Il LASK arriva alla sfida in cerca di maggiore continuità difensiva, dopo una serie di risultati altalenanti tra competizioni nazionali ed europee.

Lo Slovan Bratislava si presenta all'incontro reduce da un periodo imprevedibile, segnato sia da pesanti sconfitte in Europa sia da partite ricche di goal in campionato.

Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di LASK-Slovan Bratislava, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca LASK-Slovan Bratislava di Champions League?

LASK-Slovan Bratislava si gioca martedì 3 novembre 2026 alla Raiffeisen Arena di Linz.

Champions League - Game Week 4 3 nov 2026 - 15:00 Raiffeisen Arena

Come acquistare i biglietti di LASK-Slovan Bratislava di Champions League?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti della partita di UEFA Champions League tra LASK e Slovan Bratislava:

Biglietteria ufficiale del club: Puoi consultare direttamente il portale ufficiale del LASK per la vendita diretta, i biglietti riservati ai soci e l'eventuale disponibilità residua per il pubblico delle partite ospitate alla Raiffeisen Arena.

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando quelli della vendita diretta sono esauriti.

Quanto costano i biglietti di LASK-Slovan Bratislava di Champions League?

Ecco i prezzi indicativi dei biglietti per la partita di UEFA Champions League tra LASK e Slovan Bratislava:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti standard: I prezzi della vendita diretta tramite il portale ufficiale del LASK vanno generalmente da circa 35 € a 90 € , a seconda della fascia di prezzo, del blocco e del settore scelto all'interno della Raiffeisen Arena.

Prevendita per soci e abbonati: I biglietti riservati in via prioritaria ai soci del club hanno generalmente prezzi iniziali più bassi, anche se la disponibilità per le partite di Champions League di grande richiamo è molto limitata.

Pacchetti VIP e hospitality: I posti premium con servizi di hospitality allo stadio costano da 150 € a oltre 350 € .

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti nella vendita diretta del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono prezzi basati sulla domanda di mercato:

Anello superiore e settori d'angolo: Per i posti con visuale standard, i prezzi partono da circa 135 € a 160 € .

Settori laterali e tribuna inferiore: I biglietti per i posti più vicini alla linea di metà campo o nei settori con la visuale migliore costano generalmente da 200 € a 350 € .

Settori premium e molto richiesti: I posti in posizioni eccezionali, nei blocchi più difficili da trovare o messi in vendita all'ultimo minuto quando la domanda è alta possono superare i 450-500 € e oltre .

LASK-Slovan Bratislava di Champions League: Tutto quello che c'è da sapere

Il momento di forma di LASK e Slovan Bratislava

Il LASK ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Nell'impegno più recente ha pareggiato 3-3 contro l'Hartberg nella Bundesliga austriaca, dopo la sconfitta per 2-1 contro lo Sturm Graz e quella per 1-0 contro l'AEK Athens in Champions League. Il risultato migliore di questa serie è stato il successo per 6-1 in coppa contro il Deutschlandsberger SC. I risultati descrivono una squadra capace di segnare molto nella coppa nazionale, ma che fatica a mantenere la porta inviolata e a trovare continuità a un livello più alto.

Lo Slovan Bratislava ha vinto due partite, ne ha pareggiata una e ne ha perse due nelle ultime cinque. Il risultato più recente è la vittoria per 2-1 sul Komarno nella massima serie slovacca; ha inoltre battuto il Nitra 3-1 in FA Cup. La sconfitta per 6-1 contro il Paris Saint-Germain in Champions League e quella per 2-0 contro il DAC 1904 Dunajska Streda sono i punti più bassi di questa serie, anche se il pareggio per 3-3 con lo Zilina mostra la sua capacità di rendersi protagonista di partite aperte e ricche di goal. Nelle cinque gare, lo Slovan ha segnato nove goal e ne ha subiti quattordici.

LASK-Slovan Bratislava: I precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra LASK e Slovan Bratislava. Questa potrebbe essere la loro prima sfida ufficiale.