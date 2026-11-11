Come acquistare i biglietti per Leeds United-Ipswich Town: prezzi per la Premier League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Il Leeds United ospita l’Ipswich Town sabato 5 dicembre 2026 a Elland Road, a Leeds.

Negli ultimi scontri diretti ufficiali, disputati nella Championship 2023-24, il Leeds ha avuto la meglio vincendo entrambe le partite: prima con un emozionante 4-3 a Portman Road, poi con un netto 4-0 senza subire goal a Elland Road. Storicamente, le sfide tra i due club a Elland Road tendono a essere molto importanti e a disputarsi in un’atmosfera appassionata, date le loro ricche storie nel calcio inglese.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per assicurarti i biglietti di Leeds United-Ipswich Town, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Leeds United-Ipswich Town di Premier League?

Leeds United-Ipswich Town si gioca sabato 5 dicembre 2026 a Elland Road, a Leeds.

Premier League - Game Week 14 5 dic 2026 - 10:00 Elland Road

Come acquistare i biglietti per Leeds United-Ipswich Town di Premier League?

Per acquistare i biglietti per la prossima partita di Premier League tra Leeds United e Ipswich Town, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Il canale principale e più affidabile per acquistare biglietti al prezzo nominale è la piattaforma ufficiale di biglietteria del Leeds United, anche se la disponibilità dipende in larga misura dal tipo di affiliazione al club, come la My Leeds Membership.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Leeds United-Ipswich Town di Premier League?

Ecco i dettagli sui prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Leeds United e Ipswich Town:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti standard per adulti: Generalmente costano da 35 £ a 60 £ .

Generalmente costano da . Biglietti ridotti (ragazzi/anziani): Generalmente costano tra 20 £ e 40 £ .

Generalmente costano tra . Pacchetti hospitality: Le esperienze hospitality premium per il giorno della partita partono da circa 150 £ a oltre 250 £.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita primari del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Rivendita di biglietti standard: I prezzi partono generalmente da circa 75 £ a 110 £ .

I prezzi partono generalmente da circa . Posti premium o molto richiesti: I prezzi vanno da 130 £ a oltre 200 £.

Leeds United-Ipswich Town di Premier League: Tutto quello che c’è da sapere

Leeds United-Ipswich Town: Lo stato di forma

Nelle ultime cinque partite di Premier League, il Leeds United non ha ottenuto vittorie, collezionando tre pareggi e due sconfitte. Nell’ultima gara ha perso 2-0 contro il Bournemouth e, nello stesso periodo, ha pareggiato 0-0 sia con il Sunderland sia con il Crystal Palace. Il Leeds ha inoltre pareggiato 1-1 con il Manchester United e perso 2-1 contro l’Arsenal, segnando appena due goal e subendone cinque nelle cinque partite.

Nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, l’Ipswich Town ha ottenuto una vittoria e due pareggi, subendo due sconfitte. Il risultato più recente è un pareggio per 2-2 con l’Hull City, mentre in precedenza aveva battuto il Fulham 2-1. L’Ipswich ha perso 3-2 contro il Manchester City e 1-0 contro l’Everton, segnando sette goal e subendone altrettanti nelle cinque gare.

Leeds United-Ipswich Town: I precedenti più recenti

L’ultimo confronto tra i due club risale al 23 dicembre 2023, quando il Leeds United ha ospitato l’Ipswich Town in Championship e ha vinto 4-0 a Elland Road. Prima di allora, nell’agosto 2023, l’Ipswich aveva perso di misura 3-4 in casa contro il Leeds. Negli ultimi cinque confronti registrati, tutti disputati in Championship, il Leeds conta tre vittorie contro le due dell’Ipswich.