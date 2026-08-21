Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Premier League
team-logoLeeds United
Elland Road
team-logoCrystal Palace
Book Leeds United vs Crystal Palace Tickets
Con il contributo di

Come acquistare i biglietti per Leeds United-Crystal Palace: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

SHOPPING
Biglietti
Premier League
Leeds United
Crystal Palace

Come acquistare i biglietti per la partita di Premier League tra Leeds United e Crystal Palace, comprese le informazioni sulla sfida

Il Leeds United vorrà mettere insieme quanti più punti possibile prima che la Premier League venga temporaneamente interrotta per la pausa per le nazionali, e con due partite consecutive a Elland Road a metà settembre ha l’occasione perfetta.

Dopo la partita casalinga di campionato contro il Newcastle del 14 settembre, la squadra di Daniel Farke tornerà a stendere il tappeto rosso appena cinque giorni più tardi, quando affronterà il Crystal Palace sabato 19 settembre. Puoi assicurarti un posto a Elland Road per una delle due sfide, o per entrambe, prenotando i biglietti oggi stesso.

L’anno scorso il Leeds ha fatto un regalo di Natale anticipato ai suoi tifosi più appassionati, travolgendo il Palace per 4-1, appena cinque giorni prima di Natale (20 dicembre). Dominic Calvert-Lewin (due volte), Ethan Ampadu e Anton Stach andarono tutti a segno in quella notte memorabile a Elland Road.

I potenti Whites travolgeranno di nuovo il Palace? Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere per assicurarti i biglietti di Leeds United-Crystal Palace, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Leeds United e Crystal Palace?

Leeds United-Crystal Palace si gioca a Elland Road (Leeds) sabato 19 settembre, con calcio d’inizio previsto alle 15:00 BST.

crest
Premier League - Game Week 5
Elland Road

Come comprare i biglietti per Leeds United-Crystal Palace di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o tramite partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debentures: gli attuali titolari di abbonamento mantengono il proprio posto o restituiscono al club le partite a cui non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.
  • Cambi biglietti ufficiali (rivendita): se una partita va sold out, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: la vendita aperta al pubblico non membro è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono acquistare tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Leeds United-Crystal Palace?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto a sedere e della categoria della partita:

  • Fasce d’età e riduzioni: la maggior parte dei club offre prezzi differenziati per Adulto, Junior (di solito U18 o U21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d’età variano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione della partita: i club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie da derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: i posti centrali lungo la linea laterale e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Necessaria membership ufficiale: per acquistare i biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore abbia una Official Club Membership attiva e a pagamento per poter accedere ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto di £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e vengono generalmente vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per membership di base.

Forma

LEE

LEE - Forma

NFO
V0-2
BRE
D1-1
BHA
D1-1
CHE
S6-3
NEW
V4-1
Gol segnato (subito)
11/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
CRY

CRY - Forma

MCI
S1-4
FUL
V2-3
MID
V3-0
IPS
S2-3
LCH
V4-0
Gol segnato (subito)
13/9
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Precedenti recenti

Testa a testa

Leeds UnitedPareggioCrystal Palace
1
2
2
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
FIN
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
4
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FIN
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
5
FIN
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
FIN
Amichevoli dei club
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
FIN
7Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni Leeds United - Crystal Palace

3-5-2
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Formazione
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
3-4-2-1
J. TraffordJ. TraffordJ. JustinJ. JustinT. MuharemovicT. MuharemovicN. ElvediN. ElvediA. StachA. StachJ. BogleJ. BogleE. AmpaduE. AmpaduG. GudmundssonG. GudmundssonA. TanakaA. TanakaN. OkaforN. OkaforD. Calvert-LewinD. Calvert-LewinW. BenitezW. BenitezT. TomiyasuT. TomiyasuC. RichardsC. RichardsJ. CanvotJ. CanvotY. PinoY. PinoT. MitchellT. MitchellQ. TimberQ. TimberD. KamadaD. KamadaA. WhartonA. Whartonteam-logoA. KhalailiJ. LarsenJ. Larsen
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
3-5-2
Leeds United

Formazione titolare

Crystal Palace

Panchina

Allenatore

  • D. Farke
  • P. Sage
Leeds United

Infortuni e squalifiche

Crystal Palace

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google