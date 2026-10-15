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UEFA Nations League B
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Come acquistare i biglietti per Irlanda del Nord-Ucraina: prezzi della Lega B di UEFA Nations League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro

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Biglietti
UEFA Nations League B
Irlanda del Nord
Ucraina

L’Irlanda del Nord affronta l’Ucraina nella Lega B della UEFA Nations League. Ecco come assicurarti i biglietti.

La UEFA Nations League propone una sfida tra nazionali: l'Irlanda del Nord affronta l'Ucraina al Windsor Park di Belfast. Entrambe le squadre arrivano a questo incontro importante con l'obiettivo di conquistare punti preziosi nel proprio girone.

GOAL fornisce tutte le informazioni principali sulla partita, sui prezzi dei biglietti e su come prenotare un posto.

Quando si gioca Irlanda del Nord-Ucraina di UEFA Nations League B?

Irlanda del Nord-Ucraina si gioca al Windsor Park di Belfast il 28 settembre 2026.

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UEFA Nations League B - Game Week 5
Windsor Park

Dove acquistare i biglietti per Irlanda del Nord-Ucraina?

I biglietti ufficiali vengono distribuiti attraverso il portale dell'Irish Football Association, che gestisce la vendita ordinaria per le partite casalinghe della nazionale al Windsor Park. I tifosi dovrebbero registrarsi per tempo sulla piattaforma ufficiale per assicurarsi i biglietti standard.

Se i biglietti ufficiali vanno esauriti o i posti standard non sono più disponibili sul sito ufficiale, si può ricorrere a piattaforme di rivendita come Ticombo.


Quanto costano i biglietti per Irlanda del Nord-Ucraina?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita nei settori ordinari del Windsor Park partono da circa 35-45 €.

Sulle piattaforme di rivendita come Ticombo, i prezzi partono da circa 345 € quando i biglietti standard sono esauriti sui canali ufficiali.

Irlanda del Nord-Ucraina di UEFA Nations League B: tutto quello che c'è da sapere

Irlanda del Nord-Ucraina: lo stato di forma

Nelle ultime cinque partite, l'Irlanda del Nord ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, segnando quattro goal e subendone sette. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 3-1 contro la Francia nel giugno 2026. Tra i risultati precedenti figurano il pareggio per 1-1 con il Galles e la vittoria per 1-0 sulla Guinea. Ha inoltre perso 2-0 contro l'Italia nelle qualificazioni ai Mondiali. L'unico risultato positivo di quella serie è stata la vittoria per 1-0 sul Lussemburgo nel novembre 2025.

L'Ucraina ha vinto tre delle ultime cinque partite e perso le altre due, segnando cinque goal e subendone quattro. Nell'ultima gara ha battuto la Polonia 2-0 nel maggio 2026; nello stesso periodo ha sconfitto anche l'Albania per 1-0 e l'Islanda per 2-0. Le sconfitte contro Svezia e Francia, quest'ultima per 4-0 nelle qualificazioni ai Mondiali, sono state i risultati peggiori di quelle cinque partite.

IRN

IRN - Forma

FRA
S3-1
GEO
V0-1
UNG
D0-0
UCR
V0-3
GEO
D0-0
Gol segnato (subito)
5/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
UCR

UCR - Forma

POL
V0-2
UNG
V0-1
GEO
D0-0
IRN
S0-3
UNG
S1-2
Gol segnato (subito)
4/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Irlanda del Nord-Ucraina: i precedenti recenti

Nei precedenti disponibili, le due squadre si sono affrontate quattro volte: una vittoria per l'Ucraina, una per l'Irlanda del Nord e due pareggi. L'ultimo incontro è stato un'amichevole disputata nel giugno 2021 e vinta 1-0 dall'Ucraina. I precedenti sono stati equilibrati e con pochi goal: in tre delle quattro partite è stata segnata al massimo una rete complessiva. Il risultato più significativo dell'Irlanda del Nord è la vittoria per 2-0 sull'Ucraina a Euro 2016.

Testa a testa

Irlanda del NordPareggioUcraina
2
2
1
UEFA Nations League B
Ucraina badge
Ucraina
UCR
0
Irlanda del Nord badge
Irlanda del Nord
IRN
3
FIN
Amichevoli
Ucraina badge
Ucraina
UCR
1
Irlanda del Nord badge
Irlanda del Nord
IRN
0
FIN
Campionato Europeo
Ucraina badge
Ucraina
UCR
0
Irlanda del Nord badge
Irlanda del Nord
IRN
2
FIN
European Championship Qualification
Ucraina badge
Ucraina
UCR
0
Irlanda del Nord badge
Irlanda del Nord
IRN
0
FIN
European Championship Qualification
Irlanda del Nord badge
Irlanda del Nord
IRN
0
Ucraina badge
Ucraina
UCR
0
FIN
5Gol segnati1
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato0/5


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