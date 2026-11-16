La Juventus ospita l'Udinese domenica 6 desember 2026 all'Allianz Stadium di Torino.

Nell'ultimo scontro diretto in Serie A, disputato il 14 marzo 2026, la Juventus ha battuto l'Udinese in trasferta per 1-0. Nelle ultime cinque sfide tra le due squadre in tutte le competizioni, la Juventus ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio, mentre l'Udinese è ancora a caccia del primo successo in questa serie.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c'è da sapere sui biglietti per Juventus-Udinese, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Juventus-Udinese in Serie A?

Juventus-Udinese si gioca domenica 6 desember 2026 all'Allianz Stadium di Torino.

Serie A - Game Week 14 6 dic 2026 - 12:00 Allianz Stadium

Come acquistare i biglietti per Juventus-Udinese di Serie A?

Per acquistare i biglietti della partita di Serie A tra Juventus e Udinese, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Il modo più diretto e sicuro per acquistare i biglietti è il portale ufficiale della biglietteria della Juventus FC. Per accedere alla vendita generale dovrai creare un'iscrizione digitale gratuita oppure, per le finestre di vendita prioritarie, utilizzare un'iscrizione J1897/Black & White.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Serie A quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Juventus-Udinese di Serie A?

Ecco i prezzi dei biglietti per Juventus-Udinese, suddivisi per settore e canale di vendita:

1. Canali ufficiali del club

Curva Sud / Curva Nord: I prezzi partono generalmente da circa 65-69 € .

I prezzi partono generalmente da circa . Tribuna Est: I prezzi vanno da 99 a 285 € .

I prezzi vanno da . Tribuna Ovest: I prezzi vanno da 105 a 195 € .

I prezzi vanno da . Settore ospiti: Il prezzo è generalmente di circa 45 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi basati sulla domanda:

Ingresso generale / settori dietro le porte: I prezzi partono generalmente da circa 30-70 € .

I prezzi partono generalmente da circa . Settori laterali e premium: I prezzi vanno generalmente da 110 a oltre 200 €.

Juventus-Udinese di Serie A: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Juventus e Udinese

La Juventus ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell'impegno più recente ha battuto il Napoli in casa per 2-0 in Serie A; questa serie di cinque gare comprende anche la sconfitta per 2-0 in campionato sul campo del Genoa e quella per 0-3 in casa contro la Lazio. In Europa ha pareggiato 2-2 con il Rennes in Europa League. In queste cinque partite la Juventus ha segnato sette gol e ne ha subiti otto.

Il recente rendimento dell'Udinese è difficile da digerire: quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite. Ha perso 5-2 contro la Roma nell'incontro più recente ed è stata battuta anche da Milan, Lecce e Torino in questo periodo. L'unico punto è arrivato con lo 0-0 sul campo del Parma. In queste cinque gare l'Udinese ha segnato appena tre gol e ne ha subiti undici.

Juventus-Udinese: Gli ultimi scontri diretti

L'ultima sfida tra le due squadre si è disputata in Serie A il 14 marzo 2026, quando la Juventus ha vinto 1-0 sul campo dell'Udinese. Negli ultimi cinque scontri diretti in tutte le competizioni, la Juventus ha ottenuto quattro vittorie e nessun pareggio, mentre l'Udinese non ha ancora conquistato un successo in questa serie. In quelle cinque sfide la Juventus ha segnato otto gol e ne ha subito uno.