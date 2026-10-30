La UEFA Nations League propone un incontro internazionale che si preannuncia avvincente: l'Irlanda del Nord affronta l'Ucraina al Windsor Park di Belfast. Entrambe le nazionali arrivano a questa sfida importante con l'obiettivo di conquistare punti preziosi nel proprio girone.

GOAL fornisce tutti i dettagli sulla partita, sui prezzi dei biglietti e su come acquistare il proprio posto.

Quando si gioca Irlanda del Nord-Ucraina di UEFA Nations League B?

Irlanda del Nord-Ucraina si gioca al Windsor Park di Belfast il 28 settembre 2026.

UEFA Nations League B - Game Week 5 14 nov 2026 - 14:45 Windsor Park

Dove acquistare i biglietti per Irlanda del Nord-Ucraina?

I biglietti ufficiali sono distribuiti attraverso il portale dell'Irish Football Association, che gestisce la vendita ordinaria per le partite casalinghe della nazionale al Windsor Park. È consigliabile registrarsi in anticipo sulla piattaforma ufficiale per assicurarsi i biglietti standard nei settori ad accesso generale.

Se i biglietti della vendita ufficiale si esauriscono o i posti standard non sono più disponibili sul sito ufficiale, le piattaforme di rivendita come Ticombo rappresentano un'alternativa.

Quanto costano i biglietti per Irlanda del Nord-Ucraina?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita nei settori ad accesso generale del Windsor Park partono da circa 35-45 €.

Sulle piattaforme di rivendita come Ticombo, i prezzi partono da circa 345 € quando i biglietti standard si esauriscono sui canali ufficiali.

Irlanda del Nord-Ucraina di UEFA Nations League B: Tutto quello che c'è da sapere

La forma di Irlanda del Nord e Ucraina

Nelle ultime cinque partite l'Irlanda del Nord ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, segnando quattro goal e subendone sette. Nell'ultima uscita, a giugno 2026, ha perso 3-1 contro la Francia; tra i risultati precedenti figurano il pareggio per 1-1 con il Galles e la vittoria per 1-0 sulla Guinea. Ha inoltre perso 2-0 contro l'Italia nelle qualificazioni ai Mondiali. L'unica nota positiva di questa serie è stata la vittoria per 1-0 sul Lussemburgo nel novembre 2025.

L'Ucraina ha vinto tre delle ultime cinque partite, perdendo le altre due, e ha segnato cinque goal subendone quattro. Il risultato più recente è la vittoria per 2-0 sulla Polonia nel maggio 2026; nello stesso periodo ha battuto anche l'Albania per 1-0 e l'Islanda per 2-0. Le sconfitte contro Svezia e Francia, quest'ultima per 4-0 nelle qualificazioni ai Mondiali, sono state i punti più bassi di questa serie di cinque incontri.

Irlanda del Nord-Ucraina: I precedenti recenti

Nei precedenti disponibili, le due nazionali si sono affrontate quattro volte: una vittoria per l'Ucraina, una per l'Irlanda del Nord e due pareggi. L'incontro più recente è stato un'amichevole disputata nel giugno 2021, vinta 1-0 dall'Ucraina. I precedenti sono caratterizzati da equilibrio e pochi goal: in tre delle quattro partite è stata segnata al massimo una rete complessiva. Il risultato più significativo dell'Irlanda del Nord è la vittoria per 2-0 sull'Ucraina a Euro 2016.