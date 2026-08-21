Come acquistare i biglietti per Leeds United-Crystal Palace: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

Il Leeds United vorrà mettere insieme quanti più punti possibile prima che la Premier League venga temporaneamente interrotta per la pausa per le nazionali, e con due partite consecutive a Elland Road a metà settembre ha l’occasione perfetta.

Dopo la partita casalinga di campionato contro il Newcastle del 14 settembre, la squadra di Daniel Farke tornerà a stendere il tappeto rosso appena cinque giorni più tardi, quando affronterà il Crystal Palace sabato 19 settembre. Puoi assicurarti un posto a Elland Road per una delle due sfide, o per entrambe, prenotando i biglietti oggi stesso.

L’anno scorso il Leeds ha fatto un regalo di Natale anticipato ai suoi tifosi più appassionati, travolgendo il Palace per 4-1, appena cinque giorni prima di Natale (20 dicembre). Dominic Calvert-Lewin (due volte), Ethan Ampadu e Anton Stach andarono tutti a segno in quella notte memorabile a Elland Road.

I potenti Whites travolgeranno di nuovo il Palace? Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere per assicurarti i biglietti di Leeds United-Crystal Palace, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Leeds United e Crystal Palace?

Leeds United-Crystal Palace si gioca a Elland Road (Leeds) sabato 19 settembre, con calcio d’inizio previsto alle 15:00 BST.

Premier League - Game Week 5 20 set 2026 - 09:00 Elland Road

Come comprare i biglietti per Leeds United-Crystal Palace di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o tramite partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debentures: gli attuali titolari di abbonamento mantengono il proprio posto o restituiscono al club le partite a cui non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.

Cambi biglietti ufficiali (rivendita): se una partita va sold out, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: la vendita aperta al pubblico non membro è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono acquistare tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Leeds United-Crystal Palace?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto a sedere e della categoria della partita:

Fasce d’età e riduzioni: la maggior parte dei club offre prezzi differenziati per Adulto, Junior (di solito U18 o U21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d’età variano da squadra a squadra.

Categorizzazione della partita: i club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie da derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: i posti centrali lungo la linea laterale e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Necessaria membership ufficiale: per acquistare i biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore abbia una Official Club Membership attiva e a pagamento per poter accedere ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto di £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e vengono generalmente vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per membership di base.

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