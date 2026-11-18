Il Le Havre ospita il Le Mans sabato 12 dicembre 2026 allo Stade Oceane di Le Havre.

Nell’ultimo confronto, un’amichevole precampionato disputata il 15 agosto 2026, il Le Havre ha battuto il Le Mans in trasferta per 1-0. Prima di quella gara estiva, le due squadre si erano affrontate anche nel luglio 2025, quando il Le Havre aveva vinto 2-0.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere per assicurarti i biglietti per Le Havre-Le Mans, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Le Havre-Le Mans di Ligue 1?

Le Havre-Le Mans si gioca sabato 12 dicembre 2026 allo Stade Oceane di Le Havre.

Come acquistare i biglietti per Le Havre-Le Mans di Ligue 1?

Ecco le opzioni e le modalità disponibili per acquistare i biglietti della partita di Ligue 1 tra Le Havre e Le Mans:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria online ufficiale del Le Havre AC (Billetterie Officielle du HAC): È la soluzione principale e più sicura per acquistare posti al prezzo di listino. I biglietti sono indicati nel programma delle prossime partite per sabato 12 dicembre 2026. Le vendite si aprono di norma in più fasi, a partire da una finestra riservata agli abbonati, prima della vendita libera, per la quale non è richiesta alcuna iscrizione.

È la soluzione principale e più sicura per acquistare posti al prezzo di listino. I biglietti sono indicati nel programma delle prossime partite per sabato 12 dicembre 2026. Le vendite si aprono di norma in più fasi, a partire da una finestra riservata agli abbonati, prima della vendita libera, per la quale non è richiesta alcuna iscrizione. Settore ospiti (Le Mans FC): I tifosi del Le Mans in trasferta possono acquistare i biglietti per il settore ospiti (Tribune Visiteurs, con accesso dal Gate G e dal Parking P3) tramite i canali ufficiali di vendita del Le Mans FC prima della partita oppure, il giorno della gara, presso la biglietteria dedicata agli ospiti allo Stade Océane, salvo disponibilità.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare posti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Le Havre-Le Mans di Ligue 1?

Ecco i prezzi indicativi dei biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra Le Havre e Le Mans:

1. Canali ufficiali dei club

Tribune dietro la porta e settori d’angolo (Tribune Nord Kop / Tribune Sud Famille): da 10 € a 20 €.

da 10 € a 20 €. Posti laterali e d’angolo lungo il campo (Tribune Est Latérale / Intermédiaire): da 20 € a 35 €.

da 20 € a 35 €. Posti centrali lungo il campo (Tribune Est Centrale / linea di metà campo): da 35 € a 55 €.

da 35 € a 55 €. Tariffe ridotte e per famiglie: da 8 € a 25 €.

da 8 € a 25 €. Pacchetti lounge premium e hospitality (Carré Magique / Le Comptoir Ciel&Marine / Loges): da 150 € a oltre 600 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti più economici dietro la porta e nei settori d’angolo superiori: a partire da circa 26-35 €.

a partire da circa 26-35 €. Posti standard e laterali di fascia intermedia: da 55 € a 75 €.

da 55 € a 75 €. Posti centrali nell’anello inferiore e con visuale privilegiata: da 80 € a oltre 130 €.

da 80 € a oltre 130 €. Annunci di rivendita per posti VIP e pacchetti hospitality: da 230 € a oltre 650 €.

Le Havre-Le Mans di Ligue 1: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di Le Havre e Le Mans

Il Le Havre ha perso tutte le ultime cinque partite ufficiali, attraversando uno dei momenti peggiori della divisione. Nell’ultima gara ha perso 2-0 contro il Lorient in Ligue 1 e, nello stesso periodo, ha subito anche una sconfitta per 5-1 contro il Paris Saint-Germain. In queste cinque partite ha segnato cinque gol e ne ha subiti 11, senza mai mantenere la porta inviolata.

Il Le Mans ha raccolto due punti sui 15 disponibili nelle ultime cinque partite, con un pareggio e quattro sconfitte. Nell’ultima gara ha pareggiato 1-1 contro il Monaco, trovando il gol del pareggio al 90°. In precedenza aveva perso 3-0 contro il Tolosa e 3-1 contro il Paris Saint-Germain. In queste cinque partite il Le Mans ha segnato quattro gol e ne ha subiti nove.

Le Havre-Le Mans: I precedenti recenti

L’ultimo confronto tra i due club è stato un’amichevole disputata il 15 agosto 2026, vinta dal Le Havre per 1-0 in trasferta contro il Le Mans. Prima di allora, il Le Havre aveva vinto 1-0 anche un’amichevole giocata sul campo del Le Mans nel luglio 2025. L’ultimo confronto ufficiale risale invece alla partita di Ligue 2 del 3 dicembre 2019, vinta dal Le Havre per 2-0 allo Stade Oceane. Nei cinque precedenti più recenti registrati, il Le Havre ha ottenuto quattro vittorie e il Le Mans una.