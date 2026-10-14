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Come acquistare i biglietti per Le Havre-Paris Saint-Germain: prezzi per la Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
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Paris Saint-Germain
Ligue 1

Il Le Havre affronta il Paris Saint-Germain in Ligue 1. Ecco come acquistare i biglietti.

Il Le Havre ospita il Paris Saint-Germain venerdì 30 ottobre 2026 allo Stade Océane di Le Havre.

I precedenti sorridono agli ospiti: nell’ultimo confronto, disputato all’inizio dell’anno allo Stade Océane, il PSG ha vinto 1-0. La squadra di Digard dovrà rendere più solida una difesa che concede troppo per mettere in difficoltà i campioni in carica di Luis Enrique, ricchi di stelle, in questa importante sfida di campionato.

Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Le Havre-Paris Saint-Germain, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Le Havre-Paris Saint-Germain di Ligue 1?

Il Le Havre ospita il Paris Saint-Germain allo Stade Océane di Le Havre venerdì 30 ottobre 2026.

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Ligue 1 - Game Week 9
Stade Oceane

Come acquistare i biglietti di Le Havre-Paris Saint-Germain di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti di Le Havre-Paris Saint-Germain allo Stade Océane, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietteria ufficiale del Le Havre AC: consulta direttamente il sito ufficiale del Le Havre AC per la vendita dei biglietti, le finestre di acquisto riservate ai soci e i settori con posti standard.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Le Havre-Paris Saint-Germain di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per Le Havre-Paris Saint-Germain allo Stade Océane variano in base alla posizione del posto e al canale di acquisto:

1. Canali ufficiali del club

  • Posti standard: i prezzi sono generalmente compresi tra 15 € e 55 €, a seconda della fascia e del settore.
  • Posti dietro le porte e agli angoli: questi posti hanno generalmente prezzi a partire da circa 15 € a 20 €.
  • Posti laterali e centrali: i prezzi di questi posti laterali di fascia alta vanno da 35 € a 55 €.
  • Tariffe ridotte: i biglietti scontati per studenti, giovani e bambini sotto i 14 anni costano solitamente tra 10 € e 30 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti tramite i canali ufficiali del club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHubpropongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Le partite contro avversari di primo piano come il Paris Saint-Germain richiamano un’enorme domanda, quindi i prezzi possono variare da 110 € a oltre 210 €, a seconda della disponibilità e della posizione dei posti.

Le Havre-Paris Saint-Germain di Ligue 1: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Le Havre e Paris Saint-Germain

Il Le Havre ha faticato a trovare continuità: nelle ultime cinque partite di Ligue 1 ha ottenuto una sola vittoria, con un bilancio di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte. L’ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 3-2 contro il Toulouse. Nello stesso periodo ha perso anche contro Brest e Monaco, mentre i pareggi con Angers e Lione offrono ben poca consolazione. La squadra di Digard ha segnato cinque goal in queste cinque partite, subendone sette: un dato difensivo che preoccuperà i padroni di casa.

Il bilancio del PSG nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni è più convincente: 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Nell’ultima gara ha battuto il Marsiglia 2-1; ha inoltre superato il Brest 1-0 in Ligue 1 e travolto lo Slovan Bratislava 6-1 in Champions League. L’unica battuta d’arresto è stata la sconfitta per 2-1 contro il Monaco, mentre il pareggio per 2-2 sul campo del Lille completa la serie. In queste cinque partite la squadra di Luis Enrique ha segnato 12 goal e ne ha subiti cinque.

LEH

LEH - Forma

B29
S1-2
SCO
D0-0
TFC
S3-2
BOU
V6-1
LIL
S1-0
Gol segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
PSG

PSG - Forma

ASM
S1-2
SLB
V6-1
B29
V0-1
OM
V1-2
LEM
V3-1
Gol segnato (subito)
13/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Le Havre-Paris Saint-Germain: i precedenti recenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale a febbraio 2026, quando il PSG ha vinto 1-0 allo Stade Océane in una partita di Ligue 1. Negli ultimi cinque scontri diretti il PSG ha dominato, con quattro vittorie e un pareggio, mentre il Le Havre non ha mai vinto. In quelle cinque partite il PSG ha segnato 13 goal e ne ha subiti soltanto cinque.

Testa a testa

Le HavrePareggioParis Saint-Germain
0
1
4
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
FIN
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
FIN
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
FIN
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
FIN
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Le Havre badge
Le Havre
LEH
3
FIN
5Gol segnati13
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

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