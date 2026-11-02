Il Le Havre ospita il Lorient domenica 8 novembre 2026 allo Stade Océane di Le Havre.

Nell’ultimo confronto in campionato, disputato a maggio 2026, il Le Havre ha vinto 2-0 in trasferta contro il Lorient allo Stade du Moustoir. Negli ultimi cinque scontri diretti in tutte le competizioni, il Le Havre è in vantaggio con due vittorie contro una del Lorient, oltre a due pareggi.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Le Havre-Lorient, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Le Havre-Lorient di Ligue 1?

Le Havre-Lorient si gioca allo Stade Océane di Le Havre domenica 8 novembre 2026.

Ligue 1 - Game Week 10 8 nov 2026 - 11:15 Stade Oceane

Come acquistare i biglietti per Le Havre-Lorient di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Ligue 1 tra Le Havre e Lorient allo Stade Océane, hai a disposizione alcune opzioni principali:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Il modo più diretto e sicuro è acquistarli sul sito ufficiale del Le Havre AC o presso l’Athletic Store situato allo Stade Océane. L’acquisto diretto garantisce il prezzo nominale e un titolo d’ingresso ufficiale.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Le Havre-Lorient di Ligue 1?

Ecco i dettagli sui prezzi dei biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra Le Havre AC e FC Lorient allo Stade Océane:

1. Canali ufficiali del club

Categoria standard / ingresso ordinario: I biglietti acquistati direttamente tramite la biglietteria ufficiale del Le Havre AC partono generalmente da circa 15-25 € per i posti standard dietro le porte e negli anelli superiori.

I biglietti acquistati direttamente tramite la biglietteria ufficiale del Le Havre AC partono generalmente da circa per i posti standard dietro le porte e negli anelli superiori. Posti laterali / tribune premium: I posti centrali nelle tribune inferiori e superiori costano generalmente 30-60 € , a seconda del settore esatto.

I posti centrali nelle tribune inferiori e superiori costano generalmente , a seconda del settore esatto. Pacchetti VIP e hospitality: Le esperienze VIP ufficiali del club e i posti nei palchi costano da 100 € fino a oltre 250 € e includono l’accesso ad aree lounge dedicate e un servizio di ristorazione.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi basati sulla domanda di mercato:

Ingresso ordinario / anello superiore: I biglietti più economici partono da circa 40-45 € (circa 45 dollari statunitensi).

I biglietti più economici partono da circa (circa 45 dollari statunitensi). Posti di fascia intermedia e laterali: I posti standard costano in media tra 65 e 85 € , a seconda della domanda attuale.

I posti standard costano in media tra , a seconda della domanda attuale. Rivendita di biglietti VIP e hospitality: I biglietti hospitality premium e i posti centrali con una visuale privilegiata partono da circa 100-110 € e oltre.

Le Havre-Lorient di Ligue 1: Tutto quello che c’è da sapere

Le Havre-Lorient: Lo stato di forma

Il Le Havre ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell’ultima uscita ha battuto 6-1 il Boulogne in amichevole il 2 ottobre, anche se il rendimento in campionato racconta una storia diversa. In Ligue 1 ha conquistato appena due punti nelle ultime quattro gare, con le sconfitte contro Toulouse (3-2) e Brest (1-2) intervallate da un pareggio senza reti con l’Angers. Completa questa serie l’1-1 in casa del Lione a fine agosto: il Le Havre ha dimostrato di poter competere, ma ha faticato a portare a casa i risultati.

Le ultime cinque partite del Lorient hanno prodotto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. L’unico successo è arrivato in trasferta contro il Lens, battuto 1-0. Il Lorient ha pareggiato 2-2 con il Toulouse e 0-0 con il Nizza, ma ha perso contro Le Mans (2-1) e Troyes (1-2). In queste cinque gare ha segnato quattro goal e ne ha subiti cinque, mostrando di non essere convincente in attacco né del tutto solido in difesa.

Le Havre-Lorient: Gli ultimi precedenti

L’ultimo incontro tra i due club risale a maggio 2026, quando il Le Havre ha vinto 2-0 in trasferta contro il Lorient in Ligue 1. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 1-1 in casa del Le Havre nel settembre 2025. Negli ultimi cinque confronti in tutte le competizioni, il Le Havre ha il bilancio migliore, con due vittorie contro una del Lorient, oltre a due pareggi. I precedenti offrono al Le Havre qualche motivo di fiducia, soprattutto considerando il successo casalingo per 3-0 contro il Lorient nel settembre 2023.