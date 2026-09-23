La UEFA Nations League prosegue con un intenso appuntamento internazionale, con la Repubblica d'Irlanda pronta a ospitare il Kosovo nell'iconico Aviva Stadium di Dublino. Entrambe le squadre vanno a caccia del massimo dei punti per rafforzare la propria posizione nel girone nella corsa alla promozione nel torneo.

GOAL fornisce tutte le informazioni essenziali per il giorno della partita, le categorie dei biglietti, le fasce di prezzo e indicazioni dirette su come assicurarsi un posto.

Quando si gioca Irlanda-Kosovo di UEFA Nations League B?

Irlanda-Kosovo si gioca all'Aviva Stadium di Dublino, con i dettagli ufficiali sull'orario del calcio d'inizio che saranno confermati più vicino alla data dell'incontro.

UEFA Nations League B - Game Week 6 17 nov 2026 - 14:45 Aviva Stadium

Dove comprare i biglietti per Irlanda-Kosovo?

I biglietti ufficiali primari vengono distribuiti direttamente tramite Ticketmaster Ireland, che è il partner ufficiale per la biglietteria della Football Association of Ireland per le partite casalinghe all'Aviva Stadium. I tifosi dovrebbero controllare la piattaforma ufficiale con anticipo per assicurarsi i normali biglietti d'ingresso generale quando si apriranno le vendite al pubblico.

Se le disponibilità primarie dovessero esaurirsi completamente o alcune fasce di posti non fossero più disponibili sul sito ufficiale, piattaforme di mercato secondario come Ticombo sono la soluzione da seguire se gli annunci sul sito ufficiale risultano esauriti.

Quanto costano i biglietti per Irlanda-Kosovo?

I biglietti standard per la singola partita sul portale ufficiale di biglietteria partono indicativamente da circa 35 € a 50 € per i settori a ingresso generale dell'Aviva Stadium, a seconda della categoria scelta.

Sul mercato secondario, come Ticombo, i prezzi d'ingresso partono da circa 115 € quando le disponibilità standard si esauriscono sui canali di vendita primari.

Irlanda-Kosovo di UEFA Nations League B: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Irlanda e Kosovo

L'Irlanda ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite, segnando nove gol e subendone quattro. L'uscita più recente è stata l'1-1 con il Canada a giugno, dopo due vittorie consecutive contro Qatar e Grenada. Il successo per 5-0 sul Grenada rappresenta il risultato più netto di questa serie, mentre la sconfitta per 2-2 contro la Czechia nelle qualificazioni ai Mondiali rappresenta l'unico ko.

Il Kosovo ha vinto due partite, ne ha pareggiata una e ne ha perse due nelle ultime cinque, segnando nove gol e subendone cinque. Il risultato più recente è stato il 3-0 contro Andorra a giugno. Il successo esterno per 3-4 in Slovacchia nelle qualificazioni ai Mondiali evidenzia la capacità della squadra di segnare con facilità, anche se le due sconfitte consecutive contro Czechia e Turkiye mostrano che può essere vulnerabile.

Irlanda-Kosovo: i precedenti più recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Irlanda e Kosovo. Questa partita offrirà il primo confronto registrato tra le due squadre in questo dataset.



