La finale della Supercoppa saudita 2026 porterà il torneo a un emozionante epilogo mercoledì 23 dicembre 2026, allo stadio internazionale Jaber Al-Ahmad in Kuwait. La vincente della sfida tra Al Qadsiah e Al Ahli affronterà quella della sfida tra Al Nassr e Al Kholood.

Questa edizione segna una tappa storica: il Kuwait ospita la competizione per la prima volta. I tifosi di tutta la regione del Golfo si preparano a riempire gli spalti per assistere alla sfida che assegnerà il trofeo.

GOAL fornisce tutte le informazioni verificate su calendario, prezzi e modalità per acquistare subito i biglietti.

Quando si gioca la finale della Supercoppa saudita 2026?

Data e ora Partita Luogo Biglietti Mercoledì 23 dicembre 2026, ore 20:00 Vincente della semifinale 1 contro vincente della semifinale 2 Stadio internazionale Jaber Al-Ahmad, Kuwait Biglietti

Dove acquistare i biglietti per la finale della Supercoppa saudita 2026?

I canali di vendita ufficiali degli organizzatori del torneo e dei club partecipanti sono la fonte principale per acquistare i biglietti durante le fasi di vendita al pubblico. I tifosi dovrebbero consultare innanzitutto i canali ufficiali della federazione e i portali di biglietteria dei club per verificare la disponibilità.

GrintaHub è un’opzione se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti. Cercare il biglietto più economico sulle piattaforme di rivendita consente ai tifosi in viaggio di assicurarsi l’ingresso alla finale quando le disponibilità delle biglietterie ufficiali si esauriscono.

Quanto costano i biglietti per la finale della Supercoppa saudita 2026?

Sulle piattaforme di biglietteria ufficiali, i biglietti standard partono generalmente da circa 50-75 SAR, a seconda del settore e della categoria. Acquistarli durante le fasi di vendita ufficiali resta il modo migliore per ottenere il biglietto più economico al prezzo di listino.

Se i biglietti destinati alla vendita al pubblico sui canali ufficiali vanno esauriti, piattaforme di rivendita come GrintaHub offrono un’alternativa per trovare posti all’ultimo minuto. Attualmente, i prezzi sul mercato secondario partono da circa 150 SAR per i posti standard e variano in base alla posizione all’interno dello stadio e alla disponibilità.

Tutto quello che c’è da sapere sulla finale della Supercoppa saudita 2026

La Supercoppa saudita 2026 prevede un torneo a eliminazione diretta con quattro squadre. Al Qadsiah affronta Al Ahli nella prima semifinale sabato 19 dicembre, mentre Al Nassr sfida Al Kholood nella seconda domenica 20 dicembre. Le due vincitrici accederanno alla finale di mercoledì 23 dicembre.

Tutte le partite si disputano al prestigioso stadio internazionale Jaber Al-Ahmad, nel governatorato di Farwaniya, in Kuwait. Con una capienza di 60.000 posti, lo stadio farà da cornice alla sfida per il titolo. Questa edizione è particolarmente significativa perché il Kuwait ospita la Supercoppa saudita per la prima volta, proseguendo la tradizione del torneo di organizzare le sue partite più importanti in impianti di livello mondiale della regione. È prevista una forte richiesta: assicurarsi un posto in anticipo permette di non perdere l’occasione di assistere dal vivo alla premiazione dei campioni.