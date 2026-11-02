Come acquistare i biglietti per Le Mans-Monaco: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Le Mans ospita il Monaco domenica 8 novembre 2026 allo Stade Marie-Marvingt di Le Mans.

Il loro ultimo incontro ufficiale risale a maggio 2013, durante una stagione di Ligue 2, quando il Monaco batté il Le Mans 2-1. Nei precedenti tra le due squadre in tutte le competizioni, il Monaco vanta un leggero vantaggio storico grazie a diverse vittorie, anche se le trasferte sul campo del Le Mans si sono spesso rivelate difficili.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Le Mans-Monaco, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Le Mans-Monaco di Ligue 1?

Le Mans-Monaco si gioca domenica 8 novembre 2026 allo Stade Marie-Marvingt di Le Mans.

Ligue 1 - Game Week 10 8 nov 2026 - 11:15 Stade Marie-Marvingt

Come acquistare i biglietti per Le Mans-Monaco di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Ligue 1 tra Le Mans e AS Monaco, ci sono alcune opzioni principali, a seconda della disponibilità e delle preferenze:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale del club (Le Mans FC): Poiché il Le Mans ospita la partita alla MMArena, il portale della sua biglietteria ufficiale è il canale più diretto per acquistare i biglietti dei settori di casa, in base alla disponibilità e agli eventuali requisiti di affiliazione.

Poiché il Le Mans ospita la partita alla MMArena, il portale della sua biglietteria ufficiale è il canale più diretto per acquistare i biglietti dei settori di casa, in base alla disponibilità e agli eventuali requisiti di affiliazione. Biglietteria ufficiale del club (AS Monaco): Se segui il Monaco in trasferta, puoi consultare il portale della biglietteria ufficiale del club per verificare la disponibilità dei biglietti nel settore ospiti e le modalità di conversione dei voucher.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovarne sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Le Mans-Monaco di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra Le Mans e Monaco variano a seconda che vengano acquistati tramite i canali ufficiali dei club o le piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard al prezzo nominale: I biglietti standard per i settori di casa acquistati direttamente alla biglietteria ufficiale o sul portale del Le Mans FC costano generalmente da 15 a 60 € , con notevoli differenze a seconda della categoria del posto scelto nello stadio.

I biglietti standard per i settori di casa acquistati direttamente alla biglietteria ufficiale o sul portale del Le Mans FC costano generalmente da , con notevoli differenze a seconda della categoria del posto scelto nello stadio. Vendita alla biglietteria dello stadio il giorno della partita: I biglietti acquistati direttamente alla biglietteria dello Stade Marie-Marvingt costano generalmente da 15 a 45 €, in base alla disponibilità il giorno della partita.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Posti rivenduti più economici: I prezzi dei biglietti partono generalmente da circa 45-55 € per posti standard o negli anelli superiori.

I prezzi dei biglietti partono generalmente da circa per posti standard o negli anelli superiori. Categorie di posti migliori: I posti premium con vista a bordo campo, i pacchetti hospitality VIP o i settori più richiesti possono partire da 80-140 € o più, a seconda della domanda complessiva per la partita.

Le Mans-Monaco di Ligue 1: Tutto quello che c’è da sapere

Le Mans-Monaco: Lo stato di forma

Il Le Mans arriva a questa partita con un bilancio altalenante nelle ultime cinque gare: una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Nell’ultima uscita ha perso 2-1 contro il Guingamp in amichevole, mentre il suo risultato più recente in Ligue 1 è stata la vittoria per 2-1 sul Lorient a settembre. Prima aveva pareggiato 2-2 con il Lens e 1-1 con il Nizza: risultati che suggeriscono una squadra capace di competere, ma non sempre di portare a casa il risultato. In queste cinque partite il Le Mans ha segnato otto goal e ne ha subiti sette, un bilancio che riflette sia la sua pericolosità offensiva sia la sua vulnerabilità difensiva.

Il Monaco attraversa un periodo di forma decisamente migliore. Ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiandone una e senza subire sconfitte in Ligue 1. Il risultato più recente è la vittoria per 2-0 contro il Pisa in amichevole, mentre in campionato ha battuto il Lens 2-1 prima di pareggiare 1-1 con lo Strasburgo. Il risultato più significativo di questa serie resta il successo per 2-1 sul campo del Paris Saint-Germain, che ha confermato le sue credenziali di concreta pretendente al titolo. Nelle ultime cinque partite il Monaco ha segnato sette goal e ne ha subiti soltanto tre.

Le Mans-Monaco: I precedenti recenti

Il confronto più recente tra i due club risale a maggio 2013, quando il Monaco batté il Le Mans 2-1 in una partita di Ligue 2. Nei cinque precedenti registrati, il Monaco ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro una del Le Mans e un pareggio. Il numero di goal segnati nelle cinque sfide è stato relativamente equilibrato: nove per il Monaco e sette per il Le Mans.