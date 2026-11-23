La Juventus ospita il Monza lunedì 14 dicembre 2026 all’Allianz Stadium di Torino.

Nel settembre 2022 il Monza sorprese la Juventus battendola 1-0 e conquistando la sua prima vittoria in assoluto in Serie A contro i bianconeri. Nella gara di ritorno della stagione 2022/23 arrivò un successo ancora più sorprendente, per 2-0 a Torino. La Juventus ristabilì rapidamente la propria supremazia negli incontri successivi, vincendo entrambe le sfide di campionato contro i brianzoli nella stagione 2023/24.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per assicurarti i biglietti di Juventus-Monza, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Juventus-Monza in Serie A?

Juventus-Monza si gioca lunedì 14 dicembre 2026 all’Allianz Stadium di Torino.

Come acquistare i biglietti per Juventus-Monza in Serie A?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di Serie A tra Juventus e Monza:

1. Canali ufficiali del club

Sito ufficiale del club (canale principale e più sicuro): Acquistare i biglietti direttamente attraverso i canali ufficiali del club è sempre il metodo più sicuro e consigliato. Per le partite casalinghe della Juventus, i biglietti sono in vendita sul sito ufficiale della Juventus.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Serie A quando quelli dei canali principali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Juventus-Monza in Serie A?

Ecco una panoramica dei prezzi stimati dei biglietti per Juventus-Monza in Serie A:

1. Canali ufficiali del club

Curve (Nord / Sud 1 & 2): Prezzi a partire da circa 25 € .

Prezzi a partire da circa . Tribune laterali, secondo anello (Est 2 & Ovest 2): Prezzi da 35 a 70 € .

Prezzi da . Tribune laterali, primo anello (Est 1 & Ovest 1): Prezzi da 55 a 89 € .

Prezzi da . Pacchetti VIP & hospitality: Prezzi a partire da 160 €, fino a 250 € e oltre.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che dipendono dalla domanda:

Posti standard e dietro le porte: In genere, prezzi a partire da circa 22-65 € .

In genere, prezzi a partire da circa . Posti lungo i lati del campo e posti premium rivenduti: Prezzi generalmente compresi tra 75 € e oltre 120 € .

Prezzi generalmente compresi tra . Rivendita di pacchetti VIP / hospitality: Prezzi generalmente compresi tra 150 € e oltre 200 €.

Juventus-Monza in Serie A: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Juventus e Monza

La Juventus ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Nell’impegno più recente ha pareggiato 2-2 con la Fiorentina in Serie A, dopo aver battuto 2-0 il Napoli la settimana precedente. In questo periodo ha anche superato 2-1 l’AZ Alkmaar in Europa League, mentre la sconfitta per 2-0 in campionato contro il Genoa rappresenta il momento peggiore. Nelle cinque partite, la Juventus ha segnato sette gol e ne ha subiti sei.

Il Monza sta attraversando un periodo difficile, con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è una sconfitta per 1-0 contro l’Atalanta; nello stesso periodo ha perso anche contro Bologna, Napoli e Torino. L’unica nota positiva è la vittoria per 4-0 sul Cagliari del 19 ottobre. La squadra di Juric ha segnato otto gol in queste cinque partite, subendone nove.

Juventus-Monza: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club risale al 27 aprile 2025, quando la Juventus vinse 2-0 in casa in Serie A. Negli ultimi cinque confronti diretti, la Juventus ha vinto quattro volte e il Monza una sola: il successo per 2-0 all’Allianz Stadium nel gennaio 2023. In queste cinque partite, la Juventus ha segnato otto gol e ne ha subiti cinque.