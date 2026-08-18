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Come acquistare i biglietti per Leeds United-Brentford: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Brentford

Tutto quello che c’è da sapere per assicurarsi i biglietti per l’esordio casalingo del Leeds in Premier League contro il Brentford

L’atmosfera è sempre elettrica quando il Leeds United scende in campo a Elland Road e per l’esordio casalingo in Premier League di domenica 30 agosto contro il Brentford sarà oltre ogni immaginazione. Non perdere l’occasione di prendere parte a questo grande evento, prenota oggi stesso i tuoi biglietti.

Il Leeds ha allontanato le preoccupazioni legate alla retrocessione nella scorsa stagione grazie a un finale di campionato molto solido. È rimasto imbattuto per un periodo di due mesi tra marzo e maggio, nel quale ha ottenuto anche tre vittorie consecutive a Elland Road. La squadra di Daniel Farke, che ora include il molto promettente Harry Wilson, punterà a mantenere questo slancio casalingo.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarti i biglietti per Leeds United-Brentford, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Leeds United e Brentford?

Leeds United-Brentford è in programma alle 14:00 BST a Elland Road, a Leeds, domenica 30 agosto.

crest
Premier League - Game Week 2
Elland Road

Come acquistare i biglietti di Leeds United-Brentford in Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa della domanda globale travolgente, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debenture: Gli attuali abbonati mantengono il loro posto oppure restituiscono al club le partite alle quali non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri paganti del club (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per partecipare all’estrazione.
  • Cambi ufficiali dei biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico generico non membro sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti dell’ultimo minuto, i tifosi possono anche acquistarli su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Leeds United-Brentford?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce d’età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d’età cambiano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce, ad esempio Categoria A, B o C. Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversari del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati del campo e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Iscrizione ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore abbia un’iscrizione ufficiale al club attiva e a pagamento per accedere ai sorteggi o ai canali di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti del settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti abbiano un tetto massimo di 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate ai tifosi ospiti sono estremamente limitate e di solito vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base

Forma

LEE

LEE - Forma

RBL
V2-0
MUN
S1-1
FCA
V4-0
NFO
V0-1
NFO
V0-2
Gol segnato (subito)
10/1
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
BRE

BRE - Forma

LIV
D1-1
REN
V2-4
SGE
V7-0
TOT
V3-0
BIR
V1-6
Gol segnato (subito)
21/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Precedenti recenti

Testa a testa

Leeds UnitedPareggioBrentford
1
3
1
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
Brentford badge
Brentford
BRE
0
FIN
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
FIN
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
Brentford badge
Brentford
BRE
0
FIN
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
5
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
FIN
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
FIN
5Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni Leeds United - Brentford

3-4-2-1
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Formazione
Brentford crest
Brentford
BRE
4-2-3-1
J. TraffordJ. TraffordJ. BijolJ. BijolJ. RodonJ. RodonT. MuharemovicT. MuharemovicJ. BogleJ. BogleA. StachA. StachJ. JustinJ. JustinB. AaronsonB. AaronsonN. OkaforN. OkaforE. AmpaduE. AmpaduD. Calvert-LewinD. Calvert-LewinC. KelleherC. KelleherK. AjerK. AjerN. CollinsN. CollinsK. Lewis-PotterK. Lewis-PotterM. KayodeM. KayodeK. SchadeK. SchadeM. DamsgaardM. DamsgaardV. JaneltV. JaneltM. SangareM. SangareJ. AnthonyJ. AnthonyI. ThiagoI. Thiago
Brentford crest
Brentford
BRE
3-4-2-1
Leeds United

Formazione titolare

Brentford

Panchina

Allenatore

  • D. Farke
  • K. Andrews
Leeds United

Infortuni e squalifiche

Brentford

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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