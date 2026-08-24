Come acquistare i biglietti per la Coppa Intercontinentale FIFA 2026: date, prezzi dei biglietti e altro ancora

La Coppa Intercontinentale FIFA torna per una terza edizione nel 2026, riunendo i campioni delle sei confederazioni continentali del calcio mondiale per incoronare l'indiscusso campione del mondo per club. Paris Saint-Germain, Toluca, Mamelodi Sundowns, Al-Ahli e Auckland FC hanno già staccato il pass per il torneo, mentre la rappresentante del Sudamerica deve ancora essere decisa più avanti nel corso dell'anno.

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Quando si gioca la Coppa Intercontinentale FIFA 2026?

Data e ora Partita Luogo Biglietti 26 agosto 2026 Coppa afro-asiatico-pacifica: Al-Ahli vs Auckland FC King Abdullah Sports City, Gedda, Arabia Saudita Biglietti Da confermare Finale della Coppa afro-asiatico-pacifica: vincente AFC/OFC vs Mamelodi Sundowns Da confermare Biglietti Dicembre 2026 (da confermare) Derby delle Americhe: Toluca vs campione della Copa Libertadores Da confermare Biglietti Dicembre 2026 (da confermare) FIFA Challenger Cup: vincente della Coppa afro-asiatico-pacifica vs vincente del Derby delle Americhe Da confermare Biglietti Metà dicembre 2026 (da confermare) Finale della Coppa Intercontinentale FIFA: Paris Saint-Germain vs vincente della Challenger Cup Da confermare Biglietti

Dove comprare i biglietti per la Coppa Intercontinentale FIFA 2026?

Ticombo è la migliore opzione per assicurarsi i biglietti della Coppa Intercontinentale FIFA 2026 una volta che le partite saranno disponibili. Il marketplace propone biglietti verificati per partite di calcio in tutto il mondo, con garanzie di protezione dell'acquirente e un sistema di pagamento sicuro integrato in ogni ordine. Basta selezionare la partita a cui si vuole assistere, scegliere tra gli annunci disponibili per categoria e posizione del posto, e completare l'acquisto in pochi clic.

Nel frattempo tieni d'occhio Ticombo, perché gli annunci vengono aggiunti non appena sedi e date vengono confermate, e muoviti rapidamente quando accadrà, visto quanto in fretta sono andate esaurite le edizioni precedenti.

Quanto costano i biglietti per la Coppa Intercontinentale FIFA 2026?

I prezzi esatti per il 2026 non sono ancora stati pubblicati, ma la storia recente offre ai tifosi un riferimento utile. Per l'edizione 2025 in Qatar, i biglietti di vendita generale della FIFA partivano da appena 20 QAR, circa 5 dollari statunitensi, per i turni iniziali, mentre i marketplace di rivendita mostravano una forbice molto più ampia una volta aumentata la domanda.

I biglietti per la finale della Coppa Intercontinentale sono andati da circa 82 dollari statunitensi per i posti più economici disponibili fino a una media di circa 217 dollari statunitensi per un biglietto di fascia intermedia.

I prezzi per le partite della Coppa afro-asiatico-pacifica e del Derby delle Americhe tendono a essere il punto d'ingresso più conveniente al torneo, mentre la Challenger Cup e la finale stessa hanno un costo maggiore, viste le poste in palio. Su Ticombo, i prezzi si muovono in base a domanda e offerta in tempo reale, quindi prima i tifosi prenotano quando i biglietti vengono messi in vendita, maggiori sono le possibilità di assicurarsi il posto più economico disponibile. La piattaforma permette inoltre ai tifosi di confrontare fianco a fianco le categorie di posti, rendendo facile trovare un biglietto adatto al budget senza rinunciare all'atmosfera.

Tutto quello che c'è da sapere sulla Coppa Intercontinentale FIFA 2026

La Coppa Intercontinentale segue un formato a quattro fasi e cinque partite. La Coppa afro-asiatico-pacifica apre il torneo, mettendo insieme i campioni di AFC e CAF con la rappresentante dell'Oceania in un mini knockout di due partite, con i diritti di ospitare che si alternano ogni anno tra Asia e Africa. Il Derby delle Americhe mette poi di fronte in una gara secca la vincente della CONCACAF Champions Cup e la vincente della Copa Libertadores. Le vincitrici di queste due sfide si affrontano poi nella FIFA Challenger Cup in campo neutro, con la vincitrice che avanza per sfidare la vincente della Champions League, che accede direttamente alla finale senza giocare un turno precedente.

Cinque dei sei posti per il 2026 sono già stati assegnati. L'Al-Ahli si è qualificato come vincitore della AFC Champions League Elite dopo aver battuto il Machida Zelvia a Gedda, il Toluca ha conquistato il posto CONCACAF con una vittoria ai rigori sul Tigres, i Mamelodi Sundowns hanno vinto la finale della CAF Champions League contro l'AS FAR, e l'Auckland FC si è preso il posto dell'Oceania vincendo la prima OFC Professional League. Il Paris Saint-Germain parte come campione d'Europa e detentore della Coppa Intercontinentale dopo aver difeso la Champions League contro l'Arsenal ai rigori a Budapest, il che significa che andrà direttamente di nuovo in finale. L'unico posto ancora vacante appartiene al Sudamerica, con il campione della Copa Libertadores 2026 ancora da decidere più avanti nel corso dell'anno.