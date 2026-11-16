La Lazio ospita l’Atalanta domenica 6 dicembre 2026 allo Stadio Olimpico di Roma.

Nell’ultimo confronto di campionato, la Lazio ha vinto in casa per 2-0 nel febbraio 2026. Negli incontri precedenti, le due squadre avevano pareggiato 0-0 e l’Atalanta aveva vinto 1-0. Nel 2026 le due squadre si sono affrontate anche in Coppa Italia, pareggiando 2-2 e 1-1.

GOAL ti guida alla scoperta di tutto ciò che serve sapere per acquistare i biglietti per Lazio-Atalanta: dove comprarli e quanto costano.

Quando si gioca Lazio-Atalanta di Serie A?

Lazio-Atalanta si gioca allo Stadio Olimpico di Roma domenica 6 dicembre 2026.

Serie A - Game Week 14 6 dic 2026 - 09:00 Stadio Olimpico, Roma

Come acquistare i biglietti per Lazio-Atalanta di Serie A?

Per acquistare i biglietti per Lazio-Atalanta, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: è possibile acquistare i biglietti direttamente tramite la SS Lazio o il suo partner ufficiale per la biglietteria, il principale canale di vendita per le gare disputate allo Stadio Olimpico di Roma.

2. Mercati di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: se i biglietti disponibili tramite i canali ufficiali del club sono esauriti, spesso è possibile trovare posti non riservati a specifiche categorie su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere i biglietti per le prossime gare di Serie A quando i canali ufficiali non ne hanno più disponibilità.

Quanto costano i biglietti per Lazio-Atalanta di Serie A?

Ecco i prezzi dei biglietti per Lazio-Atalanta:

1. Canali ufficiali del club

Curva standard: 25–40 €

25–40 € Distinti: 45–70 €

45–70 € Tribuna Tevere / Monte Mario: 80–180 € e oltre

2. Mercati di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali del club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono i biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Tribuna alta / posti non riservati a specifiche categorie: 50–90 €

50–90 € Tribuna bassa / posti lungo le linee laterali: 110–220 €

110–220 € Rivendita di biglietti per posti premium / hospitality: 250–450 € e oltre

Lazio-Atalanta di Serie A: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Lazio e Atalanta

La Lazio arriva al match in ottima forma: ha vinto tutte le ultime cinque partite disputate tra campionato e coppe. Nell’ultima gara ha battuto il Cagliari 2-1 in Serie A, con Pinamonti che ha segnato di testa il gol decisivo. In precedenza aveva battuto il Sassuolo 6-2 in trasferta e la Juventus 3-0 fuori casa. In queste cinque partite, la Lazio ha segnato 14 reti e ne ha subite soltanto quattro.

Nelle ultime cinque gare tra campionato e coppe, l’Atalanta ha registrato una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Nell’ultima partita ha perso 3-0 in casa contro il Parma e in questo periodo ha perso anche contro l’AC Milan (3-2) e l’Ajax (2-0 in Conference League). Negli altri due incontri, la squadra bergamasca ha pareggiato 4-4 con il Frosinone e 2-2 con la Fiorentina, raccogliendo appena cinque punti su 15 possibili in Serie A.

Lazio-Atalanta: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre risale al 22 aprile 2026, quando il match disputato sul campo dell’Atalanta si è concluso sull’1-1. Prima, Lazio e Atalanta avevano pareggiato 2-2 allo Stadio Olimpico in un’altra gara di Coppa Italia nel marzo 2026. In Serie A, la Lazio ha vinto in casa per 2-0 nel febbraio 2026, mentre i due precedenti incontri di campionato, nell’ottobre 2025 e nell’aprile 2025, si sono conclusi rispettivamente con uno 0-0 e una vittoria dell’Atalanta per 1-0. Nei cinque precedenti, la Lazio ha ottenuto due vittorie contro una dell’Atalanta, con due pareggi.