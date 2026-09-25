Il LASK affronta il Liverpool mercoledì 14 ottobre 2026 alla Raiffeisen Arena di Linz.

Storicamente, il Liverpool ha un netto vantaggio, avendo vinto entrambi i precedenti incontri tra le due squadre nella fase a gironi dell'Europa League 2023-24. Il LASK cercherà di sfruttare il fattore campo per centrare una memorabile impresa contro il Liverpool, sei volte campione d'Europa.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per LASK-Liverpool, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca LASK-Liverpool di Champions League?

Il LASK ospita il Liverpool alla Raiffeisen Arena di Linz mercoledì 14 ottobre 2026.

Champions League - Game Week 2 14 ott 2026 - 12:45 Raiffeisen Arena

Come acquistare i biglietti per LASK-Liverpool di Champions League?

Per acquistare i biglietti per la partita di UEFA Champions League tra LASK e Liverpool alla Raiffeisen Arena di Linz, hai alcune opzioni a seconda del settore in cui vuoi sederti:

1. Biglietti ufficiali casa (settori LASK)

Portale ufficiale biglietti del LASK: I biglietti per il settore di casa vengono distribuiti direttamente attraverso il sito ufficiale e la piattaforma di ticketing del LASK.

Fasi di vendita: I biglietti vengono generalmente messi in vendita prima per gli abbonati del LASK e i membri del club. Gli eventuali tagliandi rimanenti vengono poi messi in vendita libera.

Biglietteria: Il giorno della partita, eventuali biglietti invenduti possono essere acquistati al voestalpine Stadium o presso le biglietterie locali del club, anche se le partite europee di alto profilo spesso fanno registrare il tutto esaurito con largo anticipo.

2. Biglietti ufficiali ospiti (settore Liverpool)

Portale ufficiale del Liverpool FC: I biglietti per i tifosi ospiti sono gestiti direttamente dal Liverpool FC.

Quanto costano i biglietti per LASK-Liverpool di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Champions League tra LASK e Liverpool variano in modo significativo a seconda che l'acquisto avvenga tramite i canali ufficiali di vendita primaria o tramite piattaforme di rivendita secondaria:

1. Prezzi ufficiali nominali (vendita LASK)

Vendita pacchetti gruppo: Il LASK vende pacchetti ufficiali di biglietti casa che coprono tutte e quattro le partite casalinghe della fase Champions League. I prezzi vanno da 150 € (settori in piedi) fino a 712 € (posti premium in tribuna) per gli adulti, con tariffe scontate per i bambini comprese tra 37,50 € e 178 € .

Biglietti singola partita: I singoli biglietti per una sola partita, se disponibili dopo la vendita dei pacchetti e quella riservata ai membri, partono generalmente da circa 40 € a 60 € per i settori in piedi e da 100 € a 180 € per le categorie con posti a sedere.

2. Biglietti ufficiali ospiti (settore Liverpool)

Quota riservata ai tifosi ospiti: I biglietti del settore ospiti venduti tramite il Liverpool FC sono generalmente fissati al tetto standard UEFA per le trasferte europee, con un costo di circa 45 € a 70 € (prezzo nominale).

3. Mercato secondario e rivendita

Prezzi sulle piattaforme di rivendita: A causa dell'elevata domanda per le grandi partite europee, i biglietti messi in vendita su piattaforme secondarie come StubHub partono generalmente da circa 130 € a 397 € per i posti base e possono superare 500 € a 800 €+ per le aree premium laterali.

LASK-Liverpool di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

LASK-Liverpool, il momento delle due squadre

Il LASK arriva a questa sfida dopo aver vinto due delle ultime cinque partite ufficiali e averne perse due, con un'ulteriore vittoria nella OFB Cup. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro lo Sturm Graz in Bundesliga, dopo il ko per 1-0 contro l'AEK Atene in Champions League. Il risultato migliore nelle cinque partite è stato il 6-1 inflitto al Deutschlandsberger SC in coppa. Tre vittorie e due sconfitte in tutte le competizioni raccontano una certa incostanza, con la squadra di Kuehbauer che deve ancora trovare una serie affidabile di risultati.

Il Liverpool ha raccolto sette punti nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L'ultimo risultato è stato uno 0-0 frustrante contro il Fulham ad Anfield in Premier League. Il risultato di spicco del Liverpool in questa serie è stato il 2-1 contro l'Atletico Madrid in Champions League, mentre i pareggi consecutivi in Premier League contro Newcastle United e Nottingham Forest, entrambi conclusi 2-2, indicano vulnerabilità difensive. Il Liverpool ha segnato sei gol e ne ha subiti cinque nelle cinque partite.

LASK-Liverpool: precedenti recenti

L'ultimo incontro tra queste due squadre risale al novembre 2023, quando il Liverpool ospitò il LASK in Europa League e vinse 4-0. Due mesi prima, nel settembre 2023, il LASK inflisse al Liverpool una sconfitta per 3-1 proprio in questa stessa Raiffeisen Arena nella gara di ritorno. Nei due precedenti registrati, il Liverpool ha vinto in entrambe le occasioni, segnando sette gol e subendone uno.