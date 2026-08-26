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Come acquistare i biglietti per Le Mans-Lens: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Le Mans affronta il Lens in Ligue 1. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Le Mans affronta il Lens domenica 13 settembre 2026 allo Stade Marie-Marvingt di Le Mans.

Le due squadre si sono affrontate l'ultima volta in una competizione ufficiale in Ligue 2 nel luglio 2019, quando il Lens ha conquistato una vittoria esterna per 2-1 allo Stade Marie-Marvingt. Il bilancio storico degli ultimi cinque precedenti è in perfetto equilibrio, con due vittorie per il Le Mans, due per il Lens e un pareggio.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Le Mans-Lens, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Le Mans-Lens di Ligue 1?

Le Mans-Lens si gioca allo Stade Marie-Marvingt di Le Mans, con il calcio d'inizio in programma nel calendario della Ligue 1.

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Ligue 1 - Game Week 4
Stade Marie-Marvingt

Come acquistare i biglietti per Le Mans-Lens di Ligue 1?

I biglietti per l'imminente partita di Ligue 1 tra Le Mans e RC Lens allo Stade Marie-Marvingt possono essere acquistati principalmente in questi modi:

  • Canali ufficiali dei club: controlla i portali ufficiali di biglietteria del Le Mans FC o del RC Lens per acquistare i tagliandi standard direttamente dai club una volta avviata la vendita libera.
  • Piattaforme secondarie di biglietteria: se i biglietti standard sono esauriti o se stai cercando specifiche categorie di posti, siti di rivendita e comparazione come StubHub propongono opzioni sul mercato secondario per questa partita.
  • Biglietteria e vendita allo stadio: salvo disponibilità nei giorni più vicini alla partita, i biglietti possono essere acquistati anche direttamente presso la biglietteria dello stadio o i punti vendita fisici presenti nell'impianto.

Quanto costano i biglietti per Le Mans-Lens di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per l'imminente partita di Ligue 1 tra Le Mans e Lens del 13 settembre 2026 variano a seconda della piattaforma, del settore e di quanto in anticipo si effettua l'acquisto:

Biglietteria primaria

  • Canali ufficiali dei club: i biglietti standard a prezzo pieno acquistati direttamente tramite Le Mans FC o RC Lens vanno in genere da 15 € a 60 €, a seconda del settore e della tribuna.
  • Biglietteria dello stadio: i biglietti acquistati il giorno della gara presso la biglietteria dello Stade Marie-Marvingt partono generalmente da circa 15 € a 45 €, salvo disponibilità.

Biglietteria secondaria

  • Piattaforme di rivendita:S gli annunci sul mercato secondario e i siti di comparazione dei biglietti come StubHub partono in genere da 45 € a 55 € per i posti d'ingresso, mentre le categorie di posti migliori possono superare 80 € a 140 €+ a seconda della domanda.  

Le Mans-Lens di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Le Mans e Lens

Il Le Mans ha collezionato due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato il 2-2 con il Brest in Ligue 1 il 22 agosto, la loro prima partita ufficiale della nuova stagione. In precedenza, in precampionato, ha battuto l'Angers per 2-3 in trasferta e il Nantes per 1-0, mentre la sconfitta per 0-1 contro il Le Havre ha rappresentato il suo unico ko. Il Le Mans ha segnato otto gol e ne ha subiti cinque in queste cinque uscite.

Il Lens ha vinto tre delle ultime cinque partite, perdendone due. Il risultato più recente è stato il 5-2 contro l'Auxerre in Ligue 1 il 22 agosto, dopo la vittoria nel Trophée des Champions contro il Paris Saint-Germain il 16 agosto. Il Lens ha anche battuto il Villarreal per 3-1 in precampionato, anche se nella preparazione sono arrivate in precedenza le sconfitte contro il Sunderland (0-2) e un pareggio senza reti contro il Famalicão. In queste cinque partite, il Lens ha segnato nove gol e ne ha subiti cinque.

LEM

LEM - Forma

SCO
V2-3
LEH
S0-1
B29
D2-2
REN
S3-2
NCE
D1-1
Gol segnato (subito)
8/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
RCL

RCL - Forma

PSG
V1-0
AJA
V5-2
STR
S2-1
FCL
S0-1
SLP
V2-3
Gol segnato (subito)
10/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Le Mans-Lens: precedenti recenti

L'ultimo incontro tra Le Mans e Lens risale alla Ligue 2 del 27 luglio 2019, quando il Lens vinse 2-1 allo Stade Marie-Marvingt. Negli ultimi cinque precedenti registrati, tutti giocati in Ligue 2, il Le Mans conta due vittorie contro le due del Lens, con una partita terminata in parità. Le due squadre non si affrontano in una gara ufficiale da quell'incrocio del 2019.

Testa a testa

Le MansPareggioLens
2
1
2
Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Lens badge
Lens
RCL
2
FIN
Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
2
Lens badge
Lens
RCL
1
FIN
Ligue 2
Lens badge
Lens
RCL
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
2
FIN
Ligue 2
Lens badge
Lens
RCL
1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
3
FIN
Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
Lens badge
Lens
RCL
1
FIN
8Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Classifica di Le Mans e Lens

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
D
V
V
V
2
LioneLioneOL
5320102+811
V
D
V
D
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
D
V
V
D
4
LilleLilleLIL
531184+410
S
V
V
D
V
5
RennesRennesREN
531189-110
S
V
V
V
D
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
S
D
D
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
D
S
V
S
8
StrasburgoStrasburgoSTR
5212101007
S
D
V
V
S
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
D
D
S
D
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
S
S
S
11
BrestBrestB29
512278-15
S
S
V
D
D
12
LorientLorientFCL
512256-15
S
D
V
S
D
13
TolosaTolosaTFC
512279-25
V
D
S
D
S
14
NizzaNizzaNCE
512236-35
V
S
D
S
D
15
LensLensRCL
51139904
S
D
S
S
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
S
S
S
V
D
17
MarsigliaMarsigliaOM
510478-13
S
S
S
S
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
S
D
S
D
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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