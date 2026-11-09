Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
UEFA Nations League B
team-logoKosovo
Fadil Vokrri Stadium
team-logoIsraele
Book Kosovo vs Israel Tickets
Con il contributo di

Come acquistare i biglietti per Kosovo-Israele: Prezzi, informazioni sulla partita di Lega B della Nations League, vendite dell’ultimo minuto e altro

SHOPPING
Biglietti
UEFA Nations League A
Kosovo
Israele

Il Kosovo affronta Israele nella Lega B della UEFA Nations League. Ecco come acquistare i biglietti

La UEFA Nations League propone un’altra sfida tra nazionali: il Kosovo si prepara ad affrontare Israele allo stadio Fadil Vokrri di Pristina. Entrambe le squadre cercano punti preziosi in questo incontro del Gruppo B3 per migliorare la propria posizione in classifica e puntare alla promozione.

GOAL vi offre tutte le informazioni essenziali sulla partita, sulla disponibilità dei biglietti e su come acquistarli.

A che ora inizia Kosovo-Israele di UEFA Nations League B?

Il Kosovo affronta Israele allo stadio Fadil Vokrri di Pristina. Il calcio d’inizio della partita del Gruppo 3 della UEFA Nations League B è previsto all’orario indicato sopra.

crest
UEFA Nations League B - Game Week 5
Fadil Vokrri Stadium

Dove acquistare i biglietti per Kosovo-Israele?

I biglietti ufficiali sono distribuiti attraverso il portale della Federazione calcistica del Kosovo, che gestisce la vendita ordinaria per le partite casalinghe a Pristina. I tifosi dovrebbero seguire gli annunci ufficiali sull’apertura delle vendite e registrarsi per tempo per assicurarsi un posto nei settori ordinari.

Se i biglietti nei canali ufficiali vanno esauriti o i posti ordinari non sono disponibili sul sito ufficiale, ci si può rivolgere a piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Kosovo-Israele?

Sul portale ufficiale, i biglietti ordinari per la singola partita partono da circa 15-20 € per i settori standard dello stadio Fadil Vokrri, a seconda della fascia del posto e della categoria scelta.

Sulle piattaforme di rivendita come StubHub, i prezzi partono da circa 102 € quando i biglietti ordinari sono esauriti nei canali ufficiali.

Kosovo-Israele di UEFA Nations League B: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di Kosovo e Israele

Il Kosovo ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L’ultima è stata un’amichevole vinta 3-0 contro Andorra nel giugno 2026, mentre il miglior risultato di questa serie è stato il 4-3 sulla Slovacchia nelle qualificazioni ai Mondiali a marzo. Ha subito almeno un goal in quattro di queste cinque gare, senza concederne soltanto contro Andorra.

Israele ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. La squadra di Ben Shimon ha battuto l’Albania 1-0 in un’amichevole a giugno e la Moldavia 4-1 nelle qualificazioni ai Mondiali nel novembre 2025. È imbattuta da tre partite, anche se due di queste sono terminate in pareggio contro Georgia e Lituania.

KOS

KOS - Forma

AND
V3-0
IRL
V1-0
AUT
S3-1
ISR
D0-0
AUT
D1-1
Gol segnato (subito)
6/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
ISR

ISR - Forma

ALB
V0-1
AUT
S3-1
IRL
S0-3
KOS
D0-0
IRL
D1-1
Gol segnato (subito)
3/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Kosovo-Israele: I precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre risale al novembre 2023, quando il Kosovo vinse 1-0 in casa nelle qualificazioni agli Europei. Prima di allora, nel marzo 2023, le due nazionali avevano pareggiato 1-1 in Israele nella stessa competizione. Nei due precedenti registrati, il Kosovo è in vantaggio con una vittoria contro nessuna di Israele; complessivamente sono stati segnati soltanto tre goal.

Testa a testa

KosovoPareggioIsraele
1
2
0
UEFA Nations League B
Israele badge
Israele
ISR
0
Kosovo badge
Kosovo
KOS
0
FIN
European Championship Qualification
Kosovo badge
Kosovo
KOS
1
Israele badge
Israele
ISR
0
FIN
European Championship Qualification
Israele badge
Israele
ISR
1
Kosovo badge
Kosovo
KOS
1
FIN
2Gol segnati1
Partite senza 2.5 goal0/3
Entrambe le squadre hanno segnato1/3

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google