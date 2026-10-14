La finale della CONMEBOL Copa Libertadores 2026 sarà al centro della scena sabato 28 novembre 2026 nello storico Estadio Centenario di Montevideo, in Uruguay, con calcio d’inizio previsto alle 17:00 UYT (ora locale).

Mentre la 67ª edizione della competizione per club più ambita del Sudamerica si avvicina all’atto conclusivo, le grandi del continente si preparano ad arrivare nella culla del calcio internazionale.

Con le semifinali che vedono i giganti argentini dell’Estudiantes de La Plata affrontare la potenza brasiliana del Flamengo e i campioni del 2023 del Fluminense sfidare i rivali connazionali del Palmeiras, tutto è pronto per una finale in gara unica di grande richiamo.

A che ora inizia la finale di Copa Libertadores?

La sede e l’orario d’inizio di questa partita di Copa Libertadores non sono ancora stati confermati. Questa sezione sarà aggiornata con tutte le informazioni sull’incontro non appena saranno disponibili.

Copa Libertadores - Finale 28 ott 2026 - 17:00

Come acquistare i biglietti per la finale di Copa Libertadores 2026?

Piattaforma ufficiale CONMEBOL (categorie neutrali 1 e 2): i biglietti destinati al pubblico per le tribune neutrali (Tribuna Olímpica e Tribuna América) sono venduti direttamente attraverso il portale ufficiale della CONMEBOL. Per registrarsi occorre creare un account inserendo il numero di passaporto. Sono poi previsti un’estrazione per l’accesso anticipato e, tra fine ottobre e inizio novembre, una vendita generale fino a esaurimento dei biglietti.

Quote riservate ai club finalisti (settori esclusivi di categoria 3)

Ciascun club finalista riceve una quota riservata di biglietti di categoria 3 (storicamente circa 12.000-15.000 per club) per la Tribuna Ámsterdam e la Tribuna Colombes.

Questi biglietti vengono distribuiti esclusivamente attraverso i portali riservati ai soci dei club qualificati (come SoySocio per l’Estudiantes o i programmi Sócio-Torcedor per Flamengo, Fluminense o Palmeiras), dando priorità ai soci con i punteggi fedeltà più alti.

Pacchetti ufficiali di viaggio e hospitality

La CONMEBOL collabora con operatori autorizzati specializzati in viaggi sportivi per offrire pacchetti hospitality.

I pacchetti includono posti privilegiati di categoria 1 o a livello dei club, accesso alle lounge VIP prima della partita, sistemazione in hotel di lusso a Montevideo e trasferimenti da e per l’aeroporto e lo stadio.

Mercati secondari e piattaforme di rivendita

Per i tifosi internazionali che non riescono ad assicurarsi biglietti al prezzo nominale durante le prime vendite dei club o la vendita generale della CONMEBOL, piattaforme di rivendita consolidate e agenzie specializzate in viaggi calcistici propongono posti verificati in tutte le categorie, con garanzie per gli acquirenti.

Biglietti digitali e documento d’identità con foto obbligatorio

Tutti i biglietti per la finale del 2026 vengono emessi tramite l’app mobile ufficiale della CONMEBOL per la biglietteria digitale.

I codici a barre si attivano solo il giorno della partita per prevenire le contraffazioni.

Per entrare occorre esibire un passaporto fisico o un documento d’identità nazionale con foto rilasciato dalle autorità, il cui nome e cognome corrispondano a quelli registrati sul biglietto digitale.

Cosa sapere prima di partire per la finale di Copa Libertadores 2026?