La UEFA Nations League prosegue con una sfida internazionale: la Repubblica d'Irlanda si prepara a ospitare il Kosovo all'Aviva Stadium di Dublino. Entrambe le squadre puntano al massimo dei punti per migliorare la propria posizione nel girone e inseguire la promozione.

GOAL fornisce tutte le informazioni essenziali sulla partita, le categorie di biglietti, le fasce di prezzo e le indicazioni per assicurarsi un posto.

Quando si gioca Irlanda-Kosovo di UEFA Nations League B?

Irlanda-Kosovo si giocherà all'Aviva Stadium di Dublino. L'orario ufficiale del calcio d'inizio sarà confermato in prossimità della data della partita.

UEFA Nations League B - Game Week 6 17 nov 2026 - 14:45 Aviva Stadium

Dove acquistare i biglietti per Irlanda-Kosovo?

I biglietti del circuito ufficiale sono distribuiti direttamente tramite Ticketmaster Ireland, partner ufficiale della Football Association of Ireland per la biglietteria delle partite casalinghe all'Aviva Stadium. I tifosi dovrebbero consultare per tempo la piattaforma ufficiale per acquistare i biglietti standard quando si aprirà la vendita al pubblico.

Se i biglietti del circuito ufficiale vanno completamente esauriti o alcuni settori non sono più disponibili sul sito ufficiale, piattaforme di rivendita come Ticombo possono essere un'alternativa.

Quanto costano i biglietti per Irlanda-Kosovo?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita nei settori dell'Aviva Stadium partono da circa 35 a 50 euro, a seconda della categoria scelta.

Sulle piattaforme di rivendita come Ticombo, i prezzi partono da circa 115 euro quando i biglietti standard sono esauriti nei canali ufficiali.

Irlanda-Kosovo di UEFA Nations League B: Tutto quello che c'è da sapere

La forma di Irlanda e Kosovo

Nelle ultime cinque partite, l'Irlanda ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta, segnando nove goal e subendone quattro. La sua gara più recente è stata l'1-1 contro il Canada a giugno, dopo due vittorie consecutive contro Qatar e Grenada. Il 5-0 sul Grenada è il risultato più netto di questa serie, mentre la sconfitta per 2-2 contro la Cechia nelle qualificazioni ai Mondiali rappresenta l'unico ko.

Il Kosovo ha vinto due delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone due, con nove goal segnati e cinque subiti. Il risultato più recente è il 3-0 sull'Andorra a giugno. La vittoria per 3-4 in trasferta contro la Slovacchia nelle qualificazioni ai Mondiali mette in evidenza la sua capacità di segnare con facilità, anche se le sconfitte consecutive contro Cechia e Turchia mostrano che può essere vulnerabile.

Irlanda-Kosovo: I precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Irlanda e Kosovo. Questa partita sarà il primo confronto registrato tra le due squadre in questo archivio di dati.