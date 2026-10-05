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Come acquistare i biglietti per Leeds United-Manchester United: prezzi della Premier League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Premier League

Il Leeds United affronta il Manchester United in Premier League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Leeds United affronta il Manchester United domenica 18 ottobre 2026 a Elland Road, a Leeds.

Nei 113 precedenti ufficiali complessivi, il Manchester United gode di un vantaggio storico con 50 vittorie totali, contro le 26 del Leeds e 37 pareggi. Nel loro più recente confronto ufficiale in Premier League, il Leeds United ha ottenuto una memorabile vittoria per 2-1 in trasferta a Old Trafford nell'aprile 2026.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere su come assicurarti i biglietti per Leeds United-Manchester United, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Leeds United-Manchester United di Premier League?

Leeds United-Manchester United si gioca a Elland Road, a Leeds, domenica 18 ottobre 2026.

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Premier League - Game Week 7
Elland Road

Come acquistare i biglietti per Leeds United-Manchester United di Premier League?

Per acquistare i biglietti per una partita di Premier League ad alta richiesta come Leeds United-Manchester United, segui questi canali e passaggi ufficiali:

Biglietteria ufficiale del club

  1. Ottieni una membership ufficiale del club
    • Tifosi di casa: I biglietti per le partite casalinghe vengono venduti esclusivamente tramite il portale ufficiale di biglietteria del club ospitante, ad esempio Leeds United Official Ticketing per le partite a Elland Road o Manchester United Ticketing per quelle a Old Trafford. Per fare domanda devi avere una membership ufficiale attiva del rispettivo club.
    • Tifosi ospiti: I biglietti del settore ospiti vengono assegnati rigorosamente dal club in trasferta ai propri abbonati e ai membri con un alto numero di punti fedeltà/priorità.
  3. Fai richiesta tramite ballot dei biglietti e finestre di priorità
    • A causa della domanda estremamente elevata per questo derby, i biglietti standard vengono raramente messi in vendita libera.
    • Di solito i membri devono partecipare a un ballot ufficiale per la partita oppure acquistare durante le finestre dedicate di ballot/priorità annunciate sul sito del club ospitante.
  5. Controlla il Ticket Exchange ufficiale
    • Se perdi la vendita iniziale o il ballot, controlla la piattaforma ufficiale Ticket Exchange del club ospitante più vicino al giorno della partita. Gli abbonati che non possono essere presenti rimettono in vendita legalmente i propri posti al prezzo nominale per altri membri ufficiali.

Hospitality e pacchetti viaggio autorizzati

Se non sei un membro ufficiale o hai perso il ballot, il modo legale più affidabile per assicurarti un biglietto è acquistare un pacchetto ufficiale Matchday Hospitality:

  • Hospitality ufficiale: Disponibile direttamente tramite il sito del club ospitante. Include posti premium insieme a ristorazione, accesso alle lounge o vantaggi pre-partita.

Piattaforme secondarie di biglietteria

  • Piattaforme secondarie di ticketing come StubHub spesso hanno posti messi in vendita da rivenditori se i biglietti ufficiali vanno esauriti, anche se i prezzi possono differire dal valore nominale.

Quanto costano i biglietti per Leeds United-Manchester United di Premier League?

I prezzi dei biglietti per Leeds United-Manchester United variano in modo significativo a seconda che si acquistino biglietti a prezzo nominale tramite i canali ufficiali del club oppure biglietti sul mercato secondario/di rivendita.

Prezzi ufficiali del club (valore nominale)

Se acquistati direttamente tramite ballot ufficiali del club, membership o il ticket exchange ufficiale, i prezzi standard dei biglietti per una giornata di Premier League generalmente rientrano nelle seguenti fasce:

  • Biglietti adulti: da £30 a £60, a seconda della categoria e del settore a Elland Road o Old Trafford.
  • Ridotti e junior: da £15 a £35.
  • Settore ospiti ufficiale: limite massimo di £30 per i tifosi adulti in trasferta in tutte le partite di Premier League.

Prezzi del mercato secondario e della rivendita

Poiché questa sfida è una rivalità ad alta richiesta, i biglietti ufficiali vanno esauriti quasi immediatamente tra i membri del club. Sulle piattaforme secondarie di ticketing come StubHub, i prezzi aumentano in base alla domanda:

  • Prezzi iniziali/più bassi degli annunci: generalmente partono da circa £110-£375 per posto.
  • Prezzi medi degli annunci: in genere si attestano tra £300-£600 per posti standard.
  • Pacchetti Matchday Hospitality: da £300 a £850+ a seconda di ristorazione inclusa, accesso alle lounge e posti premium imbottiti.

Leeds United-Manchester United di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Leeds United-Manchester United: stato di forma

Il Leeds United ha vinto due partite, ne ha pareggiate due e ne ha persa una nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. La sua uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 6-3 contro il Chelsea nel terzo turno di Carabao Cup, risultato arrivato dopo due pareggi consecutivi in Premier League contro Brighton e Brentford, entrambi terminati 1-1. In precedenza, il Leeds aveva ottenuto due vittorie contro il Nottingham Forest, compreso un successo per 2-0 in Carabao Cup. Nelle cinque partite ha segnato sei gol e ne ha subiti dodici.

Il Manchester United ha vinto una partita, ne ha pareggiata una e ne ha perse due nelle ultime cinque gare tra impegni ufficiali e amichevoli, con un ulteriore pareggio in amichevole. Il miglior risultato in questa serie è stato il successo per 5-2 sull'Ipswich Town in Premier League il 30 agosto. Ha pareggiato 2-2 con l'Everton nella più recente uscita di campionato il 6 settembre ed è stato battuto 2-0 dall'Hull City all'inizio della stagione. Nelle cinque partite, lo United ha segnato dieci gol e ne ha subiti dieci.

LEE

LEE - Forma

BRE
D1-1
BHA
D1-1
CHE
S6-3
NEW
V4-1
CRY
D0-0
Gol segnato (subito)
9/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
MUN

MUN - Forma

EVE
D2-2
SAB
V4-0
MCI
S0-1
BHA
S2-3
FUL
D1-1
Gol segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Leeds United-Manchester United: precedenti recenti

L'incontro più recente tra le due squadre è stato un pareggio per 1-1 in amichevole il 12 agosto 2026, giocato a Old Trafford. Nelle gare ufficiali, il Manchester United ha vinto l'ultimo confronto di Premier League per 2-1 a Old Trafford nell'aprile 2026, mentre il precedente incontro di campionato a Elland Road nel gennaio 2026 era terminato anch'esso 1-1. Nei cinque precedenti più recenti registrati, nessuna delle due squadre ha dominato, con risultati distribuiti tra vittorie, pareggi e un solo successo esterno del Leeds.

Testa a testa

Leeds UnitedPareggioManchester United
1
2
2
Amichevoli dei club
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
FIN
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
FIN
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FIN
Amichevoli dei club
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
FIN
Amichevoli dei club
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
FIN
4Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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