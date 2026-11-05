Il Le Havre ospita lo Strasburgo sabato 28 novembre 2026 allo Stade Oceane di Le Havre.

Nell’ultimo confronto di Ligue 1 allo Stade Océane, nel febbraio 2026, il Le Havre ha conquistato una sofferta vittoria per 2-1 sullo Strasburgo. Le partite tra i due club sono solitamente ricche di gol: nella stragrande maggioranza degli incontri recenti sono state segnate più di 2,5 reti.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Le Havre-Strasburgo, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Le Havre-Strasburgo di Ligue 1?

Le Havre-Strasburgo si gioca allo Stade Oceane di Le Havre sabato 28 novembre 2026.

Ligue 1 - Game Week 12 28 nov 2026 - 14:45 Stade Oceane

Come acquistare i biglietti per Le Havre-Strasburgo di Ligue 1?

Ecco le opzioni disponibili e le modalità di acquisto dei biglietti per Le Havre-Strasburgo di Ligue 1:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Consulta i siti ufficiali del Le Havre AC o del RC Strasbourg. Di solito, i biglietti per le partite in casa vengono messi a disposizione prima dei soci e degli abbonati, poi del pubblico generale.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Le Havre-Strasburgo di Ligue 1?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra Le Havre e Strasburgo:

1. Canali ufficiali dei club

Tribune dietro le porte e negli angoli: I biglietti standard dietro le porte costano generalmente da 15 € a 25 € .

I biglietti standard dietro le porte costano generalmente da . Tribune laterali e centrali: I posti di categoria superiore lungo i lati del campo costano da 35 € a 55 € .

I posti di categoria superiore lungo i lati del campo costano da . Tariffe ridotte: I biglietti scontati per giovani, studenti o bambini costano generalmente da 10 € a 30 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che variano in base alla domanda:

Ingresso ordinario: Prezzi a partire da circa 38 € a 50 € .

Prezzi a partire da circa . Prezzo medio di mercato: Prezzi a partire da circa 65 € a 75 € .

Prezzi a partire da circa . Pacchetti VIP e hospitality: Prezzi da 90 € a oltre 100 €, a seconda della domanda.

Le Havre-Strasburgo di Ligue 1: tutto quello che c’è da sapere

Le Havre-Strasburgo: lo stato di forma

Il Le Havre ha ottenuto una vittoria e subito quattro sconfitte nelle ultime cinque partite tra competizioni ufficiali e amichevoli. Nell’ultima gara ha perso 4-3 contro il Marsiglia in Ligue 1; in questo periodo è stato sconfitto anche da Auxerre (3-1), Lille (1-0) e Tolosa (3-2). Il successo per 6-1 nell’amichevole contro il Boulogne è l’unica vittoria nelle cinque partite. Il Le Havre ha segnato 11 gol e ne ha subiti 17 in questo arco di incontri.

Lo Strasburgo ha pareggiato una volta e perso quattro delle ultime cinque partite. Nell’ultima gara è stato battuto 3-0 dal Rennes e, nello stesso periodo, ha perso anche contro Paris Saint-Germain (3-1), Nizza (2-1) e Paris FC (2-1). L’unico punto è arrivato con l’1-1 contro il Monaco. Lo Strasburgo ha segnato cinque gol e ne ha subiti otto in queste cinque partite.

Le Havre-Strasburgo: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre risale al febbraio 2026, quando il Le Havre ha battuto 2-1 in casa lo Strasburgo in Ligue 1. Negli ultimi cinque confronti diretti, entrambe le squadre hanno ottenuto due vittorie, con un pareggio; anche il bilancio dei gol è rimasto equilibrato nell’arco di questi incontri.