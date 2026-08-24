Come acquistare i biglietti per Le Havre-Brest: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Le Havre affronta il Brest sabato 5 settembre 2026 allo Stade Oceane di Le Havre.

Il Brest ha il vantaggio nei precedenti più recenti, avendo vinto tre delle ultime quattro sfide di Ligue 1 tra i due club. Nell’ultimo incrocio di campionato, l’8 marzo 2026, il Brest ha ottenuto una vittoria casalinga per 2-0 contro il Le Havre allo Stade Francis-Le Blé.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere per assicurarti i biglietti di Le Havre-Brest, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Le Havre-Brest di Ligue 1?

Le Havre-Brest si gioca allo Stade Oceane di Le Havre, con l’orario ufficiale d’inizio confermato nei dettagli della partita qui sotto.

Ligue 1 - Game Week 3 5 set 2026 - 14:45 Stade Oceane

Come acquistare i biglietti per Nice-Le Mans di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per OGC Nice vs. Le Mans FC (in programma sabato 5 settembre 2026 all’Allianz Riviera):

Portale ufficiale biglietti OGC Nice: L’opzione principale e più sicura è la billetteria ufficiale dell’OGC Nice. Seleziona la partita nella homepage della biglietteria e scegli il settore e i posti che preferisci. Piattaforme di rivendita autorizzate: Piattaforme secondarie come StubHub offrono biglietti rimessi in vendita se le disponibilità ufficiali si esauriscono. Allo stadio: A seconda della disponibilità generale nei giorni più vicini alla partita, i biglietti potrebbero essere disponibili anche direttamente presso le biglietterie dell’Allianz Riviera prima del calcio d’inizio.

Quanto costano i biglietti per Nice-Le Mans di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per OGC Nice vs. Le Mans FC all’Allianz Riviera sabato 5 settembre 2026 vanno generalmente da 8 £ a 43 £+ (da 9 € a 50 €+) tramite la vendita ufficiale al botteghino:

Ingresso generale / fasce giovani: I prezzi partono da circa 8 £ (9 €) per i biglietti base destinati al pubblico generale e per le aree tribuna famiglia/giovani.

Posti standard per categoria: I posti regolari nelle tribune laterali e nei settori intermedi vanno in genere da 21 £ a 43 £ (da 25 € a 50 €) a seconda della vicinanza al campo e della visuale centrale.

Piattaforme di rivendita e mercato secondario: Se i biglietti principali si esauriscono, canali di rivendita autorizzati o piattaforme come StubHub propongono generalmente posti a partire da circa 45 £ a 100 £+ , a seconda della disponibilità e della posizione del posto.

Le Havre-Brest di Ligue 1: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Le Havre e Brest

Il Le Havre si presenta alla nuova stagione con un bilancio precampionato di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L’uscita più recente è stata una vittoria per 1-0 contro il Le Mans il 15 agosto, dopo la sconfitta per 3-2 contro il Real Oviedo della settimana precedente. In cinque amichevoli, il Le Havre ha segnato sette gol e ne ha subiti sei, con il pareggio per 1-1 contro il Laval e la precedente vittoria per 2-1 contro il Red Star a completare la preparazione.

Nelle ultime cinque partite il Brest ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. L’ultima gara si è chiusa con una sconfitta per 2-0 contro il Nottingham Forest il 16 agosto, mentre sono arrivati i pareggi per 2-2 con il Venezia e per 3-3 con il Guingamp in due gare ad alto punteggio. Il Brest ha segnato otto gol nelle cinque partite di precampionato, ma ne ha subiti anche nove, compresa la sconfitta per 2-0 contro l’Al-Wakrah a fine luglio.

Le Havre-Brest: i precedenti recenti

L’incontro più recente tra queste due squadre risale alla Ligue 1 dell’8 marzo 2026, quando il Brest ha vinto 2-0 in casa. Prima di allora, il Le Havre aveva conquistato una vittoria per 1-0 allo Stade Oceane nell’ottobre 2025. Nelle ultime cinque sfide in tutte le competizioni, il Brest ha il bilancio migliore con tre vittorie contro una del Le Havre e un pareggio, oltre ad aver segnato sei gol contro i due degli avversari.

Classifica di Le Havre-Brest

Nell’attuale classifica di Ligue 1, il Brest è quarto e il Le Havre è quinto.