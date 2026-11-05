Come acquistare i biglietti per Le Mans-Lille: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Il Le Mans ospita il Lille sabato 28 novembre 2026 allo Stade Marie-Marvingt di Le Mans.

Il loro ultimo incontro in una competizione importante risale alla Coppa di Francia del gennaio 2018, quando il Lille vinse 4-2 in trasferta. Risalendo al precedente periodo in cui entrambe militavano in Ligue 1, la sfida dell'aprile 2010 allo Stade Marie-Marvingt si concluse con una vittoria per 2-1 del Lille ospite.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Le Mans-Lille, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Le Mans-Lille di Ligue 1?

Le Mans-Lille si gioca allo Stade Marie-Marvingt di Le Mans sabato 28 novembre 2026.

Ligue 1 - Game Week 12 28 nov 2026 - 14:45 Stade Marie-Marvingt

Come acquistare i biglietti di Le Mans-Lille di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Ligue 1 tra Le Mans e Lille allo Stade Marie-Marvingt, hai a disposizione alcune opzioni principali:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Consulta direttamente i siti ufficiali del Le Mans FC e del LOSC Lille. I portali di biglietteria dei club offrono generalmente il modo più affidabile per acquistare i biglietti al prezzo originale, dando di norma la precedenza ai soci e agli abbonati prima di aprire la vendita al pubblico.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Le Mans-Lille di Ligue 1?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra Le Mans e Lille:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard: Prezzi a partire da circa 15-25 € per i settori dell'anello superiore o dietro le porte.

Prezzi a partire da circa per i settori dell'anello superiore o dietro le porte. Categoria intermedia: Prezzi generalmente compresi tra 35 e 60 € .

Prezzi generalmente compresi tra . Tribuna principale premium o VIP: Prezzi a partire da circa 80-120 € e oltre.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Rivendita standard: Prezzi a partire da circa 50-55 € per i posti nell'anello superiore o con visuale limitata.

Prezzi a partire da circa per i posti nell'anello superiore o con visuale limitata. Posti migliori nell'anello inferiore o lungo le linee laterali: I prezzi possono facilmente superare 250-400 € e oltre quando la domanda è elevata.

Le Mans-Lille di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Le Mans e Lille

Il Le Mans ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. La gara più recente si è conclusa con un pareggio per 1-1 contro l'Auxerre in Ligue 1, dopo la sconfitta per 3-0 contro il Tolosa. L'unica vittoria in questa serie è arrivata contro il Lorient, battuto 2-1 a settembre. In queste cinque partite il Le Mans ha segnato cinque goal e ne ha subiti sette; le sconfitte contro il PSG e il Tolosa ne evidenziano l'incostanza.

Il Lille ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato un pareggio per 1-1 in Ligue 1 sul campo del Monaco, arrivato dopo la sconfitta per 4-2 contro il Galatasaray in Champions League. Prima ancora aveva perso 3-0 contro l'Arsenal in Europa, anche se la vittoria per 1-0 sul Le Havre ha dato un po' di sollievo in campionato. Nelle cinque partite il Lille ha segnato sei goal e ne ha subiti sette.

Le Mans-Lille: i precedenti recenti

L'ultimo incontro ufficiale tra i due club risale alla Coppa di Francia del gennaio 2018, quando il Lille vinse 4-2 sul campo del Le Mans. Prima di allora, anche la sfida di Ligue 1 dell'aprile 2010 si concluse con una vittoria del Lille, che si impose 2-1 in trasferta allo Stade Marie-Marvingt. Nei cinque precedenti registrati, il Lille conta tre vittorie contro una del Le Mans, mentre una partita è terminata in parità. Le due squadre non si affrontano in una gara ufficiale da diversi anni: questa sfida di Ligue 1 rappresenta quindi un incontro raro.