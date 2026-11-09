Come acquistare i biglietti per Italia-Francia: prezzi, informazioni sulla partita di Lega A della UEFA Nations League, vendite dell’ultimo minuto e altro

L'Italia ospita la Francia a San Siro, a Milano, giovedì 12 novembre, nella gara di ritorno di un doppio confronto della Lega A, gruppo A1, che coinvolge anche Belgio e Turchia. Il primo incontro tra le due nazionali si è concluso con una vittoria della Francia allo Stade de France a ottobre, rendendo ancora più sentita la rivincita di Milano.

GOAL ti spiega tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Italia-Francia, inclusi prezzi, disponibilità e dove comprarli.

A che ora inizia Italia-Francia di UEFA Nations League A?

Italia-Francia si gioca a San Siro, a Milano. L'orario d'inizio sarà confermato in prossimità della partita.

UEFA Nations League A - Game Week 5 12 nov 2026 - 14:45 San Siro

Dove acquistare i biglietti di Italia-Francia?

I biglietti per questa partita vengono messi in vendita inizialmente attraverso i canali ufficiali della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), con priorità generalmente riservata agli iscritti prima che gli eventuali posti rimanenti siano disponibili per tutti.

Ecco alcune cose da sapere sull'acquisto dei biglietti per questa partita:

Vendita libera ufficiale : apre dopo la chiusura delle finestre riservate agli iscritti, generalmente più vicino al giorno della partita

: apre dopo la chiusura delle finestre riservate agli iscritti, generalmente più vicino al giorno della partita Una rivincita importante : la Francia ha vinto il primo incontro a ottobre, rendendo ancora più sentita la gara di ritorno a Milano

: la Francia ha vinto il primo incontro a ottobre, rendendo ancora più sentita la gara di ritorno a Milano Uno stadio iconico : con una capienza di oltre 80.000 spettatori, San Siro è uno degli stadi più grandi e suggestivi del calcio europeo

: con una capienza di oltre 80.000 spettatori, San Siro è uno degli stadi più grandi e suggestivi del calcio europeo Mercato secondario: StubHub è un'opzione se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti

Considerata l'importanza della partita e la posta in palio, è consigliabile prenotare per tempo.

Quanto costano i biglietti di Italia-Francia?

I prezzi ufficiali della FIGC per questa partita partono da circa 70 €. I posti, da quelli standard a quelli premium, sono disponibili al prezzo nominale fino a esaurimento.

StubHub è un'opzione se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti. Attualmente, sul mercato secondario i prezzi per questa partita partono da circa 145 €.

Come per ogni sfida tra due delle principali nazionali europee, i prezzi possono variare con l'avvicinarsi della partita. Se hai un budget preciso, assicurarti un posto il prima possibile è generalmente la scelta più prudente.

Italia-Francia di UEFA Nations League A: Tutto quello che c'è da sapere

Italia-Francia: La forma delle due squadre

L'Italia ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha perse due. Il risultato più recente è la vittoria per 1-0 sulla Grecia in amichevole il 7 giugno, arrivata dopo il successo per 1-0 sul Lussemburgo di tre giorni prima. Le due sconfitte in questa serie sono arrivate contro la Bosnia ed Erzegovina e contro la Norvegia, per 1-4, nel novembre 2025. In queste cinque partite l'Italia ha segnato cinque goal e ne ha subiti sei.

Anche la Francia ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha perse due. La più recente è stata la sconfitta per 4-6 contro l'Inghilterra nelle semifinali del Mondiale, preceduta da quella per 0-2 contro la Spagna nella finale per il terzo posto. In precedenza, nel torneo, ha battuto la Svezia per 3-0, il Paraguay per 1-0 e il Marocco per 2-0. In queste cinque partite la Francia ha segnato dieci goal e ne ha subiti otto.

Italia-Francia: I precedenti recenti

Il confronto più recente tra le due nazionali, una partita di UEFA Nations League A disputata in Italia nel novembre 2024, si è concluso 1-3 per la Francia. La Francia ha vinto tutti gli ultimi cinque scontri diretti, segnando 14 goal e subendone cinque. Le due squadre si sono affrontate anche nella gara di Nations League a campi invertiti nel settembre 2024, terminata anch'essa 1-3 per la Francia.