La UEFA Nations League prosegue con una sfida internazionale: la Repubblica d'Irlanda si prepara a ospitare il Kosovo all'Aviva Stadium di Dublino. Entrambe le squadre puntano al bottino pieno per migliorare la propria posizione nel girone e inseguire la promozione.

GOAL fornisce tutte le informazioni essenziali sulla partita, le categorie di biglietti, le fasce di prezzo e le indicazioni per assicurarsi un posto.

Quando si gioca Irlanda-Kosovo di UEFA Nations League B?

Irlanda-Kosovo si giocherà all'Aviva Stadium di Dublino. L'orario ufficiale del calcio d'inizio sarà confermato in prossimità della data dell'incontro.

UEFA Nations League B - Game Week 6 17 nov 2026 - 14:45 Aviva Stadium

Dove acquistare i biglietti per Irlanda-Kosovo?

I biglietti del circuito ufficiale sono distribuiti direttamente tramite Ticketmaster Ireland, partner ufficiale della Football Association of Ireland per la biglietteria delle partite casalinghe all'Aviva Stadium. I tifosi dovrebbero consultare per tempo la piattaforma ufficiale per assicurarsi i biglietti standard quando apriranno le vendite al pubblico.

Se i biglietti del circuito ufficiale vanno completamente esauriti o alcuni settori non sono più disponibili sul sito ufficiale, piattaforme di rivendita come Ticombo rappresentano un'alternativa.

Quanto costano i biglietti per Irlanda-Kosovo?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita partono da circa 35 a 50 € per i settori ordinari dell'Aviva Stadium, a seconda della categoria scelta.

Sulle piattaforme di rivendita come Ticombo, i prezzi d'ingresso partono da circa 115 € quando i biglietti standard sui canali ufficiali sono esauriti.

Irlanda-Kosovo di UEFA Nations League B: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Irlanda e Kosovo

L'Irlanda ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite, segnando nove goal e subendone quattro. L'ultimo incontro, disputato a giugno, si è concluso con un pareggio per 1-1 contro il Canada, dopo due vittorie consecutive contro Qatar e Grenada. Il 5-0 sul Grenada è il successo più netto di questa serie, mentre la sconfitta per 2-2 contro la Cechia nelle qualificazioni ai Mondiali rappresenta l'unico passo falso.

Il Kosovo ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite, segnando nove goal e subendone cinque. Il risultato più recente è la vittoria per 3-0 contro Andorra a giugno. Il successo esterno per 3-4 contro la Slovacchia nelle qualificazioni ai Mondiali mette in evidenza la capacità della squadra di segnare con facilità, anche se le sconfitte consecutive contro Cechia e Turchia mostrano che può essere vulnerabile.

Irlanda-Kosovo: i precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti incontri tra Irlanda e Kosovo. Questa partita sarà il primo confronto tra le due squadre registrato in questo insieme di dati.