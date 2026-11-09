La UEFA Nations League propone un’altra sfida tra nazionali: il Kosovo si prepara ad affrontare Israele allo stadio Fadil Vokrri di Pristina. Entrambe le squadre cercano punti preziosi in questo incontro del Gruppo B3 per migliorare la propria posizione in classifica e puntare alla promozione.

GOAL vi offre tutte le informazioni essenziali sulla partita, sulla disponibilità dei biglietti e su come acquistarli.

A che ora inizia Kosovo-Israele di UEFA Nations League B?

Il Kosovo affronta Israele allo stadio Fadil Vokrri di Pristina. Il calcio d’inizio della partita del Gruppo 3 della UEFA Nations League B è previsto all’orario indicato sopra.

UEFA Nations League B - Game Week 5 14 nov 2026 - 09:00 Fadil Vokrri Stadium

Dove acquistare i biglietti per Kosovo-Israele?

I biglietti ufficiali sono distribuiti attraverso il portale della Federazione calcistica del Kosovo, che gestisce la vendita ordinaria per le partite casalinghe a Pristina. I tifosi dovrebbero seguire gli annunci ufficiali sull’apertura delle vendite e registrarsi per tempo per assicurarsi un posto nei settori ordinari.

Se i biglietti nei canali ufficiali vanno esauriti o i posti ordinari non sono disponibili sul sito ufficiale, ci si può rivolgere a piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Kosovo-Israele?

Sul portale ufficiale, i biglietti ordinari per la singola partita partono da circa 15-20 € per i settori standard dello stadio Fadil Vokrri, a seconda della fascia del posto e della categoria scelta.

Sulle piattaforme di rivendita come StubHub, i prezzi partono da circa 102 € quando i biglietti ordinari sono esauriti nei canali ufficiali.

Kosovo-Israele di UEFA Nations League B: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di Kosovo e Israele

Il Kosovo ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L’ultima è stata un’amichevole vinta 3-0 contro Andorra nel giugno 2026, mentre il miglior risultato di questa serie è stato il 4-3 sulla Slovacchia nelle qualificazioni ai Mondiali a marzo. Ha subito almeno un goal in quattro di queste cinque gare, senza concederne soltanto contro Andorra.

Israele ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. La squadra di Ben Shimon ha battuto l’Albania 1-0 in un’amichevole a giugno e la Moldavia 4-1 nelle qualificazioni ai Mondiali nel novembre 2025. È imbattuta da tre partite, anche se due di queste sono terminate in pareggio contro Georgia e Lituania.

Kosovo-Israele: I precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre risale al novembre 2023, quando il Kosovo vinse 1-0 in casa nelle qualificazioni agli Europei. Prima di allora, nel marzo 2023, le due nazionali avevano pareggiato 1-1 in Israele nella stessa competizione. Nei due precedenti registrati, il Kosovo è in vantaggio con una vittoria contro nessuna di Israele; complessivamente sono stati segnati soltanto tre goal.