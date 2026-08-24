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Come acquistare i biglietti per Le Havre-Angers: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Ligue 1

Il Le Havre affronta l'Angers in Ligue 1. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Le Havre affronta l'Angers sabato 12 settembre 2026 allo Stade Océane di Le Havre.

I recenti incroci tra le due squadre sono stati molto equilibrati, con Le Havre che ha ottenuto una vittoria casalinga per 2-1 nel gennaio 2026 e un pareggio per 1-1 ad Angers nell'aprile 2026. Entrambe le squadre cercheranno punti cruciali nelle prime fasi della stagione per trovare slancio e creare distacco dalla metà bassa della classifica.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Le Havre-Angers, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Le Havre-Angers di Ligue 1?

Le Havre-Angers si gioca allo Stade Océane di Le Havre, con la partita in programma nell'attuale giornata di Ligue 1.

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Ligue 1 - Game Week 4
Stade Oceane

Come acquistare i biglietti per Le Havre-Angers di Ligue 1?

L'acquisto dei biglietti per la sfida di Ligue 1 tra Le Havre e Angers allo Stade Océane prevede alcuni passaggi principali:

Biglietteria ufficiale del club

  • Sito ufficiale: Visita la piattaforma ufficiale di biglietteria del Le Havre AC (billetterie.hac-foot.com). È il metodo più sicuro e diretto per assicurarsi biglietti al prezzo nominale.
  • Date di messa in vendita: I biglietti per la partita vengono solitamente messi in vendita libera da 2 a 3 settimane prima della data dell'incontro.
  • Biglietteria il giorno della partita: Se i biglietti non vengono esauriti in anticipo, i posti rimanenti possono essere acquistati il giorno della gara direttamente alle biglietterie dello Stade Océane.

Piattaforme secondarie e di rivendita

  • Aggregatori: Se i biglietti sono esauriti sul sito ufficiale, piattaforme secondarie per i biglietti come StubHub mettono in elenco posti disponibili da parte di membri o abbonati.

Quanto costano i biglietti per Le Havre-Angers di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra Le Havre e Angers allo Stade Océane variano in base al canale di acquisto e alla categoria del posto:

Prezzi della biglietteria ufficiale

  • Posti standard: I biglietti al prezzo nominale acquistati direttamente tramite Le Havre AC vanno in genere da 15 £ a 45 £ (da 18 € a 52 €) a seconda del settore (dietro le porte o tribune centrali principali).
  • Tariffe ridotte: Le agevolazioni per giovani, studenti o bambini si collocano generalmente tra 10 £ e 25 £ (da 12 € a 30 €).

Prezzi del mercato secondario e della rivendita

  • Prezzo di partenza: I posti d'ingresso di fascia più bassa elencati sulle piattaforme di rivendita di biglietti come StubHub partono da circa 40 £ a 50 £ (48 € a 58 € / 52 $).
  • Prezzo medio: Il prezzo medio complessivo nelle varie categorie dello stadio sui siti di rivendita è di circa 65 £ a 70 £ (~80 USD).


Le Havre-Angers di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Le Havre e Angers

Nelle ultime cinque partite Le Havre ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. L'unico successo è arrivato in un'amichevole per club contro il Le Mans, mentre l'uscita più recente è stata la sconfitta per 1-0 in campionato contro il Monaco del 23 agosto. In queste cinque partite ha segnato cinque gol e ne ha subiti sei, senza riuscire a mantenere la porta inviolata in questa serie.

L'Angers ha vinto tre delle ultime cinque partite, anche se due di questi successi sono arrivati in amichevole pre-campionato contro Paris FC e Lorient. Il risultato più recente è stata la sconfitta per 2-0 in campionato sul campo del Lille del 23 agosto. Nell'ultima amichevole ha battuto il Paris FC 3-2, ma questo slancio positivo non è proseguito nel weekend d'apertura della Ligue 1.

LEH

LEH - Forma

OVI
S3-2
LEM
V0-1
ASM
S0-1
OL
D1-1
B29
S1-2
Gol segnato (subito)
5/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SCO

SCO - Forma

FCL
V2-1
PAR
V3-2
LIL
S0-2
AJA
V1-3
REN
S1-2
Gol segnato (subito)
9/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Le Havre-Angers: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra queste squadre è terminato 1-1, in una partita di Ligue 1 giocata ad Angers il 18 aprile 2026. Negli ultimi cinque confronti nessuna delle due ha dominato, con Le Havre che ha ottenuto una vittoria, l'Angers che ha ottenuto una vittoria e tre partite concluse in parità. Le Havre ha vinto 2-1 in casa nel gennaio 2026, mentre l'Angers ha ottenuto una vittoria per 1-0 allo Stade Océane nel dicembre 2024.

Testa a testa

Le HavrePareggioAngers
1
3
1
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
FIN
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
2
Angers badge
Angers
SCO
1
FIN
Amichevoli dei club
Angers badge
Angers
SCO
0
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
FIN
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
FIN
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
Angers badge
Angers
SCO
1
FIN
4Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Classifica di Le Havre e Angers

Nell'attuale classifica di Ligue 1, Le Havre è 14°, mentre l'Angers occupa il 15° posto, con i due club separati da un margine ridotto nella parte bassa della graduatoria.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
D
V
V
V
2
LioneLioneOL
5320102+811
V
D
V
D
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
D
V
V
D
4
LilleLilleLIL
531184+410
S
V
V
D
V
5
RennesRennesREN
531189-110
S
V
V
V
D
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
S
D
D
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
D
S
V
S
8
StrasburgoStrasburgoSTR
5212101007
S
D
V
V
S
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
D
D
S
D
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
S
S
S
11
BrestBrestB29
512278-15
S
S
V
D
D
12
LorientLorientFCL
512256-15
S
D
V
S
D
13
TolosaTolosaTFC
512279-25
V
D
S
D
S
14
NizzaNizzaNCE
512236-35
V
S
D
S
D
15
LensLensRCL
51139904
S
D
S
S
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
S
S
S
V
D
17
MarsigliaMarsigliaOM
510478-13
S
S
S
S
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
S
D
S
D
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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