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Come acquistare i biglietti per Le Mans-Lorient: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Le Mans affronta il Lorient in Ligue 1. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Le Mans affronta il Lorient sabato 19 settembre 2026 allo Stade Marie-Marvingt di Le Mans.

L'FC Lorient ha un leggero vantaggio nei recenti precedenti ufficiali tra le due squadre, avendo vinto tre degli ultimi cinque confronti. Il Le Mans cercherà di sfruttare al massimo il fattore campo per invertire la tendenza contro gli ospiti.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Le Mans-Lorient, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Le Mans-Lorient di Ligue 1?

Le Mans-Lorient si gioca allo Stade Marie-Marvingt di Le Mans.

crest
Ligue 1 - Game Week 5
Stade Marie-Marvingt

Come comprare i biglietti per Le Mans-Lorient di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita Le Mans-Lorient allo Stade Marie-Marvingt il 19 settembre 2026, hai diverse opzioni, che vanno dai canali ufficiali del club ai marketplace secondari di biglietti:

  • Biglietteria ufficiale del Le Mans FC (lemans.org / ticketing.lemans.org): Il metodo più sicuro e diretto è acquistare i biglietti direttamente dal sito ufficiale di biglietteria online del club ospitante. I posti standard dietro le porte partono generalmente da circa 7 €, mentre i posti in tribuna principale arrivano fino a 15 € o più a seconda della categoria.
  • Biglietteria dello stadio: Se i biglietti non vengono esauriti online in anticipo, i tagliandi per il giorno della partita possono essere acquistati di persona alle biglietterie dello Stade Marie-Marvingt il giorno del match.
  • Marketplace secondari di biglietti: Se i biglietti ufficiali del club sono esauriti o se cerchi disponibilità non riservate ai membri, piattaforme secondarie come StubHub mettono in vendita posti rivenduti dai tifosi.

Quanto costano i biglietti per Le Mans-Lorient di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita Le Mans FC-FC Lorient allo Stade Marie-Marvingt variano in base alla posizione del posto e al canale di acquisto:

  • Biglietteria ufficiale e vendite dirette:
    • Posti standard/dietro la porta: Generalmente vanno da 7 € a 15 € per i posti delle categorie base.
    • Tribuna principale / posti di fascia media: Di solito vanno da 15 € a 60 € a seconda della tribuna specifica e della visuale.
  • Marketplace secondari e di rivendita:
    • Sulle piattaforme secondarie come StubHub si parte in genere da circa 55 € a 65 € per l'ingresso base, con prezzi medi intorno a 75 € a 80 € in base alla domanda e alla disponibilità con l'avvicinarsi del giorno della partita.

Le Mans-Lorient di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Le Mans e Lorient

Il Le Mans ha ottenuto due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato il 2-2 contro il Brest in Ligue 1 il 22 agosto, il primo impegno ufficiale della nuova stagione. Ha inoltre battuto l'Angers per 3-2 in trasferta e il Nantes per 1-0 durante il precampionato, mentre la sconfitta per 1-0 contro il Le Havre è stata l'unico ko in questa serie. Il Le Mans ha segnato otto gol e ne ha subiti cinque in queste cinque uscite.

Nelle ultime cinque partite il Lorient ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. La gara più recente è stata lo 0-0 contro il Nizza in Ligue 1 il 22 agosto. Il risultato più pesante della sua recente serie è stato il 4-1 subito contro l'Elversberg in amichevole il 15 agosto, anche se in precedenza aveva mostrato qualità offensive con il 5-1 sull'UNFP FC e il 2-0 sul campo del Guingamp. Il Lorient ha segnato nove gol e ne ha subiti sette in queste cinque partite.

LEM

LEM - Forma

LEH
S0-1
B29
D2-2
REN
S3-2
NCE
D1-1
RCL
D2-2
Gol segnato (subito)
7/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
FCL

FCL - Forma

ELV
S4-1
NCE
D0-0
TRO
S1-2
RCL
V0-1
TFC
D2-2
Gol segnato (subito)
5/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Le Mans-Lorient: precedenti recenti

L'ultimo incontro tra questi due club risale alla Ligue 2 del 4 febbraio 2020, quando il Lorient ha battuto il Le Mans per 4-2 in casa. Prima di allora, il Le Mans aveva ospitato il Lorient nell'agosto 2019 in Ligue 2, con vittoria del Lorient per 2-1 allo Stade Marie-Marvingt. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Lorient è in vantaggio con tre vittorie contro l'unica del Le Mans, mentre una partita è terminata in parità.

Testa a testa

Le MansPareggioLorient
0
1
4
Ligue 2
Lorient badge
Lorient
FCL
4
Le Mans badge
Le Mans
LEM
2
FIN
Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Lorient badge
Lorient
FCL
2
FIN
Ligue 1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
Lorient badge
Lorient
FCL
3
FIN
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
FIN
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
FIN
4Gol segnati11
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Classifica di Le Mans e Lorient

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
D
V
V
V
2
LioneLioneOL
5320102+811
V
D
V
D
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
D
V
V
D
4
LilleLilleLIL
531184+410
S
V
V
D
V
5
RennesRennesREN
531189-110
S
V
V
V
D
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
S
D
D
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
D
S
V
S
8
StrasburgoStrasburgoSTR
5212101007
S
D
V
V
S
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
D
D
S
D
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
S
S
S
11
BrestBrestB29
512278-15
S
S
V
D
D
12
LorientLorientFCL
512256-15
S
D
V
S
D
13
TolosaTolosaTFC
512279-25
V
D
S
D
S
14
NizzaNizzaNCE
512236-35
V
S
D
S
D
15
LensLensRCL
51139904
S
D
S
S
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
S
S
S
V
D
17
MarsigliaMarsigliaOM
510478-13
S
S
S
S
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
S
D
S
D
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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