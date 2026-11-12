Come acquistare i biglietti per Lazio-Roma: prezzi del Derby della Capitale, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Torna il derby della Capitale: Lazio e Roma si affrontano in una delle rivalità più accese del calcio italiano. I due club della capitale si sfideranno il 13 dicembre 2026 all'iconico Stadio Olimpico, in una partita di Serie A molto attesa.

GOAL ha tutte le informazioni essenziali per seguire la sfida dal vivo. Continua a leggere per scoprire come assicurarti subito i biglietti e non perderti la partita.

Quando si gioca Lazio-Roma di Serie A?

Lazio-Roma si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma. I dettagli ufficiali sull'orario d'inizio devono ancora essere confermati.

Serie A - Game Week 15 13 dic 2026 - 06:30 Stadio Olimpico, Roma

Dove acquistare i biglietti per Lazio-Roma?

Il modo migliore per trovare i biglietti è rivolgersi direttamente al sito ufficiale della Lazio, che gestisce la vendita tramite il portale Vivaticket. Di solito i biglietti vengono messi in vendita in più fasi. La fase di prevendita è generalmente riservata agli abbonati e ai soci del club, che hanno così la prima possibilità di assicurarsi un posto. Dopo questa finestra iniziale, la vendita viene aperta al pubblico.

StubHub è un'alternativa se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti. Consultando il mercato secondario, puoi trovare posti disponibili per questo grande derby anche quando i canali di vendita principali non ne hanno più.

Quanto costano i biglietti per Lazio-Roma?

I prezzi dei biglietti per questa sfida di Serie A variano in base al settore scelto all'interno dello Stadio Olimpico. Acquistando direttamente dal sito ufficiale di biglietteria della Lazio, i prezzi partono da 30 € per i posti nelle Curve, che offrono la soluzione più economica per assistere alla partita dal vivo.

Lazio-Roma di Serie A: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Lazio e Roma

La Lazio ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. La più recente si è conclusa sull'1-1 contro il Napoli in Serie A. Prima di quel risultato, aveva vinto quattro gare consecutive in campionato, tra cui il 6-2 in trasferta contro il Sassuolo e il 3-0 contro la Juventus. In queste cinque partite, la Lazio ha segnato 13 goal e ne ha subiti sei.

La Roma ha ottenuto tre vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite, con l'unica sconfitta arrivata per 3-2 contro il Manchester United in Champions League. In Serie A ha battuto l'Udinese 5-2 in trasferta e il Cagliari 4-2 prima della sosta per le nazionali; più di recente ha sconfitto il Sassuolo 3-0. In queste cinque gare, la Roma ha segnato 17 goal e ne ha subiti otto.

Lazio-Roma: I risultati degli ultimi scontri diretti

Il derby della Capitale più recente tra quelli riportati in questi dati si è disputato il 17 maggio 2026, quando la Roma ha battuto in casa la Lazio 2-0 in Serie A. Negli ultimi cinque scontri diretti, la Roma ha vinto tre volte, la Lazio una, mentre una partita è finita in pareggio. L'unica vittoria dei biancocelesti in questa serie è arrivata in una sconfitta casalinga per 0-1 il 21 settembre 2025, mentre l'1-1 all'Olimpico nell'aprile 2025 è l'unico pareggio dei cinque incontri.