Il Lech Poznań ospita il Ferencvaros giovedì 10 dicembre 2026 allo Stadion Poznan di Poznań.

I due club arrivano a questa sfida europea senza precedenti negli scontri diretti e non hanno quindi incontri ufficiali passati a cui fare riferimento. Entrambe le squadre cercano punti importanti a metà classifica per aumentare le proprie possibilità di avanzare nella fase a girone unico dell'Europa League 2026-27.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Lech Poznań-Ferencvaros, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Lech Poznań-Ferencvaros di Europa League?

Lech Poznań-Ferencvaros si gioca allo Stadion Poznan di Poznań giovedì 10 dicembre 2026.

Europa League - Game Week 6 10 dic 2026 - 15:00 Stadion Poznan

Come acquistare i biglietti per Lech Poznań-Ferencvaros di Europa League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Europa League tra Lech Poznań e Ferencvaros Crete:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: I biglietti possono essere acquistati direttamente sul portale ufficiale di biglietteria o sul sito del Lech Poznań. È il metodo principale e più sicuro per assicurarsi un posto all'Enea Stadion.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare posti a ingresso ordinario su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Europa League quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Lech Poznań-Ferencvaros di Europa League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Europa League tra Lech Poznań e Ferencvaros:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti standard: Il prezzo varia generalmente da circa 15 a 70 € .

Il prezzo varia generalmente da circa . Pacchetti hospitality Silver: Il prezzo standard del club è di circa 115 € .

Il prezzo standard del club è di circa . Pacchetti hospitality Gold: I posti premium all'altezza della linea di metà campo, con servizio di ristorazione, costano circa 310 € .

I posti premium all'altezza della linea di metà campo, con servizio di ristorazione, costano circa . Biglietti per bambini: Il prezzo parte generalmente da circa 10 a 15 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita del club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che dipendono dalla domanda:

Posti a ingresso ordinario o rivenduti: I prezzi partono generalmente da circa 45 a 55 € .

I prezzi partono generalmente da circa . Prezzo medio di mercato: In genere si colloca tra 65 e 340 €.

Lech Poznań-Ferencvaros di Europa League: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Lech Poznań e Ferencvaros

Il Lech Poznań ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è il 2-2 contro lo Zaglebie Lubin in Ekstraklasa, arrivato dopo la sconfitta per 3-1 contro il Benfica in Europa League. Nello stesso periodo ha battuto anche il Wisla Krakow per 3-1 nel campionato polacco e ha vinto 2-1 in trasferta contro il Legia Warszawa.

Il Fencvaros ha vinto tutte le ultime cinque partite, segnando 13 goal e subendone uno. Il risultato più recente è la vittoria per 2-0 contro il Vasas Budapest nella massima serie ungherese, arrivata pochi giorni dopo il successo per 2-0 in casa del Milan in Europa League. In precedenza, nello stesso periodo, ha battuto l'MTK Budapest per 5-0 e il Torreense per 4-1 in Europa.

Lech Poznań-Ferencvaros: i precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti incontri tra Lech Poznań e Ferencvaros. Le due squadre affronteranno quindi questa partita senza poter fare riferimento ai risultati di sfide recenti.