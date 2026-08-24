Come acquistare i biglietti per Le Havre-Brest: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Le Havre affronta il Brest sabato 5 settembre 2026 allo Stade Oceane di Le Havre.
Il Brest ha il vantaggio nei precedenti più recenti, avendo vinto tre delle ultime quattro sfide di Ligue 1 tra i due club. Nell’ultimo incrocio di campionato, l’8 marzo 2026, il Brest ha ottenuto una vittoria casalinga per 2-0 contro il Le Havre allo Stade Francis-Le Blé.
Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere per assicurarti i biglietti di Le Havre-Brest, compreso dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Le Havre-Brest di Ligue 1?
Le Havre-Brest si gioca allo Stade Oceane di Le Havre, con l’orario ufficiale d’inizio confermato nei dettagli della partita qui sotto.
Come acquistare i biglietti per Nice-Le Mans di Ligue 1?
Per acquistare i biglietti per OGC Nice vs. Le Mans FC (in programma sabato 5 settembre 2026 all’Allianz Riviera):
- Portale ufficiale biglietti OGC Nice: L’opzione principale e più sicura è la billetteria ufficiale dell’OGC Nice. Seleziona la partita nella homepage della biglietteria e scegli il settore e i posti che preferisci.
- Piattaforme di rivendita autorizzate: Piattaforme secondarie come StubHub offrono biglietti rimessi in vendita se le disponibilità ufficiali si esauriscono.
- Allo stadio: A seconda della disponibilità generale nei giorni più vicini alla partita, i biglietti potrebbero essere disponibili anche direttamente presso le biglietterie dell’Allianz Riviera prima del calcio d’inizio.
Quanto costano i biglietti per Nice-Le Mans di Ligue 1?
I prezzi dei biglietti per OGC Nice vs. Le Mans FC all’Allianz Riviera sabato 5 settembre 2026 vanno generalmente da 8 £ a 43 £+ (da 9 € a 50 €+) tramite la vendita ufficiale al botteghino:
- Ingresso generale / fasce giovani: I prezzi partono da circa 8 £ (9 €) per i biglietti base destinati al pubblico generale e per le aree tribuna famiglia/giovani.
- Posti standard per categoria: I posti regolari nelle tribune laterali e nei settori intermedi vanno in genere da 21 £ a 43 £ (da 25 € a 50 €) a seconda della vicinanza al campo e della visuale centrale.
- Piattaforme di rivendita e mercato secondario: Se i biglietti principali si esauriscono, canali di rivendita autorizzati o piattaforme come StubHubpropongono generalmente posti a partire da circa 45 £ a 100 £+, a seconda della disponibilità e della posizione del posto.
Le Havre-Brest di Ligue 1: tutto quello che c’è da sapere
La forma di Le Havre e Brest
Il Le Havre si presenta alla nuova stagione con un bilancio precampionato di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L’uscita più recente è stata una vittoria per 1-0 contro il Le Mans il 15 agosto, dopo la sconfitta per 3-2 contro il Real Oviedo della settimana precedente. In cinque amichevoli, il Le Havre ha segnato sette gol e ne ha subiti sei, con il pareggio per 1-1 contro il Laval e la precedente vittoria per 2-1 contro il Red Star a completare la preparazione.
Nelle ultime cinque partite il Brest ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. L’ultima gara si è chiusa con una sconfitta per 2-0 contro il Nottingham Forest il 16 agosto, mentre sono arrivati i pareggi per 2-2 con il Venezia e per 3-3 con il Guingamp in due gare ad alto punteggio. Il Brest ha segnato otto gol nelle cinque partite di precampionato, ma ne ha subiti anche nove, compresa la sconfitta per 2-0 contro l’Al-Wakrah a fine luglio.
Le Havre-Brest: i precedenti recenti
L’incontro più recente tra queste due squadre risale alla Ligue 1 dell’8 marzo 2026, quando il Brest ha vinto 2-0 in casa. Prima di allora, il Le Havre aveva conquistato una vittoria per 1-0 allo Stade Oceane nell’ottobre 2025. Nelle ultime cinque sfide in tutte le competizioni, il Brest ha il bilancio migliore con tre vittorie contro una del Le Havre e un pareggio, oltre ad aver segnato sei gol contro i due degli avversari.
Testa a testa
Classifica di Le Havre-Brest
Nell’attuale classifica di Ligue 1, il Brest è quarto e il Le Havre è quinto.
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
|13
V
D
V
V
V
|2
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|+8
|11
V
D
V
D
V
|3
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|+5
|11
V
D
V
V
D
|4
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|+4
|10
S
V
V
D
V
|5
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|10
S
V
V
V
D
|6
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|+1
|8
V
V
S
D
D
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|+1
|7
V
D
S
V
S
|8
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|7
S
D
V
V
S
|9
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
V
D
D
S
D
|10
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|6
V
V
S
S
S
|11
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
S
S
V
D
D
|12
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
S
D
V
S
D
|13
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
V
D
S
D
S
|14
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|5
V
S
D
S
D
|15
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
S
D
S
S
V
|16
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|4
S
S
S
V
D
|17
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|3
S
S
S
S
V
|18
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
|2
S
D
S
D
S