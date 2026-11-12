Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie A
team-logoLazio
Stadio Olimpico, Roma
team-logoRoma
Book Lazio vs Roma Tickets
Con il contributo di

Come acquistare i biglietti per Lazio-Roma: prezzi del Derby della Capitale, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

SHOPPING
Biglietti
Serie A
Lazio
Roma

La Lazio affronta la Roma in Serie A. Ecco come acquistare i biglietti

Torna il derby della Capitale: Lazio e Roma si affrontano in una delle rivalità più accese del calcio italiano. I due club della capitale si sfideranno il 13 dicembre 2026 all'iconico Stadio Olimpico, in una partita di Serie A molto attesa.

GOAL ha tutte le informazioni essenziali per seguire la sfida dal vivo. Continua a leggere per scoprire come assicurarti subito i biglietti e non perderti la partita.

Quando si gioca Lazio-Roma di Serie A?

Lazio-Roma si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma. I dettagli ufficiali sull'orario d'inizio devono ancora essere confermati.

crest
Serie A - Game Week 15
Stadio Olimpico, Roma

Dove acquistare i biglietti per Lazio-Roma?

Il modo migliore per trovare i biglietti è rivolgersi direttamente al sito ufficiale della Lazio, che gestisce la vendita tramite il portale Vivaticket. Di solito i biglietti vengono messi in vendita in più fasi. La fase di prevendita è generalmente riservata agli abbonati e ai soci del club, che hanno così la prima possibilità di assicurarsi un posto. Dopo questa finestra iniziale, la vendita viene aperta al pubblico.

StubHub è un'alternativa se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti. Consultando il mercato secondario, puoi trovare posti disponibili per questo grande derby anche quando i canali di vendita principali non ne hanno più.

Quanto costano i biglietti per Lazio-Roma?

I prezzi dei biglietti per questa sfida di Serie A variano in base al settore scelto all'interno dello Stadio Olimpico. Acquistando direttamente dal sito ufficiale di biglietteria della Lazio, i prezzi partono da 30 € per i posti nelle Curve, che offrono la soluzione più economica per assistere alla partita dal vivo.

Lazio-Roma di Serie A: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Lazio e Roma

La Lazio ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. La più recente si è conclusa sull'1-1 contro il Napoli in Serie A. Prima di quel risultato, aveva vinto quattro gare consecutive in campionato, tra cui il 6-2 in trasferta contro il Sassuolo e il 3-0 contro la Juventus. In queste cinque partite, la Lazio ha segnato 13 goal e ne ha subiti sei.

La Roma ha ottenuto tre vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite, con l'unica sconfitta arrivata per 3-2 contro il Manchester United in Champions League. In Serie A ha battuto l'Udinese 5-2 in trasferta e il Cagliari 4-2 prima della sosta per le nazionali; più di recente ha sconfitto il Sassuolo 3-0. In queste cinque gare, la Roma ha segnato 17 goal e ne ha subiti otto.

LAZ

LAZ - Forma

JUV
V0-3
PAR
V2-1
SAS
V2-6
CGL
V2-1
NAP
D1-1
Gol segnato (subito)
14/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
ROM

ROM - Forma

NAP
D3-3
CGL
V4-2
UDI
V2-5
MUN
S3-2
SAS
V3-0
Gol segnato (subito)
17/10
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Lazio-Roma: I risultati degli ultimi scontri diretti

Il derby della Capitale più recente tra quelli riportati in questi dati si è disputato il 17 maggio 2026, quando la Roma ha battuto in casa la Lazio 2-0 in Serie A. Negli ultimi cinque scontri diretti, la Roma ha vinto tre volte, la Lazio una, mentre una partita è finita in pareggio. L'unica vittoria dei biancocelesti in questa serie è arrivata in una sconfitta casalinga per 0-1 il 21 settembre 2025, mentre l'1-1 all'Olimpico nell'aprile 2025 è l'unico pareggio dei cinque incontri.

Testa a testa

LazioPareggioRoma
0
1
4
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
2
Lazio badge
Lazio
LAZ
0
FIN
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
0
Roma badge
Roma
ROM
1
FIN
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
Roma badge
Roma
ROM
1
FIN
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
2
Lazio badge
Lazio
LAZ
0
FIN
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
1
Lazio badge
Lazio
LAZ
0
FIN
1Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal0/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google