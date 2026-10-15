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UEFA Nations League B
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Come acquistare i biglietti per Irlanda-Kosovo: prezzi per la Lega B della UEFA Nations League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro ancora

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Biglietti
UEFA Nations League B
Irlanda
Kosovo

L’Irlanda affronta il Kosovo nella Lega B della UEFA Nations League. Ecco come acquistare i biglietti.

La UEFA Nations League prosegue con una sfida internazionale: la Repubblica d'Irlanda si prepara a ospitare il Kosovo all'Aviva Stadium di Dublino. Entrambe le squadre puntano al bottino pieno per migliorare la propria posizione nel girone e inseguire la promozione.

GOAL offre tutte le informazioni essenziali sulla partita, le categorie e i prezzi dei biglietti, oltre alle indicazioni per assicurarsi un posto.

Quando inizia Irlanda-Kosovo di UEFA Nations League B?

Irlanda-Kosovo si giocherà all'Aviva Stadium di Dublino. L'orario ufficiale del calcio d'inizio sarà confermato in prossimità della data della partita.

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UEFA Nations League B - Game Week 6
Aviva Stadium

Dove acquistare i biglietti per Irlanda-Kosovo?

I biglietti ufficiali sono distribuiti direttamente da Ticketmaster Ireland, partner ufficiale della Football Association of Ireland per la vendita dei biglietti delle partite casalinghe all'Aviva Stadium. I tifosi dovrebbero consultare per tempo la piattaforma ufficiale per assicurarsi i biglietti standard quando saranno aperte le vendite al pubblico.

Se i biglietti sui canali ufficiali vanno esauriti o determinate categorie di posti non sono più disponibili sul sito ufficiale, piattaforme di rivendita come Ticombo rappresentano un'alternativa.

Quanto costano i biglietti per Irlanda-Kosovo?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita nei settori a ingresso generale dell'Aviva Stadium partono da circa 35-50 euro, a seconda della categoria scelta.

Sulle piattaforme di rivendita come Ticombo, quando i biglietti standard sui canali ufficiali sono esauriti, i prezzi partono da circa 115 euro.

Irlanda-Kosovo di UEFA Nations League B: tutto quello che c'è da sapere

Irlanda-Kosovo: lo stato di forma

Nelle ultime cinque partite, l'Irlanda ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta, segnando nove goal e subendone quattro. L'ultima gara, a giugno, si è chiusa sull'1-1 contro il Canada, dopo due vittorie consecutive contro Qatar e Grenada. Il 5-0 sul Grenada è il risultato più netto di questa serie, mentre la sconfitta per 2-2 contro la Cechia nelle qualificazioni ai Mondiali rappresenta l'unico ko.

Il Kosovo ha vinto due delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone due, con nove goal segnati e cinque subiti. Il risultato più recente è il 3-0 sull'Andorra a giugno. La vittoria per 3-4 in trasferta contro la Slovacchia nelle qualificazioni ai Mondiali dimostra la sua capacità di segnare con facilità, anche se le due sconfitte consecutive contro Cechia e Turchia mostrano che può essere vulnerabile.

IRL

IRL - Forma

CAN
D1-1
KOS
S1-0
ISR
V0-3
AUT
D2-2
ISR
D1-1
Gol segnato (subito)
7/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
KOS

KOS - Forma

AND
V3-0
IRL
V1-0
AUT
S3-1
ISR
D0-0
AUT
D1-1
Gol segnato (subito)
6/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Irlanda-Kosovo: i precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti incontri tra Irlanda e Kosovo. Questa partita sarà il primo confronto tra le due squadre registrato in questo archivio.

Testa a testa

IrlandaPareggioKosovo
0
0
1
UEFA Nations League B
Kosovo badge
Kosovo
KOS
1
Irlanda badge
Irlanda
IRL
0
FIN
0Gol segnati1
Partite senza 2.5 goal0/1
Entrambe le squadre hanno segnato0/1


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