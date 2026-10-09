Il Le Mans affronta il Tolosa venerdì 16 ottobre 2026 allo Stade Marie-Marvingt.

Nella loro storia complessiva, i due club condividono un bilancio nei precedenti molto equilibrato, con 22 incontri ufficiali: 7 vittorie per il Le Mans, 8 vittorie per il Tolosa e 7 pareggi. Questa sfida rappresenta un test chiave per entrambi i club, che puntano a conquistare punti preziosi per risalire la classifica di Ligue 1.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che c’è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Le Mans-Tolosa, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Le Mans-Tolosa di Ligue 1?

Ligue 1 - Game Week 7 16 ott 2026 - 14:45 Stade Marie-Marvingt

Come acquistare i biglietti per Le Mans-Tolosa di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 tra Le Mans e Tolosa, seguite queste principali opzioni di acquisto:

1. Piattaforme ufficiali di biglietteria dei club

Partita casalinga (allo Stade Marie-Marvingt): Il modo più diretto per assicurarsi i biglietti è tramite il portale ufficiale di biglietteria online del Le Mans FC. Potete selezionare il settore e il posto preferiti direttamente sulla mappa digitale dei posti.

Settore ospiti (tifosi del Tolosa): Se desiderate sedervi nel settore ospiti, i biglietti vengono generalmente distribuiti tramite il sito ufficiale di biglietteria del Tolosa FC o gruppi di tifosi ospiti designati.

2. Mercato secondario e piattaforme di biglietti generaliste

Piattaforme di rivendita: Le piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub mettono in vendita biglietti di rivendita da parte di singoli titolari di posto. I prezzi su queste piattaforme oscillano in base alla domanda dei tifosi.

Quanto costano i biglietti per Le Mans-Tolosa di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra Le Mans e Tolosa variano in base al canale di acquisto e al settore scelto:

1. Biglietteria ufficiale del club (prezzo nominale)

Categoria 4 / Settori attivi / Dietro la porta: 15 €-25 €

Categoria 2 / Angoli e lati superiori: 20 €-35 €

Categoria 1 / Settori centrali e premium: 35 €-60 €+

Tariffe ridotte (studenti / Under 14): 10,50 €-23,50 €

2. Mercato secondario e piattaforme di rivendita

Quando le finestre di vendita primaria si chiudono, le piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub offrono ai tifosi una seconda possibilità di assicurarsi l’ingresso per il giorno della partita.

Posti base: 45 €-55 €

Categoria 1 e posti premium: 80 €-140 €+

Le Mans-Tolosa di Ligue 1: tutto quello che c’è da sapere

Forma di Le Mans e Tolosa

Il Le Mans non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite, raccogliendo tre pareggi e due sconfitte in questo periodo. L’uscita più recente si è chiusa con un 2-2 contro il Lens in Ligue 1, dopo il precedente 1-1 con il Nizza. La squadra ha segnato otto gol in queste cinque partite ma ne ha subiti nove, ed è stata battuta 3-2 dal Rennes nell’unica sconfitta casalinga in Ligue 1 di questa serie.

Anche il Tolosa ha faticato, ottenendo una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque. L’ultima partita si è chiusa sul 2-2 contro il Lorient, anche se ha perso tre delle ultime quattro gare ufficiali. Gli ospiti hanno segnato cinque gol nell’arco di queste cinque partite, subendone sette.

Le Mans-Tolosa: precedenti recenti

L’incontro più recente tra questi due club risale al gennaio 2010, quando il Tolosa vinse 3-1 in trasferta sul campo del Le Mans in Ligue 1. Nei cinque precedenti registrati, il Tolosa ha vinto tre volte, il Le Mans nessuna, con un pareggio. Storicamente il Tolosa è stata la squadra dominante in questa sfida, vincendo entrambi gli incontri della stagione 2008-09 senza subire gol.