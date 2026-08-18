Come acquistare i biglietti per Leeds United-Brentford: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

L’atmosfera è sempre elettrica quando il Leeds United scende in campo a Elland Road e per l’esordio casalingo in Premier League di domenica 30 agosto contro il Brentford sarà oltre ogni immaginazione. Non perdere l’occasione di prendere parte a questo grande evento, prenota oggi stesso i tuoi biglietti.
Il Leeds ha allontanato le preoccupazioni legate alla retrocessione nella scorsa stagione grazie a un finale di campionato molto solido. È rimasto imbattuto per un periodo di due mesi tra marzo e maggio, nel quale ha ottenuto anche tre vittorie consecutive a Elland Road. La squadra di Daniel Farke, che ora include il molto promettente Harry Wilson, punterà a mantenere questo slancio casalingo.
Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarti i biglietti per Leeds United-Brentford, compreso dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca la partita di Premier League tra Leeds United e Brentford?
Leeds United-Brentford è in programma alle 14:00 BST a Elland Road, a Leeds, domenica 30 agosto.
Come acquistare i biglietti di Leeds United-Brentford in Premier League
Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.
A causa della domanda globale travolgente, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:
- Titolari di abbonamento stagionale e debenture: Gli attuali abbonati mantengono il loro posto oppure restituiscono al club le partite alle quali non possono assistere.
- Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri paganti del club (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per partecipare all’estrazione.
- Cambi ufficiali dei biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.
- Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico generico non membro sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.
Se sei alla ricerca di biglietti dell’ultimo minuto, i tifosi possono anche acquistarli su piattaforme secondarie, come StubHub.
Quanto costano i biglietti di Premier League per Leeds United-Brentford?
Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:
- Fasce d’età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d’età cambiano da squadra a squadra.
- Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce, ad esempio Categoria A, B o C. Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversari del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
- Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati del campo e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.
- Iscrizione ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore abbia un’iscrizione ufficiale al club attiva e a pagamento per accedere ai sorteggi o ai canali di rivendita.
Prezzi e disponibilità dei biglietti del settore ospiti
La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno fino al 2027/28.
Sebbene i biglietti del settore ospiti abbiano un tetto massimo di 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate ai tifosi ospiti sono estremamente limitate e di solito vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base
Forma
Precedenti recenti
Testa a testa
Notizie sulle squadre e rose
Formazioni Leeds United - Brentford
Formazione titolare
Panchina
Allenatore
- D. Farke
- K. Andrews
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|5
|5
|0
|0
|13
|5
|+8
|15
V
V
V
V
V
|2
|5
|4
|0
|1
|8
|4
|+4
|12
S
V
V
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V
|3
|5
|3
|1
|1
|16
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|+11
|10
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|0
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|+6
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|+4
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|+3
|9
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|0
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|+3
|9
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|+2
|8
S
D
D
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|2
|2
|1
|9
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|8
V
S
D
V
D
|10
|5
|2
|1
|2
|10
|12
|-2
|7
S
D
S
V
V
|11
|5
|2
|0
|3
|7
|11
|-4
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S
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|8
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|2
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D
S
S
S
|20
|5
|0
|2
|3
|2
|8
|-6
|2
S
D
D
S
S