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UEFA Nations League A
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Come acquistare i biglietti per Italia-Turchia: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Biglietti
UEFA Nations League A
Italia
Turchia

L’Italia affronta la Turchia nella UEFA Nations League A. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Italia affronta la Turchia in un'avvincente sfida di UEFA Nations League allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna il 5 ottobre 2026. Questo importante confronto del Gruppo A vede due dinamiche potenze del calcio europeo contendersi punti vitali per il torneo.

GOAL ti fornisce tutti i dettagli essenziali per assicurarti un posto allo Stadio Renato Dall'Ara. Scopri le piattaforme ufficiali di acquisto, le opzioni di prezzo dei biglietti e come acquistare i tuoi tagliandi oggi stesso.

Quando si gioca Italia-Turchia di UEFA Nations League A?

Italia-Turchia si gioca allo Stadio Renato Dell'Ara di Bologna, con l'orario del calcio d'inizio che sarà confermato più vicino alla data della partita.

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UEFA Nations League A - Game Week 4
Stadio Renato Dell'Ara

Dove comprare i biglietti per Italia-Turchia?

I biglietti ufficiali per la partita possono essere acquistati direttamente tramite il portale ticketing della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), che gestisce la vendita primaria per le gare casalinghe della nazionale italiana. Il portale ufficiale è l'opzione principale per assicurarsi biglietti a prezzo nominale durante le finestre di prevendita e vendita generale.

Se gli annunci sul sito ufficiale sono esauriti, piattaforme secondarie comeStubHub sono la soluzione da seguire.

Quanto costano i biglietti per Italia-Turchia?

I prezzi standard dei biglietti sul portale ticketing ufficiale della FIGC partono solitamente da 20 € per i posti di accesso generale nelle curve, con prezzi in aumento in base al settore e alla posizione all'interno dello Stadio Renato Dall'Ara.

Sui mercati secondari comeStubHub, i prezzi dei biglietti sul mercato secondario partono attualmente da 47 € a posto, con variazioni in base al settore, al livello del posto e alla domanda di mercato in tempo reale.

Italia-Turchia di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

Italia-Turchia: stato di forma

L'Italia ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha perse due. L'uscita più recente è stata una vittoria per 1-0 contro la Grecia in amichevole il 7 giugno, dopo il successo per 1-0 sul Lussemburgo tre giorni prima. Le due sconfitte sono arrivate contro la Bosnia ed Erzegovina in una qualificazione ai Mondiali e contro la Norvegia per 1-4 nel novembre 2025. L'Italia ha segnato cinque gol e ne ha subiti sei in queste cinque gare.

La Turchia ha vinto due partite, ne ha perse due e ne ha pareggiata una nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stata una vittoria per 3-2 contro gli USA ai Mondiali il 26 giugno, anche se in precedenza aveva subito sconfitte nella fase a gironi contro Australia e Paraguay. In precedenza, in questa serie, aveva battuto 4-0 la Macedonia del Nord. La Turchia ha segnato otto gol e ne ha subiti sette in queste cinque partite.

ITA

ITA - Forma

IRN
V2-0
BIH
S1-1
LUX
V0-1
GRE
V0-1
BEL
S0-2
Gol segnato (subito)
5/3
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
TUR

TUR - Forma

VEN
V2-1
AUS
S2-0
PGY
S0-1
USA
V3-2
FRA
S0-1
Gol segnato (subito)
5/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Italia-Turchia: precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre si è concluso 0-0 in un'amichevole giocata in Italia il 4 giugno 2024. Negli ultimi cinque precedenti, l'Italia ha il bilancio migliore, compresa una vittoria per 3-0 sulla Turchia a UEFA Euro 2020 e un successo per 3-2 in un'amichevole del 2022 in Turchia. I due precedenti ancora precedenti, nel 2002 e nel 2006, si sono conclusi entrambi sull'1-1.

Testa a testa

ItaliaPareggioTurchia
2
3
0
Amichevoli
Italia badge
Italia
ITA
0
Turchia badge
Turchia
TUR
0
FIN
Amichevoli
Turchia badge
Turchia
TUR
2
Italia badge
Italia
ITA
3
FIN
Campionato Europeo
Turchia badge
Turchia
TUR
0
Italia badge
Italia
ITA
3
FIN
Amichevoli
Italia badge
Italia
ITA
1
Turchia badge
Turchia
TUR
1
FIN
Amichevoli
Italia badge
Italia
ITA
1
Turchia badge
Turchia
TUR
1
FIN
8Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5


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