settore ospiti ufficiale: limite massimo di £30 per i tifosi adulti in trasferta in tutte le partite di Premier League.

Prezzi del mercato secondario e della rivendita

Poiché questa sfida è una rivalità ad alta richiesta, i biglietti ufficiali vanno esauriti quasi immediatamente tra i membri del club. Sulle piattaforme secondarie di ticketing come StubHub, i prezzi aumentano in base alla domanda:

Prezzi iniziali/più bassi degli annunci: generalmente partono da circa £110-£375 per posto.

Prezzi medi degli annunci: in genere si attestano tra £300-£600 per posti standard.

Pacchetti Matchday Hospitality: da £300 a £850+ a seconda di ristorazione inclusa, accesso alle lounge e posti premium imbottiti.

Leeds United-Manchester United di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Leeds United-Manchester United: stato di forma

Il Leeds United ha vinto due partite, ne ha pareggiate due e ne ha persa una nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. La sua uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 6-3 contro il Chelsea nel terzo turno di Carabao Cup, risultato arrivato dopo due pareggi consecutivi in Premier League contro Brighton e Brentford, entrambi terminati 1-1. In precedenza, il Leeds aveva ottenuto due vittorie contro il Nottingham Forest, compreso un successo per 2-0 in Carabao Cup. Nelle cinque partite ha segnato sei gol e ne ha subiti dodici.

Il Manchester United ha vinto una partita, ne ha pareggiata una e ne ha perse due nelle ultime cinque gare tra impegni ufficiali e amichevoli, con un ulteriore pareggio in amichevole. Il miglior risultato in questa serie è stato il successo per 5-2 sull'Ipswich Town in Premier League il 30 agosto. Ha pareggiato 2-2 con l'Everton nella più recente uscita di campionato il 6 settembre ed è stato battuto 2-0 dall'Hull City all'inizio della stagione. Nelle cinque partite, lo United ha segnato dieci gol e ne ha subiti dieci.

Leeds United-Manchester United: precedenti recenti

L'incontro più recente tra le due squadre è stato un pareggio per 1-1 in amichevole il 12 agosto 2026, giocato a Old Trafford. Nelle gare ufficiali, il Manchester United ha vinto l'ultimo confronto di Premier League per 2-1 a Old Trafford nell'aprile 2026, mentre il precedente incontro di campionato a Elland Road nel gennaio 2026 era terminato anch'esso 1-1. Nei cinque precedenti più recenti registrati, nessuna delle due squadre ha dominato, con risultati distribuiti tra vittorie, pareggi e un solo successo esterno del Leeds.