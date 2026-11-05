Il Le Havre ospita lo Strasburgo sabato 28 novembre 2026 allo Stade Oceane di Le Havre.
Nell’ultimo confronto di Ligue 1 allo Stade Océane, nel febbraio 2026, il Le Havre ha conquistato una sofferta vittoria per 2-1 sullo Strasburgo. Le partite tra i due club sono solitamente ricche di gol: nella stragrande maggioranza degli incontri recenti sono state segnate più di 2,5 reti.
Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Le Havre-Strasburgo, da dove comprarli a quanto costano.
Quando si gioca Le Havre-Strasburgo di Ligue 1?
Le Havre-Strasburgo si gioca allo Stade Oceane di Le Havre sabato 28 novembre 2026.
Come acquistare i biglietti per Le Havre-Strasburgo di Ligue 1?
Ecco le opzioni disponibili e le modalità di acquisto dei biglietti per Le Havre-Strasburgo di Ligue 1:
1. Canali ufficiali dei club
- Biglietterie ufficiali dei club: Consulta i siti ufficiali del Le Havre AC o del RC Strasbourg. Di solito, i biglietti per le partite in casa vengono messi a disposizione prima dei soci e degli abbonati, poi del pubblico generale.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
- Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.
Quanto costano i biglietti per Le Havre-Strasburgo di Ligue 1?
Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra Le Havre e Strasburgo:
1. Canali ufficiali dei club
- Tribune dietro le porte e negli angoli: I biglietti standard dietro le porte costano generalmente da 15 € a 25 €.
- Tribune laterali e centrali: I posti di categoria superiore lungo i lati del campo costano da 35 € a 55 €.
- Tariffe ridotte: I biglietti scontati per giovani, studenti o bambini costano generalmente da 10 € a 30 €.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che variano in base alla domanda:
- Ingresso ordinario: Prezzi a partire da circa 38 € a 50 €.
- Prezzo medio di mercato: Prezzi a partire da circa 65 € a 75 €.
- Pacchetti VIP e hospitality: Prezzi da 90 € a oltre 100 €, a seconda della domanda.
Le Havre-Strasburgo di Ligue 1: tutto quello che c’è da sapere
Le Havre-Strasburgo: lo stato di forma
Il Le Havre ha ottenuto una vittoria e subito quattro sconfitte nelle ultime cinque partite tra competizioni ufficiali e amichevoli. Nell’ultima gara ha perso 4-3 contro il Marsiglia in Ligue 1; in questo periodo è stato sconfitto anche da Auxerre (3-1), Lille (1-0) e Tolosa (3-2). Il successo per 6-1 nell’amichevole contro il Boulogne è l’unica vittoria nelle cinque partite. Il Le Havre ha segnato 11 gol e ne ha subiti 17 in questo arco di incontri.
Lo Strasburgo ha pareggiato una volta e perso quattro delle ultime cinque partite. Nell’ultima gara è stato battuto 3-0 dal Rennes e, nello stesso periodo, ha perso anche contro Paris Saint-Germain (3-1), Nizza (2-1) e Paris FC (2-1). L’unico punto è arrivato con l’1-1 contro il Monaco. Lo Strasburgo ha segnato cinque gol e ne ha subiti otto in queste cinque partite.
Le Havre-Strasburgo: i precedenti recenti
L’ultimo incontro tra le due squadre risale al febbraio 2026, quando il Le Havre ha battuto 2-1 in casa lo Strasburgo in Ligue 1. Negli ultimi cinque confronti diretti, entrambe le squadre hanno ottenuto due vittorie, con un pareggio; anche il bilancio dei gol è rimasto equilibrato nell’arco di questi incontri.