I biglietti per la DFL-Supercup 2026 sono ora in vendita per Borussia Dortmund-Bayern Monaco al Signal Iduna Park questo sabato 22 agosto, con calcio d'inizio alle 20:30 locali. Ufficialmente Franz Beckenbauer Supercup, ribattezzata in onore della leggenda tedesca scomparsa, l'apertura stagionale mette di fronte il Bayern, vincitore di campionato e coppa, e il Dortmund, secondo classificato in Bundesliga, per il primo titolo della stagione, con trasmissione in circa 200 Paesi nel mondo.

Si tratta del decimo confronto in Supercup tra le due grandi protagoniste di Der Klassiker, con il Bayern leggermente avanti 5-4, ed è il primo dal 2021. Il BVB parte sfavorito dopo il 14° double campionato-coppa del Bayern, ma il fattore campo davanti al Muro Giallo cambia tutto. GOAL ha tutto quello che ti serve per assicurarti i biglietti last minute per la DFL-Supercup prima di sabato.

Quando si gioca la DFL-Supercup: Borussia Dortmund-Bayern Monaco?

Supercoppa di Lega - Finale 22 ago 2026 - 14:30 Signal Iduna Park

Come acquistare i biglietti per DFL-Supercup: Borussia Dortmund-Bayern Monaco?

In qualità di club ospitante, il Borussia Dortmund ha gestito la biglietteria ufficiale attraverso il BVB Ticket Shop in tre fasi: gli abbonati hanno potuto riservare il proprio posto dal 9 al 12 luglio, la prevendita per i membri è iniziata il 10 luglio con un limite di quattro biglietti, e la vendita generale è cominciata il 14 luglio. I tifosi del Bayern Monaco hanno richiesto i biglietti per il settore ospiti tramite una lotteria sull'FC Bayern Ticket Shop, aperta già a maggio, subito dopo l'annuncio della sede.

Con la partita ormai a pochi giorni di distanza, quelle finestre ufficiali sono chiuse da tempo, quindi i marketplace di rivendita verificati rappresentano la via last minute più realistica. StubHub e piattaforme protette simili mettono in vendita i posti rimanenti in tutto lo stadio fino al giorno della partita, con garanzie per gli acquirenti incluse; tieni solo presente che i biglietti di rivendita raramente garantiscono in quale settore tifosi ti siederai, quindi controlla i dettagli dell'inserzione prima di acquistare. Evita del tutto i venditori non ufficiali sui social media, perché le sfide del Klassiker attirano molto spesso le truffe sui biglietti.

Quanto costano i biglietti per DFL-Supercup: Borussia Dortmund-Bayern Monaco?

Poiché la Franz Beckenbauer Supercup è organizzata direttamente dalla Lega Calcio Tedesca, i prezzi nominali sono volutamente mantenuti bassi per rendere il calcio accessibile. I prezzi ufficiali andavano da 16,50 € a 38,50 €, così strutturati:

Posti in piedi: 16,50 €, la celebre esperienza della curva nel più grande stadio di Germania

Posti a sedere (Categoria di prezzo 5): 31,90 €

Posti a sedere (Categoria di prezzo 4): 38,50 €

Con le quote ufficiali esaurite, i prezzi di rivendita per i posti ancora disponibili partono attualmente da circa 85 € a 100 € e salgono per i settori centrali con posti a sedere, rimanendo comunque contenuti per gli standard di una partita di questa portata. I prezzi tendono a muoversi nelle ultime 48 ore, a volte anche verso il basso quando i venditori cercano di piazzare i biglietti in più, quindi vale la pena controllare la disponibilità aggiornata fino al calcio d'inizio.

Dove si gioca la DFL-Supercup? Tutto quello che c'è da sapere sul Signal Iduna Park

Il Signal Iduna Park, storicamente noto come Westfalenstadion, è lo stadio più grande di Germania e la casa del Borussia Dortmund sin dalla sua apertura nel 1974. Per le partite del BVB può ospitare 81.365 tifosi tra posti a sedere e posti in piedi, che diventano 65.829 per le gare internazionali interamente con posti a sedere. Il suo cuore pulsante è la Südtribüne, il settore sud da 24.454 posti, la più grande gradinata in piedi del calcio europeo e soprannominata Die Gelbe Wand, il Muro Giallo, per la muraglia di rumore e colore che produce.

Pochi stadi possono vantare una tale tradizione: il Signal Iduna Park ha ospitato partite dei Mondiali FIFA del 1974 e del 2006 e di Euro 2024, è stato sede della finale di Coppa UEFA 2001 e ospita regolarmente le gare della Germania. Un Klassiker sotto i riflettori, con un trofeo in palio, è quanto di meglio possa offrire un giorno partita nel calcio europeo.

Chi sono i vincitori recenti della DFL-Supercup?

Il Bayern Monaco domina la storia recente della competizione, anche se i tifosi del Dortmund faranno notare che l'ultima volta in cui hanno alzato il trofeo è stata proprio contro il Bayern:

Anno Vincitori Secondi classificati Risultato 2025 Bayern Monaco VfB Stuttgart 2-1 2024 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 4-3 dcr 2023 RB Leipzig Bayern Monaco 3-0 2022 Bayern Monaco RB Leipzig 5-3 2021 Bayern Monaco Borussia Dortmund 3-1 2020 Bayern Monaco Borussia Dortmund 3-2 2019 Borussia Dortmund Bayern Monaco 2-0 2018 Bayern Monaco Eintracht Frankfurt 5-0 2017 Bayern Monaco Borussia Dortmund 5-4 dcr 2016 Bayern Monaco Borussia Dortmund 2-0

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