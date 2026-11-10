Il Kaiserslautern ospita il Friburgo martedì 1 Desember 2026 al Fritz Walter Stadion di Kaiserslautern.

Le due squadre si sono affrontate l’ultima volta in Coppa di Germania il 31 luglio 2022, quando il Friburgo ha vinto di misura per 2-1 al Fritz-Walter-Stadion. Il SC Freiburg ha storicamente avuto la meglio in questa sfida, vincendo quattro degli ultimi cinque incontri ufficiali disputati nelle varie competizioni.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti di Kaiserslautern-Friburgo, da dove trovarli a quanto costano, con GOAL.

Quando si gioca Kaiserslautern-Friburgo di Coppa di Germania?

Kaiserslautern-Friburgo si gioca al Fritz Walter Stadion di Kaiserslautern martedì 1 Desember 2026.

DFB Pokal - 1/8 2 dic 2026 - 12:00 Fritz Walter Stadion

Come acquistare i biglietti di Kaiserslautern-Friburgo di Coppa di Germania?

Per acquistare i biglietti della prossima sfida di Coppa di Germania tra Kaiserslautern e Friburgo, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Puoi consultare i portali ufficiali di vendita dei biglietti di 1. FC Kaiserslautern e SC Freiburg per le vendite riservate ai soci e quelle aperte al pubblico, a seconda del settore assegnato alla squadra per cui desideri acquistare i biglietti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Coppa di Germania quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Kaiserslautern-Friburgo di Coppa di Germania?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la prossima partita di Coppa di Germania tra Bayern Monaco e Hertha Berlino:

1. Canali ufficiali dei club

Posto in piedi: In genere, i prezzi vanno da 15 € a 25 € nei primi turni di Coppa di Germania.

In genere, i prezzi vanno da nei primi turni di Coppa di Germania. Posto a sedere ordinario: In genere, i prezzi vanno da 20 € a 60 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posto a sedere ordinario: I prezzi partono da circa 730 € e arrivano a 880 € e oltre , a causa dell’elevata domanda e della disponibilità limitata per questa partita di coppa.

I prezzi partono da circa , a causa dell’elevata domanda e della disponibilità limitata per questa partita di coppa. Posto premium o VIP: Il prezzo medio supera 920 €, a seconda della categoria specifica e di quanto manca alla partita.

Kaiserslautern-Friburgo di Coppa di Germania: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di Kaiserslautern e Friburgo

Il Kaiserslautern arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. Il risultato più recente è la sconfitta casalinga per 3-0 contro l’Hertha BSC in 2. Bundesliga il 31 ottobre. Prima di quella battuta d’arresto, il Kaiserslautern aveva vinto tre partite consecutive, tra cui la trasferta contro il Norimberga per 1-0 e la sfida di coppa contro l’Hannover 96 per 2-0. Gli unici punti persi in quella sequenza sono arrivati con il pareggio a reti inviolate contro l’FC Heidenheim.

Le ultime cinque partite del Friburgo si sono chiuse con due vittorie e tre sconfitte. Il risultato più recente è il successo per 2-1 sul campo dell’Augsburg in Bundesliga, arrivato dopo la vittoria per 3-2 contro il Wolfsburg in Coppa di Germania. In questa serie, le sconfitte sono arrivate contro Bayern Monaco (3-1), Monaco (3-0 in Conference League) e Bayer Leverkusen (1-2). Nelle cinque partite, il Friburgo ha segnato nove goal e ne ha subiti altrettanti.

Kaiserslautern-Friburgo: I precedenti recenti

L’ultimo incontro ufficiale tra i due club risale al 31 luglio 2022, quando il Kaiserslautern ha ospitato il Friburgo in Coppa di Germania: il Friburgo ha vinto 2-1. Nelle cinque sfide più recenti di cui si dispone dei risultati, il Friburgo ha vinto quattro volte e il Kaiserslautern una. Il Friburgo ha conquistato anche una vittoria per 2-0 in una sfida di seconda divisione del 2016 e un successo per 2-1 in un’amichevole dell’ottobre 2024. L’unica vittoria del Kaiserslautern in questi dati è stata un risultato casalingo di 1-2 ribaltato a favore del Friburgo nella sfida di coppa del 2022: il suo unico successo è arrivato nella partita di seconda divisione del 2015, una sconfitta casalinga per 0-2 vinta dal Friburgo. Il Friburgo ha avuto costantemente la meglio in questa sfida nelle diverse competizioni.