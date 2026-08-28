Come acquistare i biglietti per Le Mans-Lorient: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Le Mans affronta il Lorient sabato 19 settembre 2026 allo Stade Marie-Marvingt di Le Mans.

L'FC Lorient ha un leggero vantaggio nei recenti precedenti ufficiali tra le due squadre, avendo vinto tre degli ultimi cinque confronti. Il Le Mans cercherà di sfruttare al massimo il fattore campo per invertire la tendenza contro gli ospiti.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Le Mans-Lorient, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Le Mans-Lorient di Ligue 1?

Le Mans-Lorient si gioca allo Stade Marie-Marvingt di Le Mans.

Ligue 1 - Game Week 5 19 set 2026 - 14:45 Stade Marie-Marvingt

Come comprare i biglietti per Le Mans-Lorient di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita Le Mans-Lorient allo Stade Marie-Marvingt il 19 settembre 2026, hai diverse opzioni, che vanno dai canali ufficiali del club ai marketplace secondari di biglietti:

Biglietteria ufficiale del Le Mans FC (lemans.org / ticketing.lemans.org): Il metodo più sicuro e diretto è acquistare i biglietti direttamente dal sito ufficiale di biglietteria online del club ospitante. I posti standard dietro le porte partono generalmente da circa 7 €, mentre i posti in tribuna principale arrivano fino a 15 € o più a seconda della categoria.

Biglietteria dello stadio: Se i biglietti non vengono esauriti online in anticipo, i tagliandi per il giorno della partita possono essere acquistati di persona alle biglietterie dello Stade Marie-Marvingt il giorno del match.

Marketplace secondari di biglietti: Se i biglietti ufficiali del club sono esauriti o se cerchi disponibilità non riservate ai membri, piattaforme secondarie come StubHub mettono in vendita posti rivenduti dai tifosi.

Quanto costano i biglietti per Le Mans-Lorient di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita Le Mans FC-FC Lorient allo Stade Marie-Marvingt variano in base alla posizione del posto e al canale di acquisto:

Biglietteria ufficiale e vendite dirette:

Posti standard/dietro la porta: Generalmente vanno da 7 € a 15 € per i posti delle categorie base. Tribuna principale / posti di fascia media: Di solito vanno da 15 € a 60 € a seconda della tribuna specifica e della visuale.

Marketplace secondari e di rivendita:

Sulle piattaforme secondarie come StubHub si parte in genere da circa 55 € a 65 € per l'ingresso base, con prezzi medi intorno a 75 € a 80 € in base alla domanda e alla disponibilità con l'avvicinarsi del giorno della partita.



Le Mans-Lorient di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Le Mans e Lorient

Il Le Mans ha ottenuto due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato il 2-2 contro il Brest in Ligue 1 il 22 agosto, il primo impegno ufficiale della nuova stagione. Ha inoltre battuto l'Angers per 3-2 in trasferta e il Nantes per 1-0 durante il precampionato, mentre la sconfitta per 1-0 contro il Le Havre è stata l'unico ko in questa serie. Il Le Mans ha segnato otto gol e ne ha subiti cinque in queste cinque uscite.

Nelle ultime cinque partite il Lorient ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. La gara più recente è stata lo 0-0 contro il Nizza in Ligue 1 il 22 agosto. Il risultato più pesante della sua recente serie è stato il 4-1 subito contro l'Elversberg in amichevole il 15 agosto, anche se in precedenza aveva mostrato qualità offensive con il 5-1 sull'UNFP FC e il 2-0 sul campo del Guingamp. Il Lorient ha segnato nove gol e ne ha subiti sette in queste cinque partite.

Le Mans-Lorient: precedenti recenti

L'ultimo incontro tra questi due club risale alla Ligue 2 del 4 febbraio 2020, quando il Lorient ha battuto il Le Mans per 4-2 in casa. Prima di allora, il Le Mans aveva ospitato il Lorient nell'agosto 2019 in Ligue 2, con vittoria del Lorient per 2-1 allo Stade Marie-Marvingt. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Lorient è in vantaggio con tre vittorie contro l'unica del Le Mans, mentre una partita è terminata in parità.