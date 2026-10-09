Come acquistare i biglietti per Le Havre-Auxerre: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Le Havre affronta l'Auxerre domenica 18 ottobre 2026 allo Stade Océane di Le Havre.

Storicamente, il Le Havre ha avuto la meglio in questo confronto, con 14 vittorie nei 24 precedenti incontri ufficiali contro l'Auxerre. L'incrocio più recente tra i due club si è concluso con un pareggio per 1-1 nell'aprile 2026 durante la stagione di Ligue 1 2025-26.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Le Havre-Auxerre, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Le Havre-Auxerre di Ligue 1?

Ligue 1 - Game Week 7 18 ott 2026 - 11:15 Stade Oceane

Come acquistare i biglietti per Le Havre-Auxerre di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 tra Le Havre AC e AJ Auxerre allo Stade Océane, segui queste opzioni:

1. Biglietteria ufficiale del club

Tifosi di casa (settore Le Havre):

Visita il portale ufficiale di biglietteria del Le Havre AC ( billetterie.hac-foot.com ).

Tifosi ospiti (settore ospiti Auxerre):

I biglietti per il settore ospiti sono generalmente gestiti direttamente tramite la biglietteria ufficiale dell'AJ Auxerre o gruppi di tifosi autorizzati. Controlla il sito ufficiale di biglietteria dell'Auxerre ( billetterie.aja.fr ) più vicino al giorno della partita per le indicazioni sulla vendita ai tifosi ospiti.



2. Biglietteria dello Stade Océane

Puoi acquistare i biglietti di persona presso la boutique/biglietteria dello Stade Océane a Le Havre durante gli orari di apertura nei giorni feriali o il giorno della partita, a condizione che ci siano ancora posti disponibili.

3. Piattaforme secondarie e di rivendita

Se le disponibilità ufficiali vanno esaurite, piattaforme secondarie per i biglietti come StubHub spesso mettono in vendita biglietti di seconda mano per la partita. Assicurati di scegliere la consegna tramite trasferimento digitale o biglietto elettronico.

Quanto costano i biglietti per Le Havre-Auxerre di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la sfida di Ligue 1 tra Le Havre AC e AJ Auxerre allo Stade Océane variano a seconda di dove e come vengono acquistati:

1. Prezzi ufficiali della biglietteria del club

Acquistando direttamente dal portale ufficiale di biglietteria del Le Havre AC:

Posti di categoria standard: in genere vanno da 18 € a 55 € a seconda della posizione nello stadio (dietro le porte o tribune centrali principali).

Giovani e riduzioni: i biglietti scontati per bambini e studenti generalmente vanno da 10 € a 25 € .

VIP e hospitality: i posti premium o i pacchetti con accesso lounge di solito partono da circa 120 € a 180 €+ per biglietto.

2. Piattaforme secondarie e di rivendita

Quando le finestre di vendita primaria si chiudono, piattaforme secondarie come StubHub offrono ai tifosi una seconda possibilità di assicurarsi l'accesso alla partita.

Prezzo di partenza: i biglietti di rivendita di fascia base generalmente partono da circa 40 € a 50 € .

Prezzo medio di rivendita: il prezzo medio di un biglietto sui mercati secondari è di circa 70 € a 80 € per posto.

Le Havre-Auxerre di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Le Havre e Auxerre

Il Le Havre ha vinto una partita, ne ha pareggiate due e ne ha perse due nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. L'uscita più recente si è conclusa con uno 0-0 contro l'Angers in Ligue 1, mentre la precedente sconfitta in campionato è arrivata per mano del Brest, vincitore per 2-1 allo Stade Océane. Nelle ultime quattro partite di Ligue 1, il Le Havre ha segnato due gol e ne ha subiti quattro. L'unica vittoria in questa serie è arrivata in un'amichevole precampionato contro il Le Mans.

Le ultime cinque partite dell'Auxerre raccontano di due vittorie e tre sconfitte. Ha battuto il Nizza 1-0 nell'ultimo match di Ligue 1, ma quel successo è arrivato dopo il pesante ko per 5-2 contro il Lens e la sconfitta per 3-1 contro l'Angers. La squadra di Still ha segnato otto gol nelle cinque partite, ma ne ha subiti dieci, a conferma di una tendenza che unisce produzione offensiva e vulnerabilità difensiva.

Le Havre-Auxerre: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi club si è chiuso sull'1-1 allo Stade Océane in Ligue 1 nell'aprile 2026. Negli ultimi cinque confronti diretti, il Le Havre è in vantaggio con tre vittorie contro le due dell'Auxerre, con i due club che si sono affrontati prevalentemente in Ligue 1. Il Le Havre aveva vinto i due precedenti prima di quel pareggio, compreso il successo casalingo per 3-1 del settembre 2024.