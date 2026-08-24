Come acquistare i biglietti per Le Havre-Angers: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Le Havre affronta l'Angers sabato 12 settembre 2026 allo Stade Océane di Le Havre.
I recenti incroci tra le due squadre sono stati molto equilibrati, con Le Havre che ha ottenuto una vittoria casalinga per 2-1 nel gennaio 2026 e un pareggio per 1-1 ad Angers nell'aprile 2026. Entrambe le squadre cercheranno punti cruciali nelle prime fasi della stagione per trovare slancio e creare distacco dalla metà bassa della classifica.
Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Le Havre-Angers, compreso dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Le Havre-Angers di Ligue 1?
Le Havre-Angers si gioca allo Stade Océane di Le Havre, con la partita in programma nell'attuale giornata di Ligue 1.
Come acquistare i biglietti per Le Havre-Angers di Ligue 1?
L'acquisto dei biglietti per la sfida di Ligue 1 tra Le Havre e Angers allo Stade Océane prevede alcuni passaggi principali:
Biglietteria ufficiale del club
- Sito ufficiale: Visita la piattaforma ufficiale di biglietteria del Le Havre AC (billetterie.hac-foot.com). È il metodo più sicuro e diretto per assicurarsi biglietti al prezzo nominale.
- Date di messa in vendita: I biglietti per la partita vengono solitamente messi in vendita libera da 2 a 3 settimane prima della data dell'incontro.
- Biglietteria il giorno della partita: Se i biglietti non vengono esauriti in anticipo, i posti rimanenti possono essere acquistati il giorno della gara direttamente alle biglietterie dello Stade Océane.
Piattaforme secondarie e di rivendita
- Aggregatori: Se i biglietti sono esauriti sul sito ufficiale, piattaforme secondarie per i biglietti come StubHub mettono in elenco posti disponibili da parte di membri o abbonati.
Quanto costano i biglietti per Le Havre-Angers di Ligue 1?
I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra Le Havre e Angers allo Stade Océane variano in base al canale di acquisto e alla categoria del posto:
Prezzi della biglietteria ufficiale
- Posti standard: I biglietti al prezzo nominale acquistati direttamente tramite Le Havre AC vanno in genere da 15 £ a 45 £ (da 18 € a 52 €) a seconda del settore (dietro le porte o tribune centrali principali).
- Tariffe ridotte: Le agevolazioni per giovani, studenti o bambini si collocano generalmente tra 10 £ e 25 £ (da 12 € a 30 €).
Prezzi del mercato secondario e della rivendita
- Prezzo di partenza: I posti d'ingresso di fascia più bassa elencati sulle piattaforme di rivendita di biglietti come StubHub partono da circa 40 £ a 50 £ (48 € a 58 € / 52 $).
- Prezzo medio: Il prezzo medio complessivo nelle varie categorie dello stadio sui siti di rivendita è di circa 65 £ a 70 £ (~80 USD).
Le Havre-Angers di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere
Lo stato di forma di Le Havre e Angers
Nelle ultime cinque partite Le Havre ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. L'unico successo è arrivato in un'amichevole per club contro il Le Mans, mentre l'uscita più recente è stata la sconfitta per 1-0 in campionato contro il Monaco del 23 agosto. In queste cinque partite ha segnato cinque gol e ne ha subiti sei, senza riuscire a mantenere la porta inviolata in questa serie.
L'Angers ha vinto tre delle ultime cinque partite, anche se due di questi successi sono arrivati in amichevole pre-campionato contro Paris FC e Lorient. Il risultato più recente è stata la sconfitta per 2-0 in campionato sul campo del Lille del 23 agosto. Nell'ultima amichevole ha battuto il Paris FC 3-2, ma questo slancio positivo non è proseguito nel weekend d'apertura della Ligue 1.
Le Havre-Angers: i precedenti recenti
L'ultimo incontro tra queste squadre è terminato 1-1, in una partita di Ligue 1 giocata ad Angers il 18 aprile 2026. Negli ultimi cinque confronti nessuna delle due ha dominato, con Le Havre che ha ottenuto una vittoria, l'Angers che ha ottenuto una vittoria e tre partite concluse in parità. Le Havre ha vinto 2-1 in casa nel gennaio 2026, mentre l'Angers ha ottenuto una vittoria per 1-0 allo Stade Océane nel dicembre 2024.
Testa a testa
Classifica di Le Havre e Angers
Nell'attuale classifica di Ligue 1, Le Havre è 14°, mentre l'Angers occupa il 15° posto, con i due club separati da un margine ridotto nella parte bassa della graduatoria.
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
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|1
|0
|8
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|+5
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|2
|5
|3
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|0
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|8
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|3
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|2
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V
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|1
|3
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|4
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|4
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|3
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|-3
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