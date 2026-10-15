La UEFA Nations League prosegue con una sfida internazionale: la Repubblica d'Irlanda si prepara a ospitare il Kosovo all'Aviva Stadium di Dublino. Entrambe le squadre puntano al bottino pieno per migliorare la propria posizione nel girone e inseguire la promozione.

GOAL offre tutte le informazioni essenziali sulla partita, le categorie e i prezzi dei biglietti, oltre alle indicazioni per assicurarsi un posto.

Quando inizia Irlanda-Kosovo di UEFA Nations League B?

Irlanda-Kosovo si giocherà all'Aviva Stadium di Dublino. L'orario ufficiale del calcio d'inizio sarà confermato in prossimità della data della partita.

UEFA Nations League B - Game Week 6 17 nov 2026 - 14:45 Aviva Stadium

Dove acquistare i biglietti per Irlanda-Kosovo?

I biglietti ufficiali sono distribuiti direttamente da Ticketmaster Ireland, partner ufficiale della Football Association of Ireland per la vendita dei biglietti delle partite casalinghe all'Aviva Stadium. I tifosi dovrebbero consultare per tempo la piattaforma ufficiale per assicurarsi i biglietti standard quando saranno aperte le vendite al pubblico.

Se i biglietti sui canali ufficiali vanno esauriti o determinate categorie di posti non sono più disponibili sul sito ufficiale, piattaforme di rivendita come Ticombo rappresentano un'alternativa.

Quanto costano i biglietti per Irlanda-Kosovo?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita nei settori a ingresso generale dell'Aviva Stadium partono da circa 35-50 euro, a seconda della categoria scelta.

Sulle piattaforme di rivendita come Ticombo, quando i biglietti standard sui canali ufficiali sono esauriti, i prezzi partono da circa 115 euro.

Irlanda-Kosovo di UEFA Nations League B: tutto quello che c'è da sapere

Irlanda-Kosovo: lo stato di forma

Nelle ultime cinque partite, l'Irlanda ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta, segnando nove goal e subendone quattro. L'ultima gara, a giugno, si è chiusa sull'1-1 contro il Canada, dopo due vittorie consecutive contro Qatar e Grenada. Il 5-0 sul Grenada è il risultato più netto di questa serie, mentre la sconfitta per 2-2 contro la Cechia nelle qualificazioni ai Mondiali rappresenta l'unico ko.

Il Kosovo ha vinto due delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone due, con nove goal segnati e cinque subiti. Il risultato più recente è il 3-0 sull'Andorra a giugno. La vittoria per 3-4 in trasferta contro la Slovacchia nelle qualificazioni ai Mondiali dimostra la sua capacità di segnare con facilità, anche se le due sconfitte consecutive contro Cechia e Turchia mostrano che può essere vulnerabile.

Irlanda-Kosovo: i precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti incontri tra Irlanda e Kosovo. Questa partita sarà il primo confronto tra le due squadre registrato in questo archivio.

Testa a testa Pareggio 0 0 1 UEFA Nations League B Kosovo KOS 1 Irlanda IRL 0 FIN 0 Gol segnati 1 Partite senza 2.5 goal 0 / 1 Entrambe le squadre hanno segnato 0 / 1



