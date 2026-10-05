Come acquistare i biglietti per Leeds United-Manchester United: prezzi della Premier League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Leeds United affronta il Manchester United domenica 18 ottobre 2026 a Elland Road, a Leeds.
Nei 113 precedenti ufficiali complessivi, il Manchester United gode di un vantaggio storico con 50 vittorie totali, contro le 26 del Leeds e 37 pareggi. Nel loro più recente confronto ufficiale in Premier League, il Leeds United ha ottenuto una memorabile vittoria per 2-1 in trasferta a Old Trafford nell'aprile 2026.
Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere su come assicurarti i biglietti per Leeds United-Manchester United, compresi dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Leeds United-Manchester United di Premier League?
Leeds United-Manchester United si gioca a Elland Road, a Leeds, domenica 18 ottobre 2026.
Come acquistare i biglietti per Leeds United-Manchester United di Premier League?
Per acquistare i biglietti per una partita di Premier League ad alta richiesta come Leeds United-Manchester United, segui questi canali e passaggi ufficiali:
Biglietteria ufficiale del club
- Ottieni una membership ufficiale del club
- Tifosi di casa: I biglietti per le partite casalinghe vengono venduti esclusivamente tramite il portale ufficiale di biglietteria del club ospitante, ad esempio Leeds United Official Ticketing per le partite a Elland Road o Manchester United Ticketing per quelle a Old Trafford. Per fare domanda devi avere una membership ufficiale attiva del rispettivo club.
- Tifosi ospiti: I biglietti del settore ospiti vengono assegnati rigorosamente dal club in trasferta ai propri abbonati e ai membri con un alto numero di punti fedeltà/priorità.
- Fai richiesta tramite ballot dei biglietti e finestre di priorità
- A causa della domanda estremamente elevata per questo derby, i biglietti standard vengono raramente messi in vendita libera.
- Di solito i membri devono partecipare a un ballot ufficiale per la partita oppure acquistare durante le finestre dedicate di ballot/priorità annunciate sul sito del club ospitante.
- Controlla il Ticket Exchange ufficiale
- Se perdi la vendita iniziale o il ballot, controlla la piattaforma ufficiale Ticket Exchange del club ospitante più vicino al giorno della partita. Gli abbonati che non possono essere presenti rimettono in vendita legalmente i propri posti al prezzo nominale per altri membri ufficiali.
Hospitality e pacchetti viaggio autorizzati
Se non sei un membro ufficiale o hai perso il ballot, il modo legale più affidabile per assicurarti un biglietto è acquistare un pacchetto ufficiale Matchday Hospitality:
- Hospitality ufficiale: Disponibile direttamente tramite il sito del club ospitante. Include posti premium insieme a ristorazione, accesso alle lounge o vantaggi pre-partita.
Piattaforme secondarie di biglietteria
- Piattaforme secondarie di ticketing come StubHub spesso hanno posti messi in vendita da rivenditori se i biglietti ufficiali vanno esauriti, anche se i prezzi possono differire dal valore nominale.
Quanto costano i biglietti per Leeds United-Manchester United di Premier League?
I prezzi dei biglietti per Leeds United-Manchester United variano in modo significativo a seconda che si acquistino biglietti a prezzo nominale tramite i canali ufficiali del club oppure biglietti sul mercato secondario/di rivendita.
Prezzi ufficiali del club (valore nominale)
Se acquistati direttamente tramite ballot ufficiali del club, membership o il ticket exchange ufficiale, i prezzi standard dei biglietti per una giornata di Premier League generalmente rientrano nelle seguenti fasce:
- Biglietti adulti: da £30 a £60, a seconda della categoria e del settore a Elland Road o Old Trafford.
- Ridotti e junior: da £15 a £35.
- Settore ospiti ufficiale: limite massimo di £30 per i tifosi adulti in trasferta in tutte le partite di Premier League.
Prezzi del mercato secondario e della rivendita
Poiché questa sfida è una rivalità ad alta richiesta, i biglietti ufficiali vanno esauriti quasi immediatamente tra i membri del club. Sulle piattaforme secondarie di ticketing come StubHub, i prezzi aumentano in base alla domanda:
- Prezzi iniziali/più bassi degli annunci: generalmente partono da circa £110-£375 per posto.
- Prezzi medi degli annunci: in genere si attestano tra £300-£600 per posti standard.
- Pacchetti Matchday Hospitality: da £300 a £850+ a seconda di ristorazione inclusa, accesso alle lounge e posti premium imbottiti.
Leeds United-Manchester United di Premier League: tutto quello che c'è da sapere
Leeds United-Manchester United: stato di forma
Il Leeds United ha vinto due partite, ne ha pareggiate due e ne ha persa una nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. La sua uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 6-3 contro il Chelsea nel terzo turno di Carabao Cup, risultato arrivato dopo due pareggi consecutivi in Premier League contro Brighton e Brentford, entrambi terminati 1-1. In precedenza, il Leeds aveva ottenuto due vittorie contro il Nottingham Forest, compreso un successo per 2-0 in Carabao Cup. Nelle cinque partite ha segnato sei gol e ne ha subiti dodici.
Il Manchester United ha vinto una partita, ne ha pareggiata una e ne ha perse due nelle ultime cinque gare tra impegni ufficiali e amichevoli, con un ulteriore pareggio in amichevole. Il miglior risultato in questa serie è stato il successo per 5-2 sull'Ipswich Town in Premier League il 30 agosto. Ha pareggiato 2-2 con l'Everton nella più recente uscita di campionato il 6 settembre ed è stato battuto 2-0 dall'Hull City all'inizio della stagione. Nelle cinque partite, lo United ha segnato dieci gol e ne ha subiti dieci.
Leeds United-Manchester United: precedenti recenti
L'incontro più recente tra le due squadre è stato un pareggio per 1-1 in amichevole il 12 agosto 2026, giocato a Old Trafford. Nelle gare ufficiali, il Manchester United ha vinto l'ultimo confronto di Premier League per 2-1 a Old Trafford nell'aprile 2026, mentre il precedente incontro di campionato a Elland Road nel gennaio 2026 era terminato anch'esso 1-1. Nei cinque precedenti più recenti registrati, nessuna delle due squadre ha dominato, con risultati distribuiti tra vittorie, pareggi e un solo successo esterno del Leeds.
Testa a testa
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|5
|5
|0
|0
|13
|5
|+8
|15
V
V
V
V
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|2
|5
|4
|0
|1
|8
|4
|+4
|12
S
V
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|5
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|1
|1
|16
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|+11
|10
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|5
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|3
|0
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|+6
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|9
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D
D
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|9
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|0
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|+3
|9
V
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D
D
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|5
|2
|2
|1
|6
|4
|+2
|8
S
D
D
V
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|9
|5
|2
|2
|1
|9
|9
|0
|8
V
S
D
V
D
|10
|5
|2
|1
|2
|10
|12
|-2
|7
S
D
S
V
V
|11
|5
|2
|0
|3
|7
|11
|-4
|6
S
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S
S
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|1
|2
|2
|8
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|5
D
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|2
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|5
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|1
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|1
|3
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|-5
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|3
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|6
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|-2
|3
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|5
|1
|0
|4
|1
|10
|-9
|3
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S
S
S
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|19
|5
|0
|2
|3
|5
|8
|-3
|2
D
D
S
S
S
|20
|5
|0
|2
|3
|2
|8
|-6
|2
S
D
D
S
S