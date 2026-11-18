Il KuPS ospita il CSKA Sofia giovedì 10 dicembre 2026 al Tamme Stadium di Kuopio.

Questa partita di UEFA Conference League sarà il primo confronto ufficiale in assoluto tra KuPS e CSKA Sofia nelle competizioni europee. Senza precedenti né una rivalità storica a cui fare riferimento, entrambi gli allenatori dovranno basarsi esclusivamente sulla forma attuale in Europa e sugli accorgimenti tattici per conquistare tre punti fondamentali.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere per assicurarti i biglietti per KuPS-CSKA Sofia, compresi i canali di acquisto e i prezzi.

Quando si gioca KuPS-CSKA Sofia di Conference League?

KuPS-CSKA Sofia si gioca giovedì 10 dicembre 2026 al Tamme Stadium di Kuopio.

Conference League - Game Week 5 10 dic 2026 - 12:45 Tamme Stadium

Come acquistare i biglietti per KuPS-CSKA Sofia di Conference League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di Conference League tra KuPS e CSKA Sofia:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Acquistare direttamente attraverso i canali ufficiali del KuPS è il modo principale e più affidabile per assicurarsi posti autorizzati.

2. Mercato secondario dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Conference League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per KuPS-CSKA Sofia di Conference League?

Ecco i dettagli sui prezzi dei biglietti per la partita di Conference League tra KuPS e CSKA Sofia:

1. Canali ufficiali del club

Posti standard: Prezzi a partire da circa 17,60 €.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Anelli superiori e ingresso ordinario: Prezzi generalmente a partire da circa 65-75 €.

Prezzi generalmente a partire da circa Posti premium a bordo campo: Prezzi spesso compresi tra 100 € e oltre 250 €.

KuPS-CSKA Sofia di Conference League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di KuPS e CSKA Sofia

Il KuPS non ha ottenuto vittorie nelle ultime cinque partite, raccogliendo due pareggi e subendo tre sconfitte. Nell’ultima gara ha perso 0-2 contro l’FC Inter Turku in Veikkausliga. In queste cinque partite ha segnato tre goal e ne ha subiti sette, anche se lo 0-0 contro il Gent in Conference League ha dimostrato che può essere difficile da scardinare.

Il CSKA Sofia ha ottenuto risultati migliori, con due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Nell’ultima gara ha battuto il Levski Sofia 3-0 e ha anche sconfitto il Ludogorets Razgrad 2-0 in Prima Lega Professionistica. L’unica sconfitta è arrivata contro il Panathinaikos in Conference League. Nell’arco delle cinque partite, il CSKA Sofia ha segnato otto goal e ne ha subiti cinque.

KuPS-CSKA Sofia: i precedenti

Non sono disponibili dati relativi a precedenti incontri tra KuPS e CSKA Sofia. Questa partita costituirà un punto di riferimento per i futuri confronti tra i due club.