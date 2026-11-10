La Juventus ospita il Sassuolo giovedì 3 dicembre 2026 all'Allianz Stadium di Torino.

Nonostante il bilancio complessivo favorevole alla Juventus, il Sassuolo ha conquistato una spettacolare vittoria per 3-2 nell'ultimo confronto tra le due squadre, disputato in Serie A il 13 settembre 2026. Le loro sfide sono spesso ricche di reti: la media supera i tre goal a partita ed entrambe le squadre sono andate a segno in più della metà degli incontri.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c'è da sapere sui biglietti per Juventus-Sassuolo, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Juventus-Sassuolo di Coppa Italia?

Juventus-Sassuolo si gioca giovedì 3 Desember 2026 all'Allianz Stadium di Torino.

Coppa Italia - 1/8 3 dic 2026 - 15:00

Come acquistare i biglietti per Juventus-Sassuolo di Coppa Italia?

Per acquistare i biglietti per Juventus-Sassuolo di Coppa Italia a San Siro, puoi valutare queste opzioni:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Il modo più diretto e affidabile per acquistare i biglietti ufficiali è il portale di biglietteria sul sito della Juventus, dove puoi scegliere i posti in base alla disponibilità e al tuo status di socio del club.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Coppa Italia quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Juventus-Sassuolo di Coppa Italia?

Ecco i prezzi dei biglietti per Juventus-Sassuolo di Coppa Italia:

1. Canali ufficiali del club

Curva Sud / tribuna nord (dietro le porte): 30-45 €

30-45 € Tribuna Laterale / tribune laterali: 60-95 €

60-95 € Tribuna Centrale / tribuna centrale: 120-200 € e oltre

120-200 € e oltre Pacchetti VIP / hospitality: 300-550 € e oltre

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita del club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Domanda più bassa / posti nell'anello superiore: 50-85 €

50-85 € Posti standard / vista da bordo campo: 110-250 €

110-250 € Posti premium / settore centrale dell'anello inferiore: 300-600 € e oltre

Juventus-Sassuolo di Coppa Italia: Tutto quello che c'è da sapere

Juventus-Sassuolo: Lo stato di forma

La Juventus arriva a questa partita con un bilancio altalenante nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni: due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Il risultato più recente è un successo per 2-0 sul Napoli in Serie A, con goal di Alajbegovic e Boga. Prima aveva perso 2-0 sul campo del Genoa, ma nelle stesse cinque partite aveva anche battuto il Lecce 2-0 in trasferta. Ha pareggiato 2-2 con il Rennes in Europa League e perso 3-0 contro la Lazio, segnando sei goal e subendone sette nei cinque incontri.

Il Sassuolo ha perso quattro delle ultime cinque partite, conquistando il suo unico punto con l'1-1 contro il Milan. Nell'ultima gara ha perso 4-2 in casa contro la Fiorentina e, nello stesso periodo, ha subito anche un 6-2 dalla Lazio e un 2-0 dal Como. Il Sassuolo ha segnato sette goal in queste cinque partite, ma ne ha subiti 14: un dato che indica il persistere dei problemi difensivi sotto la guida di Aquilani.

Juventus-Sassuolo: I precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due squadre risale al 13 settembre 2026 in Serie A, quando il Sassuolo ha battuto la Juventus 3-2 in casa. Negli ultimi cinque scontri diretti, la Juventus ha vinto due volte e il Sassuolo altrettante, con un pareggio. La Juventus ha vinto 3-0 sul campo del Sassuolo nel gennaio 2026 e 3-0 in casa nel gennaio 2024, mentre il Sassuolo ha conquistato anche una vittoria casalinga per 4-2 nel settembre 2023.