La UEFA Nations League prosegue con una sfida internazionale: la Repubblica d'Irlanda si prepara a ospitare il Kosovo all'Aviva Stadium di Dublino. Entrambe le squadre puntano al bottino pieno per migliorare la propria posizione nel girone e inseguire la promozione.
GOAL offre tutte le informazioni essenziali sulla partita, le categorie e i prezzi dei biglietti, oltre alle indicazioni per assicurarsi un posto.
Quando inizia Irlanda-Kosovo di UEFA Nations League B?
Irlanda-Kosovo si giocherà all'Aviva Stadium di Dublino. L'orario ufficiale del calcio d'inizio sarà confermato in prossimità della data della partita.
Dove acquistare i biglietti per Irlanda-Kosovo?
I biglietti ufficiali sono distribuiti direttamente da Ticketmaster Ireland, partner ufficiale della Football Association of Ireland per la vendita dei biglietti delle partite casalinghe all'Aviva Stadium. I tifosi dovrebbero consultare per tempo la piattaforma ufficiale per assicurarsi i biglietti standard quando saranno aperte le vendite al pubblico.
Se i biglietti sui canali ufficiali vanno esauriti o determinate categorie di posti non sono più disponibili sul sito ufficiale, piattaforme di rivendita come Ticombo rappresentano un'alternativa.
Quanto costano i biglietti per Irlanda-Kosovo?
Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita nei settori a ingresso generale dell'Aviva Stadium partono da circa 35-50 euro, a seconda della categoria scelta.
Sulle piattaforme di rivendita come Ticombo, quando i biglietti standard sui canali ufficiali sono esauriti, i prezzi partono da circa 115 euro.
Irlanda-Kosovo di UEFA Nations League B: tutto quello che c'è da sapere
Irlanda-Kosovo: lo stato di forma
Nelle ultime cinque partite, l'Irlanda ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta, segnando nove goal e subendone quattro. L'ultima gara, a giugno, si è chiusa sull'1-1 contro il Canada, dopo due vittorie consecutive contro Qatar e Grenada. Il 5-0 sul Grenada è il risultato più netto di questa serie, mentre la sconfitta per 2-2 contro la Cechia nelle qualificazioni ai Mondiali rappresenta l'unico ko.
Il Kosovo ha vinto due delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone due, con nove goal segnati e cinque subiti. Il risultato più recente è il 3-0 sull'Andorra a giugno. La vittoria per 3-4 in trasferta contro la Slovacchia nelle qualificazioni ai Mondiali dimostra la sua capacità di segnare con facilità, anche se le due sconfitte consecutive contro Cechia e Turchia mostrano che può essere vulnerabile.
Irlanda-Kosovo: i precedenti recenti
Non sono disponibili dati sui precedenti incontri tra Irlanda e Kosovo. Questa partita sarà il primo confronto tra le due squadre registrato in questo archivio.