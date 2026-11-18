Il Kairat Almaty ospita l’Universitatea Craiova giovedì 10 dicembre 2026 allo Stadio Centrale di Almaty, ad Almaty.

La prossima sfida di UEFA Conference League sarà il primo confronto ufficiale tra FC Kairat Almaty e CS Universitatea Craiova in una competizione europea. Senza precedenti su cui fare affidamento, le due panchine arriveranno all’incontro di dicembre contando soltanto sulla forma mostrata finora nelle competizioni continentali per cercare di avere la meglio.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti di Kairat Almaty-Universitatea Craiova, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Kairat Almaty-Universitatea Craiova in Conference League?

Kairat Almaty-Universitatea Craiova si gioca allo Stadio Centrale di Almaty, ad Almaty, giovedì 10 dicembre 2026.

Conference League - Game Week 5 10 dic 2026 - 10:30 Almaty Central Stadium

Come acquistare i biglietti per Kairat Almaty-Universitatea Craiova in Conference League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Conference League tra Kairat Almaty e Universitatea Craiova:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: è possibile acquistare i biglietti direttamente tramite le piattaforme ufficiali del club di casa, l’FC Kairat Almaty, o seguendo le comunicazioni ufficiali del club per la partita allo Stadio Centrale di Almaty.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Conference League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Kairat Almaty-Universitatea Craiova in Conference League?

Ecco i dettagli sui prezzi dei biglietti per la partita di Conference League tra Kairat Almaty e Universitatea Craiova:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti standard / ingresso generale (tribune nord e sud): circa 55-70 € .

circa . Posti a bordo campo / tribuna est: circa 100-180 € .

circa . Posti coperti / premium in tribuna ovest: circa 230-460 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Ingresso standard / settori superiori: prezzi a partire da circa 52-90 € .

prezzi a partire da circa . Settori lungo le linee laterali / premium: prezzi generalmente compresi tra 120 € e oltre 300 €.

Kairat Almaty-Universitatea Craiova in Conference League: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di Kairat Almaty e Universitatea Craiova

Nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni, il Kairat Almaty ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. La gara più recente si è conclusa con un pareggio per 1-1 contro l’Atalanta in Conference League. In precedenza, nello stesso periodo, il Kairat ha subito una pesante sconfitta per 1-5 contro il Panathinaikos, sempre in Conference League, e ha battuto l’Irtysh Pavlodar per 5-0 in Premier League. In queste cinque partite, il Kairat ha segnato nove goal e ne ha subiti nove.

Nelle ultime cinque partite, l’Universitatea Craiova ha ottenuto due vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta. Il risultato più recente è stato lo 0-0 contro il CFR Cluj in Superliga. Prima aveva battuto l’Egnatia per 2-0 in Conference League e il Botosani per 2-1 in campionato. Il Craiova non ha perso nelle ultime cinque uscite, segnando otto goal e subendone uno.

Kairat Almaty-Universitatea Craiova: I precedenti recenti

Non sono disponibili dati sugli ultimi cinque confronti diretti tra Kairat Almaty e Universitatea Craiova. Le informazioni su questa partita saranno aggiornate quando i dati saranno disponibili.