La UEFA Nations League propone un’altra sfida internazionale: il Kosovo si prepara ad affrontare Israele allo stadio Fadil Vokrri di Pristina. Entrambe le squadre arrivano a questo incontro del Gruppo B3 a caccia di punti cruciali per migliorare la propria posizione in classifica e lottare per la promozione.

GOAL vi offre tutte le informazioni essenziali sulla partita, i dettagli sulla disponibilità dei biglietti e le indicazioni per acquistare il vostro posto.

A che ora inizia Kosovo-Israele di UEFA Nations League B?

Il Kosovo affronta Israele allo stadio Fadil Vokrri di Pristina. Il calcio d’inizio della sfida del Gruppo 3 di UEFA Nations League B è previsto all’orario indicato sopra.

UEFA Nations League B - Game Week 5 14 nov 2026 - 09:00 Fadil Vokrri Stadium

Dove acquistare i biglietti per Kosovo-Israele?

I biglietti ufficiali sono distribuiti attraverso il portale della nazionale ospitante gestito dalla Federazione calcistica del Kosovo, che cura la vendita principale dei biglietti per le partite casalinghe a Pristina. I tifosi dovrebbero seguire gli annunci ufficiali sulla messa in vendita e registrarsi per tempo per assicurarsi un posto nei settori ordinari.

Se i biglietti messi in vendita inizialmente si esauriscono o i posti ordinari non sono disponibili sul sito ufficiale, piattaforme di rivendita come Ticombo sono un’alternativa.

Quanto costano i biglietti per Kosovo-Israele?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita partono da circa 15-20 € per i settori ordinari dello stadio Fadil Vokrri, a seconda della fascia e della categoria del posto scelto.

Sul mercato secondario, su piattaforme come Ticombo, i prezzi partono da circa 102 € quando i biglietti ordinari si esauriscono sui canali di vendita principali.

Kosovo-Israele di UEFA Nations League B: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di Kosovo e Israele

Il Kosovo ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. La più recente è stata l’amichevole vinta 3-0 contro Andorra nel giugno 2026, mentre il miglior risultato di questo periodo è stato il successo per 4-3 sulla Slovacchia nelle qualificazioni ai Mondiali a marzo. Ha subito goal in quattro di quelle cinque gare, senza incassarne soltanto contro Andorra.

Israele ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. La squadra di Ben Shimon ha battuto l’Albania 1-0 in un’amichevole a giugno e ha travolto la Moldavia 4-1 nelle qualificazioni ai Mondiali nel novembre 2025. Non perde da tre partite, anche se due di queste si sono concluse con pareggi contro Georgia e Lituania.

Kosovo-Israele: I precedenti recenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale al novembre 2023, quando il Kosovo vinse 1-0 in casa nelle qualificazioni agli Europei. Prima di allora, le due nazionali avevano pareggiato 1-1 in Israele nel marzo 2023, nella stessa competizione. Nei due precedenti registrati, il Kosovo è in vantaggio con una vittoria contro nessuna di Israele. In totale, le due sfide hanno prodotto appena tre goal.