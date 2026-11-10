Come acquistare i biglietti per Leeds United-Coventry City: prezzi della Premier League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Il Leeds United ospita il Coventry City sabato 28 novembre 2026 a Elland Road, a Leeds.

Uno degli scontri diretti più significativi degli ultimi tempi risale a febbraio 2025, quando il Leeds si impose per 2-0 in casa del Coventry City. Negli ultimi cinque precedenti registrati in Championship, il Leeds ha ottenuto tre vittorie contro le due del Coventry.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Leeds United-Coventry City, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Leeds United-Coventry City di Premier League?

Leeds United-Coventry City si gioca a Elland Road, a Leeds, sabato 28 novembre 2026.

Premier League - Game Week 12 28 nov 2026 - 10:00 Elland Road

Come acquistare i biglietti per Leeds United-Coventry City di Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Leeds United e Coventry City, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Puoi acquistare direttamente sui siti ufficiali di Leeds United o Coventry City biglietti verificati al prezzo nominale, in base alla disponibilità e ai requisiti di tesseramento dei club.

2. Mercato secondario dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti disponibili tramite i canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Leeds United-Coventry City di Premier League?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Leeds United e Coventry City:

1. Canali ufficiali dei club

Prezzo nominale / tariffa standard: I biglietti standard per adulti costano generalmente da 37,50 £ a 62,50 £.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita primari dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Annunci nella fascia di prezzo più bassa: Partono generalmente da circa 140 £ a 178 £ .

Partono generalmente da circa a . Rivendita premium e hospitality: Partono generalmente da circa 493 £ a 628 £ o più.

Leeds United-Coventry City di Premier League: Tutto quello che c’è da sapere

Leeds United-Coventry City: lo stato di forma

Il Leeds United arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare di Premier League. Nell’ultima uscita ha pareggiato 0-0 sul campo del Sunderland, dopo aver ottenuto anche un 1-1 in casa del Manchester United. Il 4-1 contro il Newcastle United è il risultato più significativo di questa serie, anche se la sconfitta per 2-1 contro l’Arsenal riflette l’incostanza che ha caratterizzato la sua stagione. In queste cinque partite il Leeds ha segnato sei goal e ne ha subiti tre.

Le ultime cinque partite ufficiali del Coventry City hanno prodotto una vittoria, nessun pareggio e quattro sconfitte. L’ultima gara si è conclusa con una sconfitta casalinga per 0-1 contro il Fulham in Premier League, mentre la settimana precedente il Coventry aveva perso 3-1 contro il Tottenham Hotspur. Il 4-1 sul Newcastle è il punto più alto di questa serie, ma le sconfitte contro l’Aston Villa in Carabao Cup e in trasferta contro il Nottingham Forest evidenziano le difficoltà della squadra. In queste cinque partite il Coventry ha segnato sei goal e ne ha subiti nove.

Leeds United-Coventry City: i precedenti recenti

I due club si sono affrontati l’ultima volta in Championship nel febbraio 2025, quando il Leeds United ha vinto 2-0 in casa del Coventry City. Negli ultimi cinque precedenti registrati, tutti disputati in Championship, il Leeds è in vantaggio con tre vittorie contro le due del Coventry. In quelle cinque partite il Leeds ha segnato otto goal, mentre il Coventry ne ha realizzati sei.