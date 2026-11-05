La UEFA Nations League propone un’altra sfida internazionale: il Kosovo si prepara ad affrontare Israele allo stadio Fadil Vokrri di Pristina. Entrambe le squadre arrivano a questo incontro del Gruppo B3 a caccia di punti importanti per migliorare la propria posizione in classifica e lottare per la promozione.

GOAL vi offre tutte le informazioni essenziali sulla partita, i dettagli sulla disponibilità dei biglietti e le indicazioni per assicurarvi un posto.

A che ora inizia Kosovo-Israele di UEFA Nations League B?

Il Kosovo affronta Israele allo stadio Fadil Vokrri di Pristina nella sfida del Gruppo 3 della UEFA Nations League B, con calcio d’inizio previsto all’orario indicato sopra.

UEFA Nations League B - Game Week 5 14 nov 2026 - 09:00 Fadil Vokrri Stadium

Dove acquistare i biglietti per Kosovo-Israele?

I biglietti ufficiali sono distribuiti attraverso il portale della federazione calcistica del Kosovo, che gestisce la vendita principale dei posti per le partite casalinghe a Pristina. I tifosi dovrebbero seguire gli annunci ufficiali sull’apertura delle vendite e registrarsi per tempo per assicurarsi un posto nei settori standard.

Se i biglietti della vendita ufficiale sono esauriti o i posti standard non sono disponibili sul sito ufficiale, piattaforme di rivendita come StubHub rappresentano un’alternativa.

Quanto costano i biglietti per Kosovo-Israele?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita nei settori ordinari dello stadio Fadil Vokrri partono da circa 15-20 €, a seconda del settore e della categoria scelti.

Sulle piattaforme di rivendita come StubHub, quando i biglietti standard dei canali ufficiali sono esauriti, i prezzi partono da circa 102 €.

Kosovo-Israele di UEFA Nations League B: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Kosovo e Israele

Il Kosovo ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L’impegno più recente è stato il successo per 3-0 nell’amichevole contro Andorra nel giugno 2026, mentre il miglior risultato di questa serie è stata la vittoria per 4-3 sulla Slovacchia nelle qualificazioni ai Mondiali a marzo. Ha subito goal in quattro di queste cinque gare, mantenendo la porta inviolata soltanto contro Andorra.

Israele ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. La squadra di Ben Shimon ha battuto l’Albania 1-0 in un’amichevole di giugno e travolto la Moldavia 4-1 nelle qualificazioni ai Mondiali nel novembre 2025. Non perde da tre partite, anche se due di queste sono terminate in pareggio contro Georgia e Lituania.

Kosovo-Israele: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre risale al novembre 2023, quando il Kosovo vinse 1-0 in casa nelle qualificazioni agli Europei. Prima di allora, nel marzo 2023, le due squadre avevano pareggiato 1-1 in Israele nella stessa competizione. Nei due precedenti registrati, il Kosovo è in vantaggio con una vittoria contro nessuna di Israele; complessivamente, nelle due partite sono stati segnati soltanto tre goal.