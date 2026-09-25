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Come acquistare i biglietti per LASK-Liverpool: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Champions League

Il LASK affronta il Liverpool in Champions League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il LASK affronta il Liverpool mercoledì 14 ottobre 2026 alla Raiffeisen Arena di Linz.

Storicamente, il Liverpool ha un netto vantaggio, avendo vinto entrambi i precedenti incontri tra le due squadre nella fase a gironi dell'Europa League 2023-24. Il LASK cercherà di sfruttare il fattore campo per centrare una memorabile impresa contro il Liverpool, sei volte campione d'Europa.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per LASK-Liverpool, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca LASK-Liverpool di Champions League?

Il LASK ospita il Liverpool alla Raiffeisen Arena di Linz mercoledì 14 ottobre 2026.

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Champions League - Game Week 2
Raiffeisen Arena

Come acquistare i biglietti per LASK-Liverpool di Champions League?

Per acquistare i biglietti per la partita di UEFA Champions League tra LASK e Liverpool alla Raiffeisen Arena di Linz, hai alcune opzioni a seconda del settore in cui vuoi sederti:

1. Biglietti ufficiali casa (settori LASK)

  • Portale ufficiale biglietti del LASK: I biglietti per il settore di casa vengono distribuiti direttamente attraverso il sito ufficiale e la piattaforma di ticketing del LASK.
  • Fasi di vendita: I biglietti vengono generalmente messi in vendita prima per gli abbonati del LASK e i membri del club. Gli eventuali tagliandi rimanenti vengono poi messi in vendita libera.
  • Biglietteria: Il giorno della partita, eventuali biglietti invenduti possono essere acquistati al voestalpine Stadium o presso le biglietterie locali del club, anche se le partite europee di alto profilo spesso fanno registrare il tutto esaurito con largo anticipo.

2. Biglietti ufficiali ospiti (settore Liverpool)

  • Portale ufficiale del Liverpool FC: I biglietti per i tifosi ospiti sono gestiti direttamente dal Liverpool FC.

Quanto costano i biglietti per LASK-Liverpool di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Champions League tra LASK e Liverpool variano in modo significativo a seconda che l'acquisto avvenga tramite i canali ufficiali di vendita primaria o tramite piattaforme di rivendita secondaria:

1. Prezzi ufficiali nominali (vendita LASK)

  • Vendita pacchetti gruppo: Il LASK vende pacchetti ufficiali di biglietti casa che coprono tutte e quattro le partite casalinghe della fase Champions League. I prezzi vanno da 150 € (settori in piedi) fino a 712 € (posti premium in tribuna) per gli adulti, con tariffe scontate per i bambini comprese tra 37,50 € e 178 €.
  • Biglietti singola partita: I singoli biglietti per una sola partita, se disponibili dopo la vendita dei pacchetti e quella riservata ai membri, partono generalmente da circa 40 € a 60 € per i settori in piedi e da 100 € a 180 € per le categorie con posti a sedere.

2. Biglietti ufficiali ospiti (settore Liverpool)

  • Quota riservata ai tifosi ospiti: I biglietti del settore ospiti venduti tramite il Liverpool FC sono generalmente fissati al tetto standard UEFA per le trasferte europee, con un costo di circa 45 € a 70 € (prezzo nominale).

3. Mercato secondario e rivendita

  • Prezzi sulle piattaforme di rivendita: A causa dell'elevata domanda per le grandi partite europee, i biglietti messi in vendita su piattaforme secondarie come StubHub partono generalmente da circa 130 € a 397 € per i posti base e possono superare 500 € a 800 €+ per le aree premium laterali.

LASK-Liverpool di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

LASK-Liverpool, il momento delle due squadre

Il LASK arriva a questa sfida dopo aver vinto due delle ultime cinque partite ufficiali e averne perse due, con un'ulteriore vittoria nella OFB Cup. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro lo Sturm Graz in Bundesliga, dopo il ko per 1-0 contro l'AEK Atene in Champions League. Il risultato migliore nelle cinque partite è stato il 6-1 inflitto al Deutschlandsberger SC in coppa. Tre vittorie e due sconfitte in tutte le competizioni raccontano una certa incostanza, con la squadra di Kuehbauer che deve ancora trovare una serie affidabile di risultati.

Il Liverpool ha raccolto sette punti nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L'ultimo risultato è stato uno 0-0 frustrante contro il Fulham ad Anfield in Premier League. Il risultato di spicco del Liverpool in questa serie è stato il 2-1 contro l'Atletico Madrid in Champions League, mentre i pareggi consecutivi in Premier League contro Newcastle United e Nottingham Forest, entrambi conclusi 2-2, indicano vulnerabilità difensive. Il Liverpool ha segnato sei gol e ne ha subiti cinque nelle cinque partite.

LAS

LAS - Forma

WAC
V1-3
DSC
V1-6
AEK
S1-0
SGR
S2-1
HAR
D3-3
Gol segnato (subito)
13/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
LIV

LIV - Forma

IPS
V0-2
ATM
V2-1
FUL
D0-0
TOT
V3-1
BOU
V0-1
Gol segnato (subito)
8/2
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

LASK-Liverpool: precedenti recenti

L'ultimo incontro tra queste due squadre risale al novembre 2023, quando il Liverpool ospitò il LASK in Europa League e vinse 4-0. Due mesi prima, nel settembre 2023, il LASK inflisse al Liverpool una sconfitta per 3-1 proprio in questa stessa Raiffeisen Arena nella gara di ritorno. Nei due precedenti registrati, il Liverpool ha vinto in entrambe le occasioni, segnando sette gol e subendone uno.

Testa a testa

LASKPareggioLiverpool
0
0
2
Europa League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
LASK badge
LASK
LAS
0
FIN
Europa League
LASK badge
LASK
LAS
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FIN
1Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal2/2
Entrambe le squadre hanno segnato1/2
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale

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