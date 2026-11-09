La UEFA Nations League prosegue con una sfida internazionale intensa: la Repubblica d’Irlanda si prepara a ospitare il Kosovo all’Aviva Stadium di Dublino. Entrambe le squadre puntano al bottino pieno per migliorare la propria posizione nel girone e avvicinarsi alla promozione nel torneo.

GOAL fornisce tutte le informazioni essenziali sulla partita, le categorie e i prezzi dei biglietti e le indicazioni per assicurarsi un posto.

A che ora inizia Irlanda-Kosovo di UEFA Nations League B?

Irlanda-Kosovo si giocherà all’Aviva Stadium di Dublino. L’orario ufficiale del calcio d’inizio sarà confermato in prossimità della data della partita.

UEFA Nations League B - Game Week 6 17 nov 2026 - 14:45 Aviva Stadium

Dove acquistare i biglietti per Irlanda-Kosovo?

I biglietti ufficiali sono distribuiti direttamente tramite Ticketmaster Ireland, partner ufficiale della Football Association of Ireland per la vendita dei biglietti delle partite casalinghe all’Aviva Stadium. I tifosi dovrebbero controllare per tempo la piattaforma ufficiale per assicurarsi i biglietti standard quando saranno messi in vendita al pubblico.

Se i biglietti sui canali ufficiali si esauriscono o alcuni settori non sono più disponibili sul sito ufficiale, piattaforme di rivendita come Ticombo rappresentano un’alternativa.

Quanto costano i biglietti per Irlanda-Kosovo?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita nei settori ordinari dell’Aviva Stadium partono da circa 35-50 €, a seconda della categoria scelta.

Sulle piattaforme di rivendita come Ticombo, i prezzi partono da circa 115 € quando i biglietti standard sui canali ufficiali sono esauriti.

Irlanda-Kosovo di UEFA Nations League B: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Irlanda e Kosovo

Nelle ultime cinque partite, l’Irlanda ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta, segnando nove goal e subendone quattro. L’ultima gara, disputata a giugno, si è conclusa con un pareggio per 1-1 contro il Canada, dopo due vittorie consecutive contro Qatar e Grenada. Il 5-0 sul Grenada è il risultato più netto di questa serie, mentre la sconfitta per 2-2 contro la Cechia nelle qualificazioni ai Mondiali rappresenta l’unica battuta d’arresto.

Il Kosovo ha vinto due delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone due, con nove goal segnati e cinque subiti. Il risultato più recente è la vittoria per 3-0 sull’Andorra a giugno. Il successo esterno per 3-4 contro la Slovacchia nelle qualificazioni ai Mondiali dimostra la sua capacità di segnare con continuità, anche se le sconfitte consecutive contro Cechia e Turchia mostrano che può essere vulnerabile.

Irlanda-Kosovo: I precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Irlanda e Kosovo. Secondo questo database, la partita sarà il primo incontro registrato tra le due squadre.